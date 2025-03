Właściwości soku z marchwi to przede wszystkim działanie profilaktyczne, pozwalające zmniejszać ryzyko rozwoju niektórych chorób. Niestety sok z marchwi jest pozbawiony większości błonnika, który także należy do prozdrowotnych składników diety. Dlatego najlepiej jest pić sok z dodatkiem zmiksowanej marchewki lub szykować koktajle warzywne na bazie tego soku.

Sok z marchwi jest popularnym napojem, który od wieków był stosowany w medycynie ludowej, a obecnie coraz częściej podkreśla się jego właściwości lecznicze, potwierdzone badaniami naukowymi. Oto, w jaki sposób sok z marchwi może poprawiać stan zdrowia.

Najbardziej znana właściwość lecznicza soku z marchwi dotyczy jego wpływu na zdrowie oczu. Beta-karoten (karotenoidy) jest przekształcany w organizmie w witaminę A, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania siatkówki oka, a jej niedobór może prowadzić do ślepoty zmierzchowej. Badania naukowe wykazały, że regularne spożywanie marchwi może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej, które jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku u osób starszych. To właśnie zasługa karotenoidów (likopen, luteina i zeaksantyna), które marchew zawiera.

Aby zwiększyć przyswajanie witaminy A z soku z marchwi, warto dodać do niego odrobinę tłuszczu lub pić go przed albo po posiłku zawierającym tłuszcz.

Sok z marchwi jest bogaty w przeciwutleniacze, w tym karotenoidy i witaminę C, które chronią komórki organizmu przed uszkodzeniami wywoływanymi przez wolne rodniki. Regularne spożywanie soku z marchwi może zmniejszać stres oksydacyjny, co może przyczyniać się do obniżenia ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych, takich jak miażdżyca czy nowotwory.

Niektóre badania wskazują, że sok marchwiowy może przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Przeciwutleniacze zawarte w marchwi, takie jak karotenoidy, pomagają w redukcji poziomu złego cholesterolu (LDL) i zapobiegają jego odkładaniu się w naczyniach krwionośnych.

Sok z marchwi oprócz swoich leczniczych właściwości ma także szereg korzyści prozdrowotnych, które sprawiają, że jest idealnym uzupełnieniem codziennej diety.

1. Poprawa kondycji skóry. Marchew jest bogata w witaminy A i C, które mają pozytywny wpływ na zdrowie skóry. Witamina A wspomaga jej regenerację, poprawia jej elastyczność i pomaga w walce z trądzikiem. Z kolei witamina C bierze udział w produkcji kolagenu, co przyczynia się do poprawy kondycji skóry.

2. Wspieranie układu odpornościowego. Sok marchewkowy zawiera duże ilości witamin A, C i K, które wspierają układ odpornościowy, pomagając organizmowi walczyć z infekcjami. Witamina C stymuluje produkcję białych krwinek, które odgrywają kluczową rolę w obronie organizmu przed patogenami.

3. Wsparcie w regulacji poziomu cukru we krwi. Marchew ma naturalnie słodki smak i indeks glikemiczny, co sprawia, że sok z marchwi jest odpowiedni dla osób z cukrzycą lub tych, które chcą kontrolować poziom cukru we krwi.

4. Wspomaganie trawienia. Marchew jest źródłem błonnika, który reguluje pracę jelit i zapobiega zaparciom. Picie soku z marchwi, chociaż nie dostarcza tyle błonnika co jedzenie marchewki, nadal może wspierać zdrowie układu trawiennego. Aby zwiększyć w nim zawartość błonnika, sok z sokowirówki można przelać do blendera i wmiksować w niego choć część pozostałości po wyciskaniu soku lub kawałek świeżej marchewki.

Poniżej podajemy składniki soku w marchewki w 100 ml napoju.

Wiesz już, że spożywanie marchwi zmniejsza ryzyko wielu chorób, a sok z marchewki działa podobnie. Powstaje więc pytanie, ile tego soku pić dziennie, aby odnosić korzyści. Otóż najlepiej jest spożywać 1/2-1 szklankę dziennie.

Przy takiej ilości soku dziennie dostarczysz sobie znaczących ilości najcenniejszych w marchewce substancji i składników, bez narażania się na ryzyko zabarwienia skóry na pomarańczowo (karotenodermia). Nie trzeba się też bać nadmiernej podaży witaminy A, gdyż organizm sam reguluje, ile karotenoidów przekształci w tę witaminę.

Kiszenie marchwi, podobnie jak innych warzyw, prowadzi do powstawania korzystnych probiotyków, które wspierają zdrowie układu pokarmowego i wzmacniają odporność.

Proces fermentacji tworzy bakterie kwasu mlekowego, które pomagają w odbudowie zdrowej flory jelitowej. Regularne spożywanie soku z kiszonej marchwi może wspomagać trawienie, poprawiać wchłanianie składników odżywczych i przyczyniać się do poprawy samopoczucia i ogólnego zdrowia.

Probiotyki wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego poprzez wspieranie zdrowej mikroflory jelitowej, która jest kluczowa dla utrzymania prawidłowej odpowiedzi immunologicznej.

Kiszone produkty, w tym sok z kiszonej marchwi, są bogate w witaminę C. Jest ona kluczowa do prawidłowego funkcjonowania i regeneracji wątroby.

Dodatek jabłka do soku z marchwi nie tylko wzbogaca smak, ale również podnosi wartość odżywczą napoju.

Jabłka są bogate w witaminę C i inne przeciwutleniacze, które razem z karotenoidami z marchwi wzmacniają działanie przeciwutleniające soku, chroniąc komórki przed uszkodzeniami .

Jabłka zawierają rozpuszczalny błonnik w postaci pektyn, które pomagają w regulacji poziomu cholesterolu i poprawiają funkcje jelit. Sok z marchwi i jabłka może więc wspierać zdrowie układu pokarmowego.

Zarówno marchew, jak i jabłka mają właściwości korzystne dla serca, w tym działanie obniżające poziom cholesterolu. Regularne spożywanie takiego soku może wspomagać zdrowie układu krążenia.

Dodatek buraka do soku z marchwi dodatkowo wzbogaca go o wiele korzyści zdrowotnych, związanych głównie z poprawą krążenia i dotlenieniem organizmu.

Buraki zawierają azotany, które są przekształcane w organizmie w tlenek azotu, rozszerzający naczynia krwionośne. To prowadzi do poprawy przepływu krwi i dotlenienia komórek. Regularne picie soku z buraka i marchwi może obniżać ciśnienie krwi i wspierać zdrowie serca.

Sok z buraka jest popularny wśród sportowców, ponieważ pomaga poprawić wydolność organizmu poprzez zwiększenie poziomu tlenu we krwi. Dodatek marchwi może wzbogacić napój o dodatkowe witaminy i przeciwutleniacze, wspomagając regenerację po wysiłku.

Dodatek selera do soku z marchwi sprawia, że napój zyskuje dodatkowe właściwości zdrowotne.

Seler zawiera związki o działaniu przeciwzapalnym, takie jak flawonoidy, które mogą pomagać w redukcji stanów zapalnych w organizmie, zwłaszcza w przypadku przewlekłych stanów zapalnych, takich jak zapalenie stawów.

Seler jest również bogaty w błonnik, który wspiera zdrowie układu trawiennego. Zawiera również substancje pomagające w produkcji kwasu solnego w żołądku, co wspiera procesy trawienne. Aby nie pozbawiać soku błonnika, najlepiej selera wmiksować w sok z marchwi.

Seler ma właściwości moczopędne, co przyczynia się między innymi do eliminacji obrzęków. Regularne spożywanie soku z marchwi i selera może wspomagać oczyszczanie organizmu i poprawiać funkcję nerek.