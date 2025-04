Przeciwwskazania do picia soku z selera naciowego nie są bardzo częste, ale występują. Większość osób może z umiarem pić sok z selera bez obaw o skutki uboczne i czerpać z tego korzyści zdrowotne. Niektórzy nie powinni jednak sięgać po sok z selera w nadmiarze, a inni wcale nie mogą go pić. Sprawdź, czy sok z naci selera będzie ci służył.

Nawet najzdrowsze produkty spożywcze mają przeciwwskazania do spożycia. Orzechy brazylijskie są szkodliwe jeśli jesz więcej niż 3 sztuki naraz. Awokado nie powinny jeść osoby z uczuleniem na lateks, a szkodzić mogą nawet płatki owsiane. Szkodliwość soku z selera naciowego może wynikać z kilku aspektów:

alergii lub alergii krzyżowych z pokrewnymi alergenami,

wysokiej zawartości sodu i potasu w soku z selera,

interakcji z lekami, w jakie wchodzi sok z selera naciowego,

wysokiej zawartości mannitolu w soku z selera.

Picie soku z selera naciowego może powodować różne skutki uboczne. Najczęściej wymienia się:

wysypka na skórze – seler zawiera psoralen, czyli związek, który powoduje reakcje uczuleniowe w połączeniu z działaniem światła słonecznego,

– seler zawiera psoralen, czyli związek, który powoduje reakcje uczuleniowe w połączeniu z działaniem światła słonecznego, dolegliwości trawienne , np. wzdęcia, biegunka, ból brzucha – obecna w warzywie skrobia może fermentować w jelitach, co u niektórych osób wywołuje przykre objawy,

, np. wzdęcia, biegunka, ból brzucha – obecna w warzywie skrobia może fermentować w jelitach, co u niektórych osób wywołuje przykre objawy, objawy alergii – seler podobnie jak inne rośliny zawiera związki alergizujące, stąd u osób uczulonych może powodować swędzenie skóry, wysypkę, obrzęk, a przy cięższych reakcjach nawet trudności w oddychaniu,

– seler podobnie jak inne rośliny zawiera związki alergizujące, stąd u osób uczulonych może powodować swędzenie skóry, wysypkę, obrzęk, a przy cięższych reakcjach nawet trudności w oddychaniu, kamienie nerkowe – seler jest bogaty w szczawiany, dlatego u osób z podatnością na kamicę nerkową, picie dużej ilości soku z selera może powodować odkładanie się tych związków w postaci złogów w drogach moczowych,

– seler jest bogaty w szczawiany, dlatego u osób z podatnością na kamicę nerkową, picie dużej ilości soku z selera może powodować odkładanie się tych związków w postaci złogów w drogach moczowych, działania niepożądane leków – sok z selera może wchodzić w interakcje z lekami moczopędnymi i przeciwzakrzepowymi (ze względu na zawartość witaminy K i działanie diuretyczne rośliny), zmieniając ich działanie; dlatego gdy zamierzamy spożywać duże ilości soku z selera, a przyjmujemy środki farmakologiczne, powinniśmy skonsultować się wcześniej z lekarzem,

– sok z selera może wchodzić w interakcje z lekami moczopędnymi i przeciwzakrzepowymi (ze względu na zawartość witaminy K i działanie diuretyczne rośliny), zmieniając ich działanie; dlatego gdy zamierzamy spożywać duże ilości soku z selera, a przyjmujemy środki farmakologiczne, powinniśmy skonsultować się wcześniej z lekarzem, interakcje z ziołami – picie soku z selera i stosowanie ziół o właściwościach fotouczulających zwiększa ryzyko wystąpienia zmian na skórze; chodzi m.in. o takie rośliny jak dziurawiec zwyczajny, rumianek, nagietek.

Interakcje soku z selera naciowego z lekami przeciwzakrzepowymi

Sok z selera naciowego zawiera stosunkowo dużo witaminy K. To zaleta dla większości osób, ale wada dla tych, którzy stosują leki regulujące krzepliwość.

Jeśli przyjmujesz warfarynę lub inne doustne leki przeciwzakrzepowe, musisz dokładnie kontrolować zawartość witaminy K w diecie. Nie chodzi o jej całkowitą eliminację, ale o utrzymywanie w miarę stałej podaży. Nie możesz pozwolić sobie więc na wypicie litra soku z selera naciowego, ale jego dodatek do koktajlu warzywnego jest dozwolony.

Osoby z historią występowania fitofotodermatozy nie powinny pić soku z selera

Fitofotodermatoza zwana też „chorobą limonkową" to choroba skóry, która objawia się obrzękiem, poparzeniami i bąblami. Przypadłość pojawia się, gdy organizm ma kontakt z roślinnymi czynnikami, które znacznie zwiększają wrażliwość na promieniowanie UVA. Fitofotodermatoza powstaje na przykład na skutek poparzenia barszczem Sosnowskiego.

Osoby wrażliwe mogą odczuwać skutki fitodermatoz po zjedzeniu:

owoców cytrusowych,

marchewki,

fig,

selera naciowego.

Przypadłość ta najczęściej pojawia się po zjedzeniu limonek. To dlatego często fitofotodermatozy nazywa się „chorobą limonkową". Jeśli w przeszłości wystąpiły u ciebie takie objawy po innych produktach pokarmowych, uważaj na sok z selera naciowego.

Sok z selera naciowego zawiera psolaren, który zwiększa wrażliwość skóry na promieniowanie. Największa szansa na poparzenia i bąble jest, gdy sok z selera naciowego znajdzie się na twojej skórze. Uważaj więc, szczególnie gdy sama przygotowujesz sok z selera. Zdecydowanie złym pomysłem jest robienie różnego rodzaju naturalnych maseczek z wykorzystaniem soku i włókien selera naciowego.

Sok z selera naciowego a choroby nerek

Sok z selera naciowego zawiera stosunkowo sporo sodu, potasu i innych minerałów. W większości chorób nerek trzeba stosować dietę ubogopotasową z ograniczeniem sodu i innych minerałów. Przy niewydolności nerek trzeba też bardzo kontrolować ilość spożywanych codziennie płynów. Picie soków warzywnych, w tym soku z selera naciowego, jest więc surowo zakazane.

Sok z selera naciowego a zespół jelita drażliwego

Dieta w zespole jelita drażliwego to dieta FODMAP, która eliminuje produkty bogate w związki drażniące jelita. Nadmierne gazy, biegunki, zaparcia i inne problemy jelitowe mogą być spowodowane właśnie zespołem jelita drażliwego, czyli popularnym IBS.

Sok z selera naciowego jest bogaty w mannitol, naturalny alkohol polihydroksylowy zaliczany do FODMAP. Wiele osób skarży się na biegunki i rozluźnione stolce po wypiciu soku z selera naciowego. To właśnie wina sporej zawartości mannitolu.

fot. Sok z selera naciowego - przeciwwskazania / Adobe Stock, Mikhaylovskiy

Alergie na sok z selera naciowego

Seler to jeden z silniejszych naturalnych alergenów, a jego zawartość we wszystkich produktach spożywczych musi być specjalnie oznaczona na opakowaniach. Alergia na seler jest stosunkowo częsta i daje mocne objawy. Oczywiście jeśli masz alergię na seler, musisz unikać też soku z selera naciowego.

Alergia na brzozę i bylicę a sok z selera naciowego

Nie musisz mieć alergii na seler, by źle się czuć po wypiciu soku z selera naciowego. Co ważne, sok z selera naciowego może być odpowiedzialny także za występowanie alergii krzyżowych. Oznacza to, że jeśli masz alergię na:

bylicę,

brzozę,

mniszek lekarski,

dziką marchew,

prawdopodobnie zaobserwujesz też objawy alergiczne po wypiciu soku z selera naciowego. Możesz zauważyć nasilenie zwyczajowych objawów alergicznych, wystąpienie kataru, chrypki, wysypki lub alergicznego kaszlu.

Sok z selera naciowego a kamica szczawianowa

Jednym z przeciwwskazań do picia soku z selera naciowego jest występowanie kamicy szczawianowej, czyli jednego z typów kamieni nerkowych. Sok z selera ma bardzo dużo szczawianów, czyli naturalnych substancji roślinnych, które w nadmiarze mogą powodować wystąpienie kamieni w nerkach.

Nie musisz wykluczać soku z selera całkowicie, ale nie pij na raz więcej niż 300 ml. Pamiętaj, że przeciwwskazanie to dotyczy jednego typu kamicy: kamicy szczawianowej. Jeśli nie wiesz, jaki masz typ kamieni, zapytaj lekarza lub dla bezpieczeństwa ogranicz picie soku z selera naciowego.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 10.03.2022.

Źródła:

Violi F, Lip GY, Pignatelli P, Pastori D. Interaction Between Dietary Vitamin K Intake and Anticoagulation by Vitamin K Antagonists: Is It Really True?: A Systematic Review. Medicine (Baltimore). 2016;95(10):e2895. doi:10.1097/MD.0000000000002895

Yang A, Chen J, Ma Y, Wang L, Fan Y, He X. Studies on the metabolites difference of psoralen/isopsoralen in human and six mammalian liver microsomes in vitro by UHPLC-MS/MS. J Pharm Biomed Anal. 2017 Jul 15;141:200-209. doi: 10.1016/j.jpba.2017.04.026. Epub 2017 Apr 20. PMID: 28448889.

Ellis CR, Elston DM. Psoralen-Induced Phytophotodermatitis. Dermatitis. 2021 May-Jun 01;32(3):140-143. doi: 10.1097/DER.0000000000000691. PMID: 33273237.

Meena M, Prasad V, Zehra A, Gupta VK, Upadhyay RS. Mannitol metabolism during pathogenic fungal-host interactions under stressed conditions. Front Microbiol. 2015;6:1019. Published 2015 Sep 24. doi:10.3389/fmicb.2015.01019

Wüthrich B, Hofer T. Nahrungsmittelallergie: das "Sellerie-Beifuss-Gewürz-Syndrom". Assoziation mit einer Mangofrucht-Allergie? [Food allergy: the celery-mugwort-spice syndrome. Association with mango allergy?]. Dtsch Med Wochenschr. 1984 Jun 22;109(25):981-6. German. doi: 10.1055/s-2008-1069310. PMID: 6734454.

