Obejrzyj film i sama się przekonaj, że niezależnie od tego, czym zaskakuje nas każdy kolejny dzień, zawsze możemy sięgnąć po zdrową śniadaniową przekąskę o ulubionym smaku. Nestlé ma teraz dla nas cztery doskonałe batony zbożowe Musli. Lubisz aromatyczne truskawki? Proszę bardzo! A może wolisz kwaskowatą wiśnię? Nie ma sprawy! Jeśli nie wyobrażasz sobie dnia bez czekolady albo chcesz się nasycić smakiem bananów, Nestlé też zaspokoi twój apetyt.

Każdy z batonów Nestlé Musli zawiera wyłącznie naturalne aromaty, przynajmniej 41% pełnego ziarna, w tym pełnoziarniste płatki owsiane i nie ma w swoim składzie oleju palmowego i żadnych utwardzonych tłuszczów i olejów. Jedna porcja to tylko 35 gramów w wygodnym i estetycznym opakowaniu. Baton zmieści się więc w każdej damskiej torebce, dlatego zawsze możesz go mieć pod ręką. Który wybrać? Nie musisz zdecydować w ciemno! Posłuchaj opinii Kingi, Angeliki oraz Magdy i zapoznaj się ze składem batonów.

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé Musli z truskawkami

Daj się skusić! Ten smak bardzo polubiła Kinga: "Jest pyszny. Mocno owsiany." W składzie batonu mamy między innymi płatki owsiane pełnoziarniste (35,8%), pszenicę pełnoziarnistą (11,4%), otręby owsiane, truskawki liofilizowane (2,1%), żurawiny suszone (1,1%) i miód.

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé Musli z wiśniami

Delektuj się orzeźwiającym smakiem! "Wyczuwalne, duże kawałki wiśni. Uwielbiam to w batonach." - skomentowała Magda. W składzie batonu znajdziemy między innymi płatki owsiane pełnoziarniste (35,9%), pszenicę pełnoziarnistą (11,5%), otręby owsiane, wiśnie liofilizowane (2,1%), żurawiny suszone (1,1%) oraz miód.

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé Musli z czekoladą

Niech aksamitny smak rozpływa się w ustach! Ta wersja wyjątkowo przypadła do gustu Magdzie, Kindze i Angelice. "Pyszny", "Bardzo dobry" - to tylko część ich zachwytów. Baton zawiera między innymi płatki owsiane pełnoziarniste (31,4%), pszenicę pełnoziarnistą (11,9%), czekoladę mleczną (11%), otręby owsiane i miód.

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Rozpływająca się słodycz i aromat egzotycznych owoców. Ten smak też zachwycił dziewczyny! Angelika przyznała mu 10/10 punktów, Magda zawróciła uwagę na bardzo ciekawe połączenie czekolady i banana. Baton zawiera między innymi płatki owsiane pełnoziarnistą (32,5%), pszenicę pełnoziarnistą (8,5%), czekoladę mleczną (8%), suszone banany (4,5%), otręby owsiane, oraz miód.

Batony Nestlé Musli mogą być doskonałą poranną przekąską lub świetnym deserem po klasycznym śniadaniu. Można je włożyć do tornistra dziecku idącemu do szkoły, zabrać ze sobą na wycieczkę lub zjeść, kiedy zwyczajnie brakuje czasu na drugie śniadanie. My już to zrobiłyśmy, teraz kolej na ciebie!

Artykuł powstał z udziałem marki Nestlé.