Choć sok z kiszonej kapusty jest bardzo zdrowym napojem, to o tym, czy przyniesie pożądane efekty, decyduje stan zdrowia „pacjenta” oraz dawka soku. Wypijany okazjonalnie i w niewielkiej ilości raczej nie zaszkodzi, lecz picie go regularnie, n. 2-3 razy dziennie po 100-200 ml, nie każdemu może posłużyć. Sprawdź, kto nie powinien pić regularnie soku z kiszonej kapusty.

Przeciwwskazania do picia soku z kiszonej kapusty

Sok z kiszonej kapusty jest bezpiecznym i cennym dla zdrowia uzupełnieniem zdrowej diety i jego picie obejmuje niewiele przeciwwskazań. Ten naturalny produkt obfitujący w witaminy i bakterie probiotyczne może pomóc wielu osobom, lecz nie wszystkim – czasami może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Najczęstsze przeciwwskazania do picia soku z kiszonej kapusty

Soku z kiszonej kapusty nie powinny pić osoby chorujące na:

nadciśnienie i niektóre choroby układu krążenia,

choroby nerek,

, niektóre przewlekłe choroby układu pokarmowego,

osoby przyjmujące leki przeciwdepresyjne z grupy IMAO – tyramina zawarta w soku z kapusty blokuje działanie tych leków,

osoby z nadwrażliwością na histaminę, stosujące dietę antyhistaminową.

fot. Kto nie powinien pić soku z kiszonej kapusty

Sok z kiszonej kapusty zawiera sporo soli, która jest czynnikiem podnoszącym ciśnienie krwi. Z tego powodu osoby obciążone genetycznie ryzykiem nadciśnienia lub już leczące się na tę chorobę powinny skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczną „kurację” sokiem z kiszonej kapusty. Tak samo jest w przypadku osób ze schorzeniami nerek i układu krążenia – te choroby są przeciwwskazaniem do picia soku z kiszonej kapusty.

Sok z kiszonej kapusty może podrażniać błonę śluzową żołądka, dlatego nie zawsze jest wskazany przy chorobach tego narządu. Co ciekawe jednak, sok z kiszonej kapusty na wrzody może być bardzo dobrym pomysłem.

Sok z kapusty kiszonej obfituje w histaminę. Aminokwas ten znany jest z tego, że wywołuje dużą część reakcji alergicznych na żywność. Dlatego sok z kapusty kiszonej u osób nadwrażliwych na histaminę może wywołać np. alergiczne objawy skórne, migreny, biegunkę i jest przeciwwskazany.

Warto też wiedzieć, że choć sok z kiszonej kapusty może pomagać w odnowieniu mikroflory jelitowej po biegunce, to sam ma właściwości przeczyszczające. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że zawiera izotiocyjanin allilu. Może on spowodować, że „wyczuwające” go jelita (a dokładniej obecne w nich komórki enterochromafinowe) poinformują o jego obecności mózg, który przyspieszy pracę układu pokarmowego. To właśnie może stać się przyczyną biegunki. U osób z zespołem jelita wrażliwego (IBS) komórki enterochromafinowe mogą być nadwrażliwe, co prawdopodobnie jest jedną z przyczyn IBS. U tych osób sok z kiszonej kapusty jest przeciwwskazany, gdyż może nasilać objawy choroby, choć i u osób zdrowych może zadziałać przeczyszczająco.

