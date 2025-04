Aby przygotować mazurek bez cukru, nie trzeba się napracować tak bardzo, jak przy tradycyjnym wypieku. Odpada gotowanie masy kajmakowe, co potrafi trwać wieki. Trzeba co prawda doliczyć czas schładzania ciasta w lodówce, ale to jest czas, który możesz już wykorzystać na zupełnie inne zajęcia. Nie wahaj się, wypróbuj tę recepturę, bo jest tego warta.

Przepis na bezcukrowy mazurek

Składniki na spód:

200 g mąki pszennej,

100 g zimnego masła,

1 żółtko,

1 łyżka erytrytolu,

szczypta soli,

1–2 łyżki zimnej wody (w razie potrzeby).

Składniki na krem czekoladowy:

100 g gorzkiej czekolady (min. 70% kakao),

100 g śmietanki 30%,

1 łyżka masła,

1–2 łyżki erytrytolu (do smaku),

opcjonalnie kilka kropli ekstraktu waniliowego.

Składniki do dekoracji (opcjonalnie): orzechy, migdały, owoce liofilizowane lub inne ulubione dodatki.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę, erytrytol i sól. Dodaj pokrojone na kawałki zimne masło i rozcieraj palcami, aż powstanie kruszonka. Dodaj żółtko i, jeśli ciasto jest zbyt suche, 1–2 łyżki zimnej wody. Zagnieć ciasto, uformuj kulę, zawiń w folię i schłodź w lodówce przez 30 minut. Rozgrzej piekarnik do 180°C (góra-dół). Rozwałkuj ciasto na grubość ok. 0,5 cm i wyłóż nim formę do tarty lub prostokątną blaszkę. Nakłuj spód widelcem i piecz przez 20–25 minut, aż będzie lekko złoty. Ostudź. W rondelku podgrzej śmietankę z masłem, aż masło się rozpuści. Dodaj posiekaną czekoladę i mieszaj, aż się rozpuści i powstanie gładki krem. Dosłodź erytrytolem do smaku i dodaj ekstrakt waniliowy, jeśli używasz. Przestudź. Na ostudzony spód wylej krem czekoladowy i równomiernie rozprowadź. Udekoruj ulubionymi dodatkami. Wstaw do lodówki na kilka godzin, aż krem stężeje.

Mazurek bez cukru z kremem czekoladowym, fot. Adobe Stock, Darios

Kaloryczność mazurka bez cukru

Cały mazurek zawiera ok. 2400 kcal w wersji bez dodatków – orzechów, migdałów, suszonych owoców. Z całego mazurka ukroisz nie mniej niż 12 kawałków, co oznacza, że każdy z nich będzie dostarczał ok. 200 kcal. W porównaniu z tradycyjnym mazurkiem kajmakowym to mało.

100 g kajmakowego mazurka z cukrem dostarcza najczęściej ok. 475 kcal, a w jednej porcji 80g – 380 kcal. Zatem nasz mazurek zawiera o 180 kcal mniej w porcji w porównaniu z tradycyjnym. Nawet jeśli oprószysz go dla dekoracji płatkami migdałowymi, i tak będzie mniej tuczący niż tradycyjny.

