Człowiek ma naturalną skłonność do smaku słodkiego. Dla ciała słodycz jest sygnałem świadczącym o tym, że spożywana żywność jest źródłem energii. Teraz kalorie są wszędzie, jedzenie non stop stymuluje nasz apetyt. Smak słodki to także błogie, podświadome powiązanie z pokarmem matki. Ciężko jest walczyć ze skłonnością do słodkości, ale można nad nią zapanować. Jednym ze sposobów jest stosowanie zamienników cukru.

Reklama

Dobry słodzik powinien być:

bezpieczny,

odporny na wysoką temperaturę,

dobrze rozpuszczalny w wodzie,

tani.

Substancje słodzące są stosowane nie tylko przez osoby odchudzające się, ale także przez cukrzyków. Ich zastosowanie obniża kaloryczność żywności, pozwala posłodzić kawę/herbatę bez faktycznego słodzenia. Nie istnieje jednak słodzik bez wad. Jak jest ze stewią? Czy może zastąpić cukier?

Stewia właściwości, kalorie i indeks glikemiczny

Stewia jest rośliną liściastą. Główną substancją słodzącą w stewii jest stewiozyd z grupy glikozydów stewiolowych. Stewiozydy są około 250-450 razy słodsze od cukru stołowego, dlatego, aby osiągnąć porównywalny poziom słodkości wystarczy użyć znikomej ilości stewii. Właśnie z tego powodu stewia ma zerową kaloryczność, 20 gram czystej stewii odpowiada ponad 5 kilogramom cukru!

Substancje słodzące stewii są stabilne chemicznie, dobrze rozpuszczają się w wodzie (możesz posłodzić herbatę), a także są odporne na temperaturę do 200 stopni Celsjusza. Zielonych listków można zatem używać zarówno do gotowania jak i pieczenia.

Stewia jest bezpieczna dla cukrzyków, nie wpływa na stężenie cukru we krwi i ma indeks glikemiczny równy 0. Roślina ta nie wywołuje próchnicy i może poszczycić się pozytywną opinią EFSA – Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Od 2011 roku stewia dopuszczona jest do stosowania w Polsce, na opakowaniach oznaczona jest symbolem E960.

Stewia gdzie kupić? Jak wybrać dobry słodzik?

Stewia to roślina popularna od kilku lat, dlatego jest powszechnie dostępna zarówno w supermarketach jak i w sklepach ze zdrową żywnością. Jej cena zależna jest od formy słodzika na bazie stewii.

Na półkach sklepowych znajdziecie:

świeżą stewię w doniczce,

stewię w tabletkach,

stewię w płynie,

stewię w proszku,

stewię suszoną.

Uważaj na skład słodzików ze stewią, mogą one zawierać niepotrzebne dodatki, substancje wypełniające (takie jak maltodekstryna, która podnosi kaloryczność słodzika). Przed zakupem zawsze czytaj skład. Najlepszym wyborem jest zastosowanie suszonych liści stewii lub świeżej rośliny w doniczce.

Jeśli zależy ci na słodziku przypominającym formą cukier wybieraj stewię z dodatkiem erytryolu. Produkt ten ma formę białych kryształów i nie zwiększa kaloryczności słodzika. Erytrytol nie jest metabolizowany przez ludzi organizm, dlatego podobnie jak stewia ma zerową kaloryczność. Dodatkowo związek ten niweluje gorzki posmak stewiozydów.

Nie chcesz nadziać się na słodziki ze stewią z dodatkiem cukru (tak !, zdarzają się takie, które w składzie mają dekstrozę - cukier prosty)? Na opakowaniu szukaj stwierdzenia „nie zawiera kalorii”. Ceny za słodziki ze stewią zaczynają się już od 11 zł za opakowanie.

Opinie o stewii

Niestety opinie dotyczące stewii są podzielone. Część osób zauważa charakterystyczny gorzki posmak, który zmienia smak dania. Jeśli szarlotka w wersji fit posłodzona stewią ci nie smakuje, z pewnością zjesz jej mniej. Tylko czy o to chodziło?

Opinie lekarzy i dietetyków dotyczące stewii są zgodne. Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy stewia jest jednym z najbezpieczniejszych słodzików.

Stewia uprawa

Stewię można samemu wyhodować w ogródku lub w doniczce, na parapecie okiennym. W internecie dostępne są nasiona i gotowe sadzonki tej rośliny. Liście stewii można też zamrozić lub samodzielnie wysuszyć, tak, aby były dostępne przez cały rok.

Dla kogo przeznaczona jest stewia? Dla wszystkich, którym odpowiada jej smak. Po prostu spróbuj i przekonaj się, czy dla ciebie będzie to słodzik idealny, czy wciąż będziesz szukać dalej.

Reklama

Przeczytaj więcej o innych słodzikach:

Ksylitol czy stewia? Wybierz najlepszy słodzik! Bitwa na argumenty

Sorbitol - nieszkodliwy słodzik, ale tylko w małych ilościach!

Syrop glukozowo-fruktozowy – czy słusznie uważany za niezdrowy?