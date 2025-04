fot. Fotolia

Rynek sosów to królestwo tradycyjnych wyrobów zamkniętych w słoiku, kartoniku lub butelce. Na przeciwległym biegunie są tzw. sosy w proszku i przeróżne produkty typu fix.

Zalety sosów w proszku i słoikach



Sosy w proszku i słoikach oszczędzają czas w kuchni, nadają wyrafinowanego smaku mięsu, pyzom, kopytkom czy makaronowi. Mogą też wprowadzać w świat kuchni egzotycznej. Intensywny smak zawdzięczają specjalnie dobranym przyprawom, suszonym bądź gotowanym warzywom, dodatkom w postaci śmietany czy tłuszczy i substancji funkcjonalnych.

Zaletą takich sosów jest to, że nie zbrylą i nie zepsują konsystencji potraw, a znacznie podrasują ich smak, kolor oraz aromat.

Przewagę na polskim rynku stanowią tradycyjne, zazwyczaj pomidorowe dodatki do makaronów z warzywami i/lub z ziołami. Pozostała część to z kolei bardzo popularne receptury egzotyczne, do których zaliczają się sosy: słodko-kwaśne, chińskie, meksykańskie czy węgierskie.

Co mają w składzie sosy z torebki?



Sosy z torebki najczęściej zawierają:

suszone przyprawy i warzywa,

ser,

grzyby,

tłuszcze (często utwardzone),

substancje zapobiegające zbrylaniu (zlepianiu się) składników,

przeciwutleniacze,

substancje smakowo-zapachowe (glutaminian sodu, hydrolizaty białek),

aromaty i barwniki spożywcze,

emulgatory,

substancje zagęszczające i stabilizujące,

mąkę,

skrobię modyfikowaną.

W sosach z torebki najczęściej możemy znaleźć:

E 150c (karmel) – nadaje brązową barwę, ale może uczulać,

E 330 (kwas cytrynowy) – przeciwutleniacz,

E 621 (glutaminian sodu) – wzmacniacz smaku i aromatu,

E 627 (guanylan sodu) – wpływa na smak,

E 631 (inozynian sodu) – wpływa na smak,

E 635 (rybonukleotydy disodowe) – wzmacniają smak,

E 1422 (skrobia modyfikowana) – zagęszcza sos i daje wrażenie, że jest on bardziej tłusty.

Na co zwrócić uwagę, gdy kupujemy sos w torebce?



Jeśli kupujesz sos w torebce, zwróć uwagę:

na to, co ma w składzie,

na to, dla ilu osób jest przeznaczony,

na zawarte w nim alergeny,

na to, z jakimi daniami się komponuje,

na to, jak i gdzie go przechowywać.

Skąd się wzięły sosy w słoiku?



Pomysłodawcą gotowych sosów w słoikach był Auguste Escoffier. W jaki sposób mistrz kuchni francuskiej wpadł na pomysł przygotowania gotowych sosów? Escoffier gotował dla Ritza i w londyńskim Savoyu, jednak zanim to się stało, odpowiadał za wyżywienie francuskiej armii w czasie wojny francusko-pruskiej. Musiał znaleźć sposób na przygotowanie szybkich dań, którymi żołnierze mogliby się nasycić na froncie.

Tak rozpoczął prace nad konserwowaniem żywności i nad przygotowywaniem dań gotowych, które wystarczyłoby jedynie podgrzać. W efekcie powstały puszki z konserwowaną żywnością i gotowe sosy w słoikach. Zarówno te do podawania na zimno (ketchup czy musztarda, sosy do sałatek), jak i te do dań gorących mają do dziś swoich zwolenników.

Gotowe sosy to szybki i smaczny sposób na domowy posiłek. Szeroki wybór smaków pozwala na przygotowanie dan kuchni węgierskiej, włoskiej, chińskiej, meksykańskiej, hiszpańskiej czy greckiej, czyniąc kuchnię smakowitszą i bardziej urozmaiconą. Sosy te można podawać z makaronem, ryżem, ziemniakami, świetnie pasują także do dań mięsnych lub jako dodatek do ryb.

Sos w słoiku czy torebce – co wybrać?



Warto zapamiętać:

Wszystko jest dla ludzi, jednak nie jedz za często gotowych sosów, ponieważ dostarczają one dużo kalorii, soli oraz innych substancji (konserwantów, wzmacniaczy smaku, zagęstników), które naszemu organizmowi są zupełnie niepotrzebne. Kupując sosy, kieruj się ich kalorycznością. Mniej kalorii ma sałatka z sosem włoskim niż sos serowy z ziemniakami. Wybierając sos, kieruj się informacjami, które zostały umieszczone na etykiecie. Sosy w słoiczkach mają zwykle niewielkie ilości dodatków do żywności – w przeciwieństwie do tych z torebki. Z kolei zawierają one zwykle syrop glukozowo-fruktozowy, który jest głównym sprawcą nadwagi i cukrzycy.

