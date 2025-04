Sok z selera naciowego można pić na czczo dla porannego nawilżenia i zdrowego rozpoczęcia dnia. Pij sok z selera na pusty żołądek, by wyrobić sobie zdrową rutynę, jednak nie dopatruj się w nim magicznych właściwości.

Reklama

Spis treści:

Co dokładnie daje picie soku z selera naciowego na czczo?

Picie selera naciowego na czczo może przynieść ci kilka zalet:

Nawodnienie całego organizmu po nocnym poście.

po nocnym poście. Nawilżenie skóry i wszystkich śluzówek.

i wszystkich śluzówek. Poranną dawkę witamin i minerałów : wapnia, magnezu, potasu, witaminy C.

: wapnia, magnezu, potasu, witaminy C. Niezwykłą gęstość odżywczą – wiele składników w niewielkiej dawce kalorii.

– wiele składników w niewielkiej dawce kalorii. To sok przyjazny dla poziomu glukozy – nie zawiera zbyt dużo węglowodanów, więc można pić go przy inulinooporności nawet cukrzycy – sok z selera naciowego może wręcz regulować poziomy cukru.

– nie zawiera zbyt dużo węglowodanów, więc można pić go przy inulinooporności nawet cukrzycy – sok z selera naciowego może wręcz regulować poziomy cukru. Pozwoli opóźnić porę spożycia śniadania , jeśli wybiegasz z domu, lub chcesz zastosować dietę IF.

, jeśli wybiegasz z domu, lub chcesz zastosować dietę IF. Może nawadniać trochę lepiej niż woda dzięki zawartości naturalnych elektrolitów.

Sok z selera naciowego na czczo na oczyszczanie i detoks?

Wiele źródeł podaje, że największą zaletą picia soku z selera naciowego na czczo są jego detoksyfikujące właściwości. Ten napój ma dużo zalet, ale przypisywanie mu właściwości „detoksyfikujących” i „oczyszczających” to duże nadużycie. Oczywiście, nawadnia on i wspomaga działanie narządów, więc pośrednio ułatwia nerkom, wątrobie i płucom detoksykację. Sam sok z selera naciowego (ani inna mikstura) nie spowoduje jednak magicznego oczyszczenia organizmu.

Jeśli chcesz przetestować picie soku z selera naciowego na czczo, możesz spróbować zastosować go według następującego protokołu. Codziennie rano, po obudzeniu wyciśnij świeży sok z selera naciowego i wypij szklankę (ok. 250 ml) tego soku. Śniadanie lub inny pierwszy posiłek możesz zjeść od razu po wypiciu soku z selera naciowego.

Jak długo stosować sok z selera naciowego?

Długość stosowania kuracji z soku z selera naciowego na czczo zależy od twoich preferencji i upodobań, a także tego, czy zauważasz efekty picia soku z selera. Spróbuj zastosować sok z selera naciowego przez 30 dni i zdecyduj, czy chcesz podtrzymać ten nawyk. Pij sok z selera naciowego codziennie, lub kilka razy w tygodniu. Jeśli nie masz przeciwwskazań do picia soku z selera naciowego, nie musisz robić przerw w kuracji.

Jak zrobić sok z selera naciowego bez wyciskarki?

Nie dysponujesz wyciskarką, a chcesz pić sok z selera naciowego? Możesz zrobić sok z selera bez jej wykorzystania – wystarczy mocny blender kielichowy.

Włóż seler naciowy do blendera kielichowego, dodaj trochę wody mineralnej lub lodu i dokładnie zmiksuj seler. Przelej powstałą masę przez sito, jeśli faktycznie chcesz otrzymać sok z selera, a nie koktajl z selera naciowego (to dobry koktajl na odchudzanie).

Soku z selera nie musisz pić na czczo, by korzystać z jego zalet. To tylko jedna z opcji włączenia soku z selera naciowego do twojej rutyny. Jeśli nie pasuje ci picie soku z selera naciowego na pusty żołądek, rób to w dowolnym momencie dnia. Zalety soku selerowego utrzymują się. Pamiętaj jednak, by po przebudzeniu wypić inny nawadniający napój: np. szklankę wody.

Źródła:

Klein AV, Kiat H. Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):675-86. doi: 10.1111/jhn.12286. Epub 2014 Dec 18. PMID: 25522674.

Yusni Y, Zufry H, Meutia F, Sucipto KW. The effects of celery leaf (apium graveolens L.) treatment on blood glucose and insulin levels in elderly pre-diabetics. Saudi Med J. 2018 Feb;39(2):154-160. doi: 10.15537/smj.2018.2.21238. PMID: 29436564; PMCID: PMC5885092.

Reklama

Czytaj także:

Woda z cytryną na czczo - zdrowy nawyk czy koszmar dentystów? Sprawdzamy

Czy kawa na czczo to dobry pomysł? Nie pij kawy na pusty żołądek szczególnie w tej sytuacji

Czy picie maślanki na noc jest zdrowe? Sposób na lepszy sen, czy gwarantowane kłopoty żołądkowe?