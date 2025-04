Sok z pigwy i pigwa mogą przydać się i pojawiać stale w diecie cukrzycowej. Pigwa to niskocukrowy owoc, który ma wiele prozdrowotnych antyoksydantów. Cukrzycy mogą jeść pigwy i pić świeży sok pigwowy z zastrzeżeniem, że przetwory nie mogą być dosłodzone.

Cukrzycy jak najbardziej mogą jeść pigwy. Ważne jednak, by w diecie diabetyka nie umieszczać:

pigwy w cukrze,

syropu pigwowego,

kandyzowanej pigwy,

pigwy gotowanej w wodzie z cukrem.

Cukrzycy mogą jeść więc pigwy na surowo, grillowane lub podgotowane w wodzie.

fot. Cukrzycy mogą jeść pigwę np. w formie pieczonej i podaną z mięsem/ Adobe Stock, Katarina

Cukrzycy mogą pić też sok z pigwy w ograniczonych ilościach, by czerpać prozdrowotne antyoksydanty z pigwy, ale nie dostarczać zbyt dużo cukru. W jadłospisie cukrzyka może znaleźć się tylko naturalny 100% sok z pigwy. Zakazane są syropy i słodzone soki o smaku pigwowym. Choć pigwa i sok z pigwy mają dla cukrzyków wiele zalet, soki (nawet te naturalne) nie są ogólnie polecane cukrzykom. Dlatego warto wyznaczyć sobie limit: jednorazowa porcja soku pigwowego dla cukrzyka nie powinna być większa niż 100 ml. Jednocześnie warto skontrolować, czy taka dawka nie podbije też cukru. U osób bardzo wrażliwych to możliwe.

Napary z liści pigwy stosuje się w niektórych rejonach do wspomagania leczenia cukrzycy od setek lat. Podobne właściwości przypisuje się też owocom pigwy. Analiza chemicznych związków zawartych w przetworach z pigwy wskazuje, że pigwa faktycznie jest źródłem wielu cennych dla cukrzyków substancji. Ma przede wszystkim sporo zdrowych antyoksydantów i polifenoli, które chronią układ krwionośny przed powikłaniami cukrzycy. Pigwa pozwala też obniżać ciśnienie i poziom lipidów we krwi.

Pigwa ma też właściwości ochronne w stosunku do wątroby i nerek: narządów narażonych na uszkodzenia związane z powikłaniami cukrzycy. Zdecydowanie warto więc włączyć pigwę do diety i postarać się znaleźć sposoby jej jedzenia, które nie podnoszą nadmiernie glukozy.

Pigwa ma indeks glikemiczny równy 35. To nieznacznie niższy indeks glikemiczny, niż IG gruszek i jabłek. Klasyfikuje to pigwy w zakresie niskiego indeksu glikemicznego. IG to jednak nie jest wszystko przy ocenie, czy dany produkt jest zdrowy dla diabetyków. Ważniejszym parametrem jest ładunek glikemiczny porcji, który również jest niski. W przypadku jedzenia surowej pigwy nie ma się czym martwić: owoc jest tak cierpki i kwaśny, że na pewno nie zjesz porcji, która znacząco wpłynie na poziom cukru we krwi.

100 g pigwy zawiera 15,3 g węglowodanów, a 1,9 g błonnika. Wbrew obiegowym opiniom, pigwa nie jest owocem o wysokiej zawartości błonnika. Wszystko zależy jednak od konkretnego gatunku i dojrzałości pigwy. Zmierzona zawartość cukru w pigwie pozyskana została w Stanach Zjednoczonych, pigwy z Polski mogą mieć mniej węglowodanów.

Wyniki pomiaru zawartości węglowodanów w polskim soku z pigwowca (to owoc podobny do pigwy, ale nie pigwa), prezentują się inaczej. 100 g soku z pigwowca dostarcza tylko 7 g węglowodanów ogółem, a w tym tylko 2 g cukrów prostych. Sok z pigwy i pigwa w całości nie mają więc za dużo cukru.

Cukrzyk jak najbardziej może umieścić pigwy w diecie. Przykładowe formy zastosowania kulinarnego pigwy odpowiednie dla diabetyka:

podgotowana w wodzie pigwa zjedzona z jogurtem i orzechami ,

, dodatek pigwy do owsianki ,

, połowa surowej pigwy jako przekąska ,

, sałatka z grillowaną pigwą ,

, umieszczenie pigwy w deserach z jabłkami dla cukrzyka (zamiast jabłek lub mieszając pigwy z jabłkami),

100 ml soku pigwowego wymieszane z wodą mineralną lub gazowaną (jako lemoniada),

lub gazowaną (jako lemoniada), pieczona pigwa podana z mięsną potrawą ,

, pieczona pigwa z orzechami na deser.

fot. Pieczona pigwa podana z orzechami i serkiem ricotta to idealny deser dla cukrzyka/ Adobe Stock, Oksana

