Soki na cholesterol mają szanse być skuteczne, jeśli będziesz pić je regularnie. Spożywane raz na jakiś czas na pewno nie pomogą. Należy je traktować jako uzupełnienie diety na cholesterol. Ważny jest bowiem cały jadłospis. Jeśli będziesz jadać mnóstwo tłustych potraw pełnych tłuszczu nasyconego, picie soków na cholesterol może nie wystarczyć do zredukowania jego poziomu we krwi.

Reklama

Najskuteczniejsze w obniżaniu stężenia cholesterolu są koktajle z całych zblendowanych owoców, które zawierają więcej antycholesterolowego błonnika, ale dobrze skomponowane soki na cholesterol też zadziałają.

Spis treści:

Soki na cholesterol powinny zawierać tzw. superfoods, czyli składniki o właściwościach obniżających stężenie cholesterolu. Nie oszukuj się, że każdy świeżo wyciśnięty sok owocowy czy warzywny lub owocowo-warzywny pomoże wpłynąć na poziom cholesterolu we krwi. Potrzebujesz starannie dobranych składników, które dostarczą naturalnych substancji naturalnie obniżających stężenie cholesterolu.

Co powinny zawierać soki na cholesterol?

W składnikach soków na obniżenie cholesterolu powinny znajdować się:

różnorodne antyoksydanty zapobiegające utlenianiu się cholesterolu (witaminy A i E, selen, cynk, likopen,

zapobiegające utlenianiu się cholesterolu (witaminy A i E, selen, cynk, likopen, sterole roślinne,

chlorofil,

substancje przeciwzapalne,

błonnik rozpuszczalny.

Do soków na cholesterol dodawaj więc jak najczęściej:

Zielone warzywa liściaste - dostarczają dużych ilości chlorofilu i witamin.

- dostarczają dużych ilości chlorofilu i witamin. Wszelkie warzywa – mają mniej cukru niż owoce, a zazwyczaj więcej minerałów i błonnika rozpuszczalnego.

– mają mniej cukru niż owoce, a zazwyczaj więcej minerałów i błonnika rozpuszczalnego. Owoce jagodowe – to owoce najbogatsze w przeciwzapalnie działające antyoksydanty.

– to owoce najbogatsze w przeciwzapalnie działające antyoksydanty. Jabłka i cytrusy – owoce obfitujące w błonnik rozpuszczalny.

– owoce obfitujące w błonnik rozpuszczalny. Imbir – naturalny środek na obniżanie cholesterolu.

– naturalny środek na obniżanie cholesterolu. Zieloną herbatę – możesz rozcieńczać nią bardzo intensywne w smaku soki, ona też ma właściwości obniżające cholesterol, gdyż dostarcza antyoksydantów.

– możesz rozcieńczać nią bardzo intensywne w smaku soki, ona też ma właściwości obniżające cholesterol, gdyż dostarcza antyoksydantów. Napój sojowy – może być stosowany do rozcieńczania soków na cholesterol, gdyż jest bogaty w sterole obniżające stężenie cholesterolu.

– może być stosowany do rozcieńczania soków na cholesterol, gdyż jest bogaty w sterole obniżające stężenie cholesterolu. Spirulinę – naturalna alga o właściwościach obniżających poziom cholesterolu.

– naturalna alga o właściwościach obniżających poziom cholesterolu. Dobrej jakości oleje – żeby zaabsorbować wszystkie witaminy (w tym A, D, E, K rozpuszczalne w tłuszczach), sok warto przyjąć ze źródłem tłuszczu, np. olejem z czarnuszki, olejem z ostropestu, olejem lnianym.

Stosując powyższe zasady, skomponowałyśmy 14 przepisów na soki, które pite regularnie, doskonale poradzą sobie z obniżeniem cholesterolu.

1. Sok na cholesterol z burakiem

Ten wytrawny sok warzywny przyczyni się do obniżenia cholesterolu, jeśli będziesz pić go regularnie. Nie spodziewaj się, że będzie to sok z buraka na słodko. Dodatek czosnku powoduje, że bardziej przypomina on barszcz. Ten sok na cholesterol to też świetny sposób na zużycie buraków z zakwasu. Do wyciśnięcia soku z natki pietruszki potrzebujesz bardzo dobrej jakości wyciskarki. Jeśli nią nie dysponujesz, pomiń ten składnik luz zblenduj pietruszkę z gotowym sokiem.

Składniki:

2 buraki z zakwasu buraczanego,

2 surowe buraki,

50 ml zakwasu buraczanego,

łyżeczka majeranku,

2 ząbki czosnku,

pół cebuli,

pęczek pietruszki.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z buraków, buraków z zakwasu, cebuli i natki pietruszki. Możesz wycisnąć też sok z czosnku, lub dodać przeciśnięty przez praskę do gotowego soku z buraków. Wymieszaj wyciśnięty sok z kwasem buraczanym, dodaj majeranek. Sok możesz też lekko podgrzać przed wypiciem. Gotowy sok możesz wypić od razu. Wbrew powszechniej opinii, sok z buraków nie musi odstać przed wypiciem.

fot. Sok z buraka na cholesterol/ Adobe Stock, Madeleine Steinbach

2. Sok marchewkowy na cholesterol

Marchew i imbir to potężny duet, który regularnie pity wspiera wątrobę i obniża egzogenną produkcję cholesterolu.

Składniki:

2 marchewki,

10 cm korzenia imbiru,

¼ selera korzeniowego,

szczypta kurkumy.

Sposób przygotowania:

W wyciskarce wolnoobrotowej lub sokowirówce wyciśnij sok z marchewki, selera i imbiru. Do gotowego soku dodaj szczyptę kurkumy. Wymieszaj. Wypij bezpośrednio po przygotowaniu.

fot. Sok marchewkowy na cholesterol/ Adobe Stock, Africa Studio

3. Sok na cholesterol z jagody kamczackiej i zielonej herbaty

To jeden z soków, do którego przygotowania nie potrzebujesz wyciskarki do owoców i warzyw. Kup dobrej jakości sok z jagód (najlepiej jagody kamczackiej) i wymieszaj go z zieloną herbatą. Możesz skorzystać też z soku malinowego, porzeczkowego lub wiśniowego (bez dodatku cukru!).

Składniki:

100 ml soku z jagody kamczackiej,

200 ml dobrej jakości zielonej herbaty , zaparzonej i wystudzonej,

, zaparzonej i wystudzonej, kilka kropli oleju z czarnuszki

Sposób przygotowania:

Wymieszaj sok z jagody z olejem z czarnuszki. Zaparz dobrej jakości liściastą zieloną herbatę. Pozostaw ją do ostudzenia. Wymieszaj sok z herbatą. Do napoju możesz dodać dodatkowo kostki lodu, by poprawić smak soku. Wymieszaj bezpośrednio przed wypiciem.

fot. Sok-napój z jagody i zielonej herbaty na cholesterol/ Adobe Stock, 5ph

4. Sok seler naciowy-ogórek-cytryna-imbir-kurkuma

Ten niskokaloryczny sok stosowany często przez gwiazdy na odchudzanie, świetnie działa też na cholesterol. Zanim po niego sięgniesz, upewnij się, że nie masz przeciwwskazań do picia soku z selera naciowego.

Składniki:

500 g selera naciowego,

pół cytryny,

ogórek,

10 cm korzenia imbiru,

szczypta kurkumy.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij w wyciskarce sok z selera naciowego, cytryny, imbiru i ogórka. Do gotowego soku dodaj kurkumę.

fot. Sok na cholesterol z selera naciowego/ Adobe Stock, Maxim Khytra

5. Sok z aronii na cholesterol

Aronia to jeden z niekwestionowanych polskich superfoods. Soki na cholesterol powinny być oparte właśnie o owoce jagodowe: niezwykle bogate w antyoksydanty, jednocześnie dostarczające minimalnej ilości kalorii i cukru.

Składniki:

100 g świeżej aronii lub 50 ml soku z aronii,

2 jabłka.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z jabłek i aronii. Jeśli nie przeszkadza ci bardzo intensywny smak aronii, dodaj jej więcej.

fot. Sok na cholesterol z aronią/ Adobe Stock, borzywoj

6. Sok-koktajl truskawkowy na cholesterol

Ten przepis to nie sok, a bardziej koktajl na cholesterol. Mimo wszystko umieściłyśmy go w zestawieniu, bo uważamy, że zdecydowanie warto go pić. Z truskawek „szkoda” wyciskać soku, gdyż nie powstanie go wiele, a mus truskawkowy jest smaczny i zdrowy. Napój sojowy to prawdziwy superfood w walce z cholesterolem.

Składniki:

200 g truskawek (świeżych lub mrożonych),

250 ml napoju sojowego bez cukru.

Sposób przygotowania:

Zblenduj truskawki z napojem sojowym. Do koktajlu możesz dodać kostki lodu.

fot. Sok-koktajl truskawkowy na cholesterol/ Adobe Stock, Vitalina Rybakova

7. Sok-szot imbirowy na cholesterol

Oto skoncentrowane w małej porcji bardzo silnie działające składniki. Zamiast pełnej szklanki soku, która oprócz wartościowych substancji na cholesterol dostarcza też cukru, wypij „szot zdrowia”. Ostrzegamy jednak: to napój jak lekarstwo – bardzo intensywny smak sprawia, że nie jest to sok, w którym będziesz chciała się rozsmakować.

Składniki:

20 cm korzenia imbiru,

2 kawałki świeżej kurkumy lub pół łyżeczki kurkumy w proszku,

pół cytryny,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z imbiru, cytryny i ewentualnie kurkumy, jeśli korzystasz ze świeżej. Do soku dodaj szczyptę pieprzu (uaktywni to składniki zawarte w kurkumie). Wypij sok „na raz”. Przepłucz usta wodą, by pozbyć się aktywnych składników ze szkliwa.

fot. Szot imbirowy na cholesterol/ Adobe Stock, Елена Завалко

8. Zielony sok na cholesterol

Zielone koktajle i zielone soki nie bez przyczyny mają reputację bardzo zdrowych. Soki bazujące na zielonych warzywach w istocie są niskokaloryczne i bardzo zdrowe. Na liście soków na cholesterol nie mogło zabraknąć więc zdrowego zielonego soku, idealnie obniżającego cholesterol we krwi.

Składniki:

pęczek natki pietruszki,

2 łodygi selera,

zielone jabłko,

plaster świeżego ananasa,

2 garście jarmużu,

100 ml wody.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z jabłka, ananasa, selera, natki i jarmużu. Rozcieńcz sok wodą gazowaną lub niegazowaną dla zmniejszenia intensywności smaku.

fot. Zielony sok na cholesterol/ Adobe Stock, Madeleine Steinbach

9. Sok pomidorowy na cholesterol

Sok pomidorowy doskonale działa na cholesterol. Choć sok pomidorowy w szklanych butelkach znajdziesz w każdym supermarkecie, w sezonie na pomidory warto robić go samemu. Jest świeższy, bardziej naturalny i zawiera mniej szkodliwej soli.

Składniki:

300 g pomidorów,

papryka,

cebula (opcjonalnie),

pęczek natki pietruszki.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z papryki, cebuli i pomidorów. Dodaj natkę pietruszki i zblenduj sok na gładki mus. Sok możesz doprawić szczyptą soli i szczyptą pieprzu.

fot. Sok pomidorowy na cholesterol/ Adobe Stock, Africa Studio

10. Sok grejpfrutowy na cholesterol

Zanim sięgniesz po ten sok, upewnij się, że nie bierzesz żadnych leków, które wchodzą w interakcję z sokiem grejpfrutowym. Są one bardzo częste i mogą osłabiać działanie leków.

Składniki:

2 grejpfruty,

pomarańcz,

łyżeczka spiruliny.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij grejpfruty i pomarańcze w wyciskarce do cytrusów. Wymieszaj sok ze spiruliną.

fot. Sok grejpfrutowy na cholesterol (przed dodatkiem spiruliny)/ Adobe Stock, pavel_shishkin

11. Sok z granatu na cholesterol

Sok z granatu możesz często kupić w cieplejszych krajach, gdy granaty są w sezonie. Sok z granatu możesz też zrobić sama w domu, lub kupić w butelce. Warto, bo to prawdziwa broń w walce z wysokim cholesterolem.

Składniki:

owoc granatu,

jabłko.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z granatu i jabłka w wyciskarce wolnoobrotowej. Wypij go od razu po wyciśnięciu.

fot. Sok na cholesterol z granatem/ Adobe Stock, Olena Rudo

12. Sok z karczocha na cholesterol

Składniki zawarte w soku z karczocha czy w wyciągu z niego pomagają obniżać obie frakcje cholesterolu - LDL i HDL oraz poziom trójglicerydów. Sok z karczocha można kupić w aptece i dodawać go do innych soków koktajli.

Składniki:

25 ml soku z karczocha na cholesterol,

garść liści szpinaku,

1 jabłko,

sok z ½ cytryny lub limonki,

1 ogórek.

Sposób przygotowania:

Jabłko przekrój i wydrąż (nie obieraj), a ogórka obierz i pokrój na kilka części. Umieść w kielichu blendera ogórka, jabłko, sok z cytryny, liście szpinaku i sok z karczocha. Całość zmiksuj na jednorodny koktajl.

fot. Sok z karczocha na cholesterol/ Adobe Stock, vaaseenaa

13. Sok na cholesterol z pomidorów i "mleka" owsianego

Ten sok na cholesterol dostarcza likopenu, zdrowych kwasów tłuszczowych oraz beta glukanów (błonnika rozpuszczalnego) z napoju owsianego. Ten ostatni składnik może zmniejszać wchłanianie cholesterolu z pożywienia i wpływać na jego poziom we krwi.

Składniki:

1/2 szklanki passaty pomidorowej (lub 2 spore pomidory),

1/2 szklanki "mleka" owsianego,

łyżka siemienia lnianego,

garść czerwonych winogron.

Sposób przygotowania:

Jeśli używasz pomidorów zamiast passaty, sparz je i obierz ze skórki.

Włóż do kielicha blendera passatę lub obrane pomidory, wlej napój owsiany i dodaj siemię i winogrona.

Zmiksuj wszystkie składniki na gładki koktajl.

Możesz także skorzystać z wolnoobrotowej wyciskarki i z jej pomocą wycisnąć sok z pomidorów i winogron.

fot. Sok na cholesterol z pomidorów i "mleka" owsianego/ Adobe Stock, Natasha

14. Sok winogronowo kakaowy na cholesterol

Winogrona i kakao to bogactwo antyoksydantów. Te zawarte w kakao potrafią obniżać poziom "złego" cholesterolu, nie obniżając poziomu cholesterolu "dobrego". Użycie naturalnego gorzkiego kakao jest lepsze niż sięganie po gorzką czekoladę, która może zwierać tłuszcze nasycone.

Składniki:

kiść ciemnych winogron,

1 banan,

1 pomarańcza,

łyżka gorzkiego kakao.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z pomarańczy. Jeśli masz wyciskarkę wolnoobrotową lub sokowirówkę, możesz też przerobić winogrona na sok. Zmiksuj sok z pomarańczy z kakao oraz bananem i winogronami lub sokiem winogronowym uzyskanym z wyciskarki.

fot. Sok winogronowo kakaowy na cholesterol/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Poprawa profilu lipidowego zależy od systematyczności działań i łączenia różnych strategii. Poza korzystaniem z soków na cholesterol warto jeszcze wcielać w życie następujące domowe sposoby na cholesterol:

odpowiednie żywienie : menu bogate w błonnik (np. produkty pełnoziarniste), zdrowe tłuszcze (oleje roślinne, tłuste ryby morskie, orzechy), unikanie tłuszczu nasyconego (produkty zwierzęce, np. tłuste mięsa) i tłuszczów trans (produkty wysokoprzetworzone). Do diety można włączyć picie zielonej herbaty, która zmniejsza wchłanianie cholesterolu. Warto też sięgać po czosnek, który może zmniejszać produkcję cholesterolu przez organizm.

: menu bogate w błonnik (np. produkty pełnoziarniste), zdrowe tłuszcze (oleje roślinne, tłuste ryby morskie, orzechy), unikanie tłuszczu nasyconego (produkty zwierzęce, np. tłuste mięsa) i tłuszczów trans (produkty wysokoprzetworzone). Do diety można włączyć picie zielonej herbaty, która zmniejsza wchłanianie cholesterolu. Warto też sięgać po czosnek, który może zmniejszać produkcję cholesterolu przez organizm. aktywność fizyczna: regularne ćwiczenia zwiększają poziom HDL i pomagają w redukcji LDL oraz trójglicerydów. Wspomagają również utrzymanie zdrowej masy ciała.

Jeśli jesteś obciążona ryzykiem chorób serca, koniecznie powinnaś zwracać uwagę na poziom cholesterolu we krwi. Chociaż poziom cholesterolu jedynie w 20-30% zależy od diety, to właśnie zmiany w menu i trybie życia mogą być tym, co uchroni cię przed chorobą.

Artykuł pierwotnie opublikowano: 11.05.2022 r.

Reklama

Czytaj także:

Czego nie jeść przy wysokim cholesterolu? Te 10 produktów podbija twój cholesterol

Banany obniżają stężenie cholesterolu, czy wręcz przeciwnie? Sprawdzamy, jak banany wpływają na cholesterol

Zioła na cholesterol - najlepsze naturalne substancje obniżające poziom cholesterolu