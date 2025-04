Spis treści:

Sok z kiszonych buraków, zwany też zakwasem buraczanym, powstaje w wyniku procesu fermentacji mlekowej, powodowanej przez bakterie kwasu mlekowego. Jest to znana od wieków metoda konserwowania żywności, w wyniku której cukry proste rozkładają się na kwas mlekowy, zapobiegając gniciu.

W rezultacie otrzymujemy niezwykle zdrowe kiszonki, które zawierają dobroczynne bakterie (probiotyki), a także znaczną ilość witaminy C. Najbardziej znane są kiszone ogórki i kiszona kapusta, jednak kiszone buraki zyskują na popularności i są bardzo chętnie stosowane w kuchni.

Sok z kiszonych buraków otrzymuje się po uprzednim zalaniu buraków solanką i odczekaniu co najmniej kilku dni, aż dojdzie do naturalnej fermentacji.

Sok z kiszonych buraków ma właściwości synbiotyczne, co oznacza, że zawiera kombinację probiotyków i prebiotyków, czyli korzystnych bakterii i pożywki tych bakterii. Taka właściwość soku z kiszonych buraków dodatkowo wzmacnia efekt probiotyczny. Stanowi idealne podłoże dla rozwoju dobrych bakterii. Dlatego napój ten jest szczególnie korzystny dla zdrowia.

Korzyści z picia soku z kiszonych buraków wynikają również z wysokiej zawartości azotanów. Związki te są przekształcane w organizmie człowieka w tlenek azotu, który wpływa korzystnie na układ krwionośny, rozszerza naczynia, powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, lepszy transport tlenu i składników odżywczych do całego organizmu.

Zdrowotnych właściwości soku z kiszonych buraków jest więcej. Jego regularne picie:

wspomaga odporność,

poprawia profil lipidowy, obniżając ilość złego cholesterolu (LDL), a podwyższając poziom dobrego cholesterolu HDL,

poprawia trawienie,

wpływa korzystnie na zdrowie jamy ustnej,

wpływa korzystnie na regulację temperatury ciała,

zapobiega skurczowi oskrzeli,

poprawia funkcje poznawcze.

Sok z kiszonych buraków zawiera wiele cennych składników, w tym:

żelazo,

witaminę C,

cynk,

foliany,

probiotyki,

przeciwutleniacze,

potas,

wapń,

magnez.

Szklanka soku z buraków jest napojem niskokalorycznym, ale niektóre soki mogą zawierać duże ilości soli i cukru – trzeba na nie uważać.

Sok z kiszonych buraków spożywany regularnie wpływa na poprawę odporności. Jest to zasługą nie tylko zawartej w nim witaminy C, ale też dobroczynnych bakterii. Probiotyki w dużej mierze są odpowiedzialne za stan flory bakteryjnej jelit, a to właśnie w jelitach znajduje się największa ilość komórek układu odpornościowego. Tutaj uczą się one rozpoznawać wrogie mikroorganizmy i nabierają "doświadczenia". Pijąc regularnie sok z kiszonych buraków, pozwalamy dobrym bakteriom zasiedlić organizm i wspomagać różne procesy, w tym pracę układu odpornościowego.

Zaburzenia mikroflory jelitowej, które mogą być skutkiem np. złego odżywiania się, wpływają nie tylko na pogorszenie sprawności układu odpornościowego, ale także na zmianę składu mikroflory bakteryjnej w innych rejonach organizmu, przez co mogą rozwijać się różnorodne schorzenia, stany zapalne i infekcje.

Sok z kiszonych buraków jest polecany również w celu zapobiegania chorobom układu krążenia. Obniża wysokie ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem. Jest to zasługą wspomnianych azotanów, które wpływają na rozszerzenie naczyń krwionośnych. Dzięki temu sok z buraków może chronić przed zawałem serca i udarem mózgu.

Badania wykazały też, że picie soku z buraków pomaga utrzymać niższy poziom cukru we krwi po jedzeniu. Dlatego może być dobrym produktem dla osób z insulinoopornością lub wysokim poziomem glukozy. Ale uwaga, sok z buraków może zawierać znaczne ilości cukru, dlatego koniecznie zapoznajmy się wcześniej z informacjami na etykiecie produktu albo skonsultujmy się z dietetykiem.

Sok z kiszonych buraków przyczynia się do większej produkcji serotoniny, czyli. tzw. hormonu szczęścia. Dzieje się tak, ponieważ w jelitach powstaje największa ilość tego neuroprzekaźnika, a kiszone produkty pomagają pracować jelitom prawidłowo. Ponadto badania dowodzą, że bakterie kwasu mlekowego zwiększają aktywność neuroprzekaźnika GABA. Jego niedobór powoduje złe samopoczucie psychiczne, zaburzenia lękowe, a nawet depresję.

Zawartość azotanów w soku z buraków to właściwość wykorzystywana w sporcie. Wielu sportowców regularnie pije sok z buraków w celu zwiększenia wydajności organizmu podczas aktywności fizycznej. Przy czym należy pamiętać, że nadmierne spożywanie azotanów może stymulować produkcję związków potencjalnie rakotwórczych.

Aby przygotować sok z kiszonych buraków, potrzebne będą:

2 kg buraków,

3 litry przegotowanej wody,

3 łyżki soli,

liście laurowe, ziele angielskie, kawałek selera, główka czosnku,

słoje.

W wyparzonych słojach należy ułożyć wcześniej obrane i pokrojone na grube plastry buraki. Między burakami ułożyć czosnek, liście laurowe, ziele angielskie oraz seler. Całość zalać solanką, czyli uprzednio wymieszaną przegotowaną wodą z solą. Słoiki należy zostawić w temperaturze pokojowej na przynajmniej kilka dni. Następnie wystarczy przecedzić zawartość i mamy gotowy sok z kiszonych buraków. Pozostałe buraki można zjeść w formie przekąski lub dodać do sałatek.

Z ostrożnością do soku z kiszonych buraków powinny podchodzić osoby chore na cukrzycę, dnę moczanową oraz kamicę nerkową. Buraki zawierają duże ilości szczawianów, które mogą przyczyniać się do powstawania złogów w drogach moczowych. Jeśli sok z buraków zawiera zbyt dużo cukrów, to spowoduje gwałtowny skok poziomu glukozy we krwi.

Nie zdefiniowano maksymalnej dziennej dawki soku z kiszonych buraków. Jedno z badań przeprowadzone w 2014 roku wykazało, że picie codziennie jednej szklanki soku z buraków skutecznie obniża wysokie ciśnienie krwi. Należy jednak zaznaczyć, że według naukowców 70 ml skoncentrowanego soku z buraka zawiera 400 mg azotanów, tym samym przekracza dopuszczalną dzienną dawkę tych związków. Dlatego przyjmuje się, że bezpieczna ilość przy regularnym piciu soku z kiszonych buraków to ok. 0,5 szklanki na dobę.

