Sok ze świeżej białej kapusty jest znany jako naturalny lek na wrzody żołądka już od ponad 70 lat! Poznaj jego właściwości i specjalne składniki w soku kapuścianym, które odpowiadają za doskonałe działanie przy wrzodach żołądka i wszelkich problemach ze śluzówką układu pokarmowego.

Sok ze świeżej, białej kapusty (ale nie z sok z kapusty kiszonej!) ma udowodnione korzystne działanie przy występowaniu wrzodów żołądka. Właściwość ta nie jest nowym odkryciem: informacje o doskonałych właściwościach soku kapuścianego w leczeniu wrzodów pojawiły się w literaturze naukowej już w 1949 roku!

Publikacja "Rapid healing of peptic ulcers in patients receiving fresh cabbage juice" z 1949 roku była dla naukowców szokującym bodźcem do przyjrzenia się bliżej właściwościom soku ze świeżej, białej kapusty. Informacje o niezwykłych właściwościach soku kapuścianego szybko obiegły świat.

Odkryto, że podawanie do picia pacjentom ze wrzodami żołądka i dwunastnicy soku ze świeżej białej kapusty ma prawdziwie lecznicze działanie. Efekty gojenia się wrzodów obserwowane są już po 7-10 dniach od rozpoczęcia procedury codziennego picia soku kapuścianego. Najlepsze skutki przynosi terapia prowadzona nieustannie przez 3 tygodnie.

Naukowcy przyglądali się zmianom endoskopowo i na własne oczy zaobserwowali dosłownie gojenie się wrzodów na skutek działania soku z kapusty. Efekty terapii sokiem ze świeżej kapusty na wrzody, to:

W jednym z badań przeprowadzonych w latach 50. XX wieku prawie wszyscy zrekrutowani do eksperymentu pacjenci (wyjątkiem były dwie osoby) wyleczyli się z wrzodów po 3 tygodniach regularnego i obfitego picia soku ze świeżej kapusty. Skuteczność soku z kapusty w terapii wrzodów żołądka oceniono bardzo wysoko. Ta naturalna terapia przyspieszała gojenie się wrzodów 4-5 krotnie, w porównaniu do stosowanych wówczas leków na wrzody.

Dlaczego sok z kapusty pomaga na wrzody?

Zidentyfikowano także składnik soku z kapusty, który był odpowiedzialny za wspomaganie gojenia się wrzodów. Nazwano go witaminą U. W istocie nie jest to prawdziwa witamina, a pochodna aminokwasu metioniny, konkretniej: S-metylometionina. W 2010 roku odkryto dodatkowo, że działanie przeciwwrzodowe świeżego soku z kapusty wzmacnia obecność wapnia w napoju. Nie bez znaczenia są też różnorodne antyoksydanty występujące w świeżym soku kapuścianym.

Za składniki soku z kapusty uznawane za najistotniejsze w leczeniu wrzodów żołądka uznaje się:

S-metylometioninę;

sól sulfoniową metylometionyny,

inne pochodne metionyny,

wapń,

antyoksydanty.

Składniki soku z kapusty pomocne w leczeniu wrzodów wyizolowano też i można zakupić je w formie suplementu diety jako: SMS, SMMS, lub „witamina U".

Sok z kapusty skuteczniejszy niż leki na wrzody?

Obecnie soku z kapusty nie uznaje się za skuteczniejszy w terapii wrzodów żołądka niż standardowe leki. Wrzody żołądka często wymagają przyjmowania antybiotyków i leków z grupy inhibitorów pompy protonowej. Postępuj zgodnie z zaleceniami leczenia wrzodów, jakie zaleci ci lekarz. Nie wymieniaj leków na sok z kapusty, choć możesz wspomagać się w nim w czasie klasycznego leczenia.

Przesłanki i informacje o tym, że sok z kapusty leczy wrzody lepiej niż klasyczne leki, są przestarzałe i pochodzą z lat 50. Dostępne wówczas leki faktycznie gorzej spisywały się w walce z wrzodami, niż naturalna metoda, jaką jest wypijanie dużych ilości soku z białej kapusty.

Mimo wszystko, jeśli sok z kapusty ci smakuje, warto przetestować jego właściwości na sobie. Może wspomóc walkę z wrzodami żołądka i przynieść ci szybką ulgę.

Żeby przygotować sok z białej kapusty na wrzody, potrzebujesz wyciskarki lub sokowirówki. Przyda się wyciskarka o mocy nie mniejszej niż 150 W.

Główka kapusty o masie 2 kg pozwoli wycisnąć nawet ok. 7-8 szklanek soku, czyli ok. 1,6 litra. To dawka na 2 dni, jeśli masz zamiar przeprowadzić pełnowymiarową terapię na wrzody sokiem z kapusty.

Jeśli smak soku z kapusty ci nie odpowiada, urozmaić jego aromat sokiem z imbiru, marchewki lub jabłka.

Poniżej przepis na sok z kapusty na wrzody, który możesz pić nawet codziennie. Jest wzbogacony o siemię lniane, które też doskonale działa na wyściółkę żołądka i jest polecane przy wrzodach.

Składniki:

duża, świeża biała kapusta - ok. 2 kg;

1/4 cytryny,

5 cm korzenia imbiru,

2 marchewki,

2 łyżeczki świeżo zmielonego siemienia lnianego.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij w sokowirówce lub wyciskarce sok z kapusty, imbiru i marchewki. Dodaj sok z cytryny i zmielone siemię lniane. Przelej sok do karafki. Przed wypiciem, dokładnie wymieszaj całą zawartość soku, by unieść osad.

fot. Sok z kapusty na wrzody żołądka/ Adobe Stock, katrinshine

Zastosowanie soku z kapusty na wrzody wymaga jego regularnego picia. Dawki lecznice, które przynoszą prawdziwą poprawę przy wrzodach, stosuje się w ilości ok. 945 ml soku z kapusty na dzień, do momentu odczucia poprawy. Standardowo terapia sokiem z kapusty na wrzody trwa ok. 3 tygodnie, ale pierwszych efektów możesz spodziewać się już po 7 dniach.

Możesz zastosować też mniej ekstremalny protokół wypijania soku z kapusty w celu wspomagania leczenia wrzodów: pij jedną szklankę dziennie o poranku, najlepiej na pusty żołądek. To doskonałe wsparcie diety przy wrzodach żołądka i dwunastnicy.

Pamiętaj, że na wrzody dobrze działa tylko sok ze świeżej białej kapusty, właściwości soku z kiszonej kapusty są zupełnie inne i nie jest on polecany.

