fot. Fotolia

Reklama

Niedobór błonnika w diecie bezglutenowej

Niedobór błonnika może prowadzić do wielu chorób m.in. otyłości, cukrzycy, chorób nowotworowych. Dlatego tak ważne jest, aby w diecie – zwłaszcza dzieci i młodzieży – nie brakowało tego składnika. Niedobory, m.in. błonnika, może nieść ostatnio spopularyzowana moda na dietę bezglutenową, którą zaczęły stosować osoby zdrowe, które nie cierpią na nietolerancję glutenu, czyli celiakię.

Australijski badacz, autor modnej w ostatnich latach teorii o tym, że jedzenie glutenu może nawet u osób zdrowych wywoływać niestrawności, wzdęcia, bóle głowy, czy zmęczenie, po powtórzeniu badań – wycofał się z głoszonego wcześniej sądu.

Rezygnowanie z jedzenia glutenu na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem, może być szkodliwe i doprowadzić do niedoboru błonnika, ale też witamin z grupy B, kwasu foliowego, cynku, selenu, wapnia czy magnezu.

"Niekoniecznie musi być zatem tak, że po przejściu na taką dietę poczujemy się lepiej. Dlatego każdą dietę należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem czy dietetykiem" – ostrzega Aleksandra Koper, Specjalista ds. Żywienia w Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Zobacz także: Dieta bezglutenowa – najczęstsze pułapki

Niedobór błonnika – jak mu zapobiec?

W 100 g otrąb pszennych jest aż 42,4 g błonnika. Innym, jego bogatym źródłem są m.in.:

pieczywo żytnie,

grahamki,

kasza gryczana,

płatki jęczmienne i owsiane,

brązowy ryż,

suszone morele i śliwki,

fasola i groch.

Reklama

Pamiętajmy też o warzywach i owocach. "Zwłaszcza jedzone na świeżo ze skórką stanowią doskonałe źródło błonnika" – mówi Aleksandra Koper, Specjalista ds. Żywienia w Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Jeśli twój organizm dobrze toleruje gluten, nie unikaj na siłę zdrowych źródeł glutenu. Znajdziesz go w w/w produktach.

Jerzy Wysocki, młynarz z Zambrowa, którego do innowacji zmusiła bieda w branży, wymyślił talerze wykonane ze sprasowanych otrąb. Wszyscy wróżą mu światowy sukces. Co jednak najciekawsze w całym przedsięwzięciu – talerze są nie tylko eko, ale i w pełni zdrowe. Schrupanie takiego talerza to porządna dawka błonnika, bo to właśnie otręby pszenne są jego najbogatszym źródłem.

Źródło: Materiały prasowe Fundacji BOŚ

Czytaj więcej na temat diety bezglutenowej.