Nie trzeba się bać szkodliwości sorbinianu potasu – stosowne instytucje zatwierdzające używanie związków chemicznych do produkcji żywności nie mają do tej substancji zastrzeżeń. Postąpiły wręcz wyjątkowo odpowiedzialnie, wyznaczając bezpieczną dawkę tego dodatku do żywności na bardzo niskim poziomie. Niestety nie zawsze konserwant ten ma czystą postać i może być zanieczyszczony szkodliwymi dla zdrowia substancjami, w tym metalami ciężkimi. Większość certyfikowanych producentów dba jednak o jego odpowiednią jakość i czystość.

Reklama

Spis treści:

Agencje regulacyjne, takie jak amerykańska FDA, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz chyba najbardziej sceptyczny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydały opinię, że sorbinian potasu jest „uważany za bezpieczny”, czyli ma status GRAS (generally rated as safe).

Sorbinian potasu jako dodatek do żywności przechodzi przez organizm w postaci wody i dwutlenku węgla. Nie kumuluje się w komórkach.

W 2015 roku EFSA zweryfikowała bezpieczną dla ludzi dawkę sorbinianiu potasu, ustalając ją na poziomie regularnie przyjmowanej z pożywieniem dawki 3 mg na kg masy ciała. Dzienna maksymalna akceptowalna dawka dla ludzi została ustalona na poziomie 25 mg na kg masy ciała.

Sorbinian potasu w ciąży i u dzieci

Substancja ta jest uznawana za bezpieczną dla kobiet ciężarnych i rozwijającego się płodu. U zwierząt nie wykazywała żadnych niekorzystnych działań na płody nawet w dawce 300 mg na kg masy ciała. Tym bardziej sorbinian potasu u dzieci nie powinien wywołać żadnych niepożądanych skutków (ewentualnie poza alergią).

Ryzyko związane ze stosowaniem sorbinianu potasu

W rzadkich przypadkach u niektórych osób po spożyciu sorbinianu potasu w pożywieniu może wystąpić reakcja alergiczna. Alergia ta występuje częściej w przypadku kosmetyków i produktów osobistych, powodując podrażnienie skóry. Czysta postać sorbinianu potasu może podrażniać oczy i skórę.

Pomimo wymagań producentów dotyczących czystości używanych składników, może zdarzyć się tak, że sorbinian potasu jako dodatek do żywności może zostać zanieczyszczony:

ołowiem,

arsenem,

rtęcią.

Sorbinian potasu w żywności pełni rolę konserwantu zapobiegającego rozwojowi pleśni i grzybów. Jest to organiczny związek chemiczny – sól potasowa kwasu sorbowego. Ma postać bezwonnego białego proszku lub granulek, które dobrze rozpuszczają się w wodzie i organicznych rozpuszczalnikach. Bardzo łatwo się utlenia, więc aby temu zapobiec, w żywności zwykle towarzyszy mu dodatek przeciwutleniaczy – witamina C lub E, które zwiększają jego trwałość.

Sorbinian potasu często łączony jest w produktach z beznoesanem sodu (E211), który działa bakteriobójczo, a takiej właściwości nie ma E202.

fot. Nieszkodliwy sorbinian potasu ma postać proszku/ Adobe Stock, AB-7272

Sorbinian potasu może być dodawany do wielu różnych produktów. Najczęściej znaleźć go można w przetworzonej żywności:

occie winnym,

wypiekach,

konserwach owocowo-warzywnych

serach,

suszonym mięsie,

suszonych owocach

lodach,

dżemach,

galaretkach,

produktach sojowych,

owocach morza,

ogórkach konserwowych,

margarynie,

napojach bezalkoholowych i sokach,

jogurtach,

winie.

Sorbinian w kapuście kiszonej, zwłaszcza takiej pakowanej i sprzedawanej z lodówek w marketach, może się znaleźć. Producent może go dodać, aby kapusta dłużej nadwała się do spożycia. Nie będzie go w domowej kapuście kiszonej lub kupowanej ze sprawdzonego źródła, czyli produkowanej i przechowywanej w tradycyjny sposób.

Substancja ta jest także dopuszczona do stosowania jako środek konserwujący wilgotną karmę dla kotów i psów oraz w innych paszach dla zwierząt.

Sorbinian potasu w kosmetykach

Sorbinian potasu stosowany jest również jako środek przeciwdrobnoustrojowy i konserwujący w artykułach higieny osobistej i kosmetykach takich jak:

cienie do powiek i inne kosmetyki do makijażu,

szampony i odżywki do włosów,

środki nawilżające, np. balsamy,

roztwory do soczewek kontaktowych.

Bardzo trudno jest wyeliminować całkowicie ten konserwant z codziennego życia. W tym celu trzeba by było samemu produkować swoją żywność i kosmetyki.

Na szczęście nie ma takiej potrzeby, gdyż u osób nieuczulonych na tę substancję, nie ma ryzyka, że niekorzystnie wpłynie na zdrowie.

Reklama

Czytaj także:

Naturalny ketchup bez konserwantów – który kupować?

Wybieramy kabanosy o dobrym, naturalnym składzie

5 najlepszych szamponów z dobrym składem