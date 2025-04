Spożywcza sól potasowa (chlorek potasu) to dobry zamiennik niezdrowej soli kuchennej, którą Polacy jedzą w nadmiarze. Sól potasowa doskonale sprawdza się np. w diecie DASH, czyli skutecznej diecie na nadciśnienie. Soli potasowej nie można jednak stosować bez limitu, to produkt, który zawiera też w składzie zwykłą sól.

Sól potasowa spożywcza to mieszanka zwykłej soli z chlorkiem potasu. Sól potasowa, dzięki zawartości potasu, ma działanie przeciwne do zwykłej soli – wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia. Znajduje zastosowanie jako element pomocniczy w leczeniu nadciśnienia. Potas to składnik mineralny, który występuje przede wszystkim wewnątrz komórek i „odciąga wodę” z naczyń krwionośnych. Zmniejszenie objętości krwi skutkuje spadkiem ciśnienia tętniczego. Potas pomaga także w ograniczeniu skurczów mięśniowych i zmniejsza obrzęki.

Jak smakuje sól potasowa?

Sól potasowa (chlorek potasu) wygląda i ma smakować tak samo, jak sól kuchenna. Ma postać drobnych, białych kryształków. Niektórzy dopatrują się w soli potasowej metalicznego i gorzkawego posmaku. Większość osób zupełnie nie czuje jednak różnicy w smaku pomiędzy zwyczajną solą, a solą potasową. Sól potasowa będzie miała naturalnie mniej słony smak.

8 mitów o soli, w które wierzy większość z nas. Czy istnieje lepsza i gorsza sól?

Gdzie kupić sól potasową?

Gdzie kupić sól z potasem? Znajdziesz ją w większości sklepów ze zdrową żywnością, aptekach i w dobrze zaopatrzonych supermarketach. Jej cena wynosi około 10 zł za kilogram. Pamiętaj jednak, że wciąż jest to mieszanka ze zwykłą solą, dlatego nie możesz jej spożywać w dużych ilościach. Dodatek soli potasowej powinien być niewielki. Przeczytaj dokładnie etykietę, by mieć pewność, że nie przepłacasz. Używaj soli potasowej tylko wtedy, gdy nie jesteś w stanie zrezygnować z dosalania.

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca maksymalne spożycie soli kuchennej na poziomie 5 g dziennie. To zaledwie 1 płaska łyżeczka. Ważne, by pamiętać, że chodzi o łączną ilość, czyli:

sól, którą dosypujesz do dań, czy bezpośrednio na talerzu,

sól, która została dodana do produktów gotowych na etapie produkcji.

Instytut Żywności i Żywienia podkreśla, że Polacy spożywają znacznie więcej soli, niż zaleca WHO. Problem dotyczy w równej mierze dorosłych i dzieci. Nie ustalono oddzielnej normy dla soli potasowej, ale tą też warto ograniczać.

Dlaczego nadmierne spożycie soli jest groźne?

Sól kuchenna jest źródłem sodu, chemicznie to chlorek sodu. Sód jest pierwiastkiem niezbędnym człowiekowi, bierze udział w utrzymaniu gospodarki wodnej i równowagi kwasowo-zasadowej. Zbyt duża ilość sodu niesie jednak ze sobą wzrost ryzyka rozwoju:

nadciśnienia tętniczego,

miażdżycy,

osteoporozy,

nowotworu żołądka.

Nadmierne spożycie soli powoduje także zatrzymywanie wody w organizmie i wywołuje obrzęki. Ma to wpływ na duże, dobowe wahania wagi. Zjadłaś dużo słonych produktów? Wieczorem możesz ważyć nawet 2 kg więcej!

Jak się pozbyć nadmiaru wody z organizmu? 8 niezawodnych sposobów

Pierwszym krokiem, jaki powinnaś wykonać jeśli masz polecenie lub chęć ograniczenia soli, jest ograniczenie spożycia produktów gotowych, przetworzonych. Najwięcej soli jest w:

wędlinach,

serach żółtych,

słonych przekąskach,

gotowych sosach,

mieszankach przyprawowych,

pieczywie,

kiszonkach.

Regulacje prawne dotyczące oznaczenia etykiet żywności ułatwiają ograniczanie spożycia soli. Producent ma obowiązek w tabeli wartości odżywczej informować o zawartości soli w 100 g/100 ml produktu. Dzięki temu z łatwością wyłapiesz, co jest jej głównym źródłem w twojej diecie.

fot. Sól potasowa/ Adobe Stock, bnenin

Drugim krokiem jest ograniczenie soli, której używasz w domu, do dosalania. Kubki smakowe dość szybko adaptują się do określonego poziomu słoności, co sprawia, że po kilku tygodniach będziesz musiała dodać jeszcze więcej soli, by uzyskać ten sam efekt. Na szczęście proces ten działa także w drugą stronę. Zmniejszenie dosalania zwiększa wrażliwość kubków smakowych. Adaptacja do nowego poziomu słoności trwa około 2-3 tygodni. Co zrobić, jeśli nie jesteś w stanie całkowicie odzwyczaić się od soli?

Przyprawiaj dania świeżymi i suszonymi ziołami, które intensywnie wzmacniają smak! Sól kuchenną zastąp solą potasową!

Głównym przeciwwskazaniem do stosowania soli potasowej, jest konieczność stosowania diety ubogopotasowej. Takie polecenie mają przede wszystkim: cukrzycy, osoby z chorymi nerkami, oraz osoby przyjmujące leki ograniczające wydalanie potasu. Zanim sięgniesz po sól potasową, skonsultuj się z lekarzem, jeśli to twoje problemy zdrowotne.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 30.08.2018.

