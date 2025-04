Przeciwwskazania do picia soku z granatu nie są częste, ale warto o nich wiedzieć, bo dotykają niektórych osób. Choć jest bardzo zdrowy, nie skorzystasz z właściwości soku z granatów, jeśli jego picie powoduje u ciebie efekty uboczne. Sprawdź, kiedy lepiej nie pić soku z granatów.

Reklama

Spis treści:

Podstawowym przeciwwskazaniem do picia soku z granatów jest alergia na granaty. Alergia na granaty nie jest częsta, ale może się przytrafić. Nie pij soku z granatów, jeśli masz na nie alergię. Granaty reagują krzyżowo także np. z pyłkami brzozy i jabłkami. Oznacza to, że sok z granatów też może wywoływać u ciebie objawy, jeśli jesteś wrażliwa na te alergeny. Objawy alergii na granaty i sok z granatów to:

swędzenie skóry,

katar sienny,

opuchnięcia,

szok anafilaktyczny.

Sok z granatu zawiera wiele prozdrowotnych w cukrzycy cząsteczek. Granaty poleca się diabetykom z uwagi na zawartość antyoksydantów, które mogą obniżać cukier i zmniejszać insulinooporność. Jeśli masz cukrzycę, nie możesz jednak pić soku z granatu bez ograniczeń. 50 ml dziennie (lub 2 razy po 50 ml) to dozwolona porcja soku z granatów dla cukrzyków, ale większe ilości są zdecydowanie przeciwwskazane. Te same zasady dotyczą osób z insulinoopornością.

Najlepiej nie pij soku z granatu osobno, a dodawaj sok z granatów do dań, by cieszyć się jego właściwościami bez podbijania cukru. Sok z granatu możesz:

dodać do owsianki,

polać nim pudding chia,

dolać do jogurtu,

zrobić z soku z granatu doskonały dressing do sałatki.

W cukrzycy lepiej stosować sok z granatu w ten sposób. Przeciwwskazane jest osobne picie większych porcji niż 50 ml soku z granatu. Najlepiej korzystaj z pestek granatu zamiast soku, mają dodatkowo błonnik opóźniający przyswajanie cukrów.

Granaty należą do owoców obniżających ciśnienie krwi. To dzięki wysokiej zawartości potasu w soku z granatów. 100 ml soku z granatu dostarcza ok. 213 mg potasu. Jeśli masz niskie ciśnienie krwi, nie pij dużych dawek soku z granatu. Może doprowadzić to do niedociśnienia (hipotonii), które objawia się zawrotami głowy, bólami głowy, a nawet omdleniami.

Oczywiście możesz stosować niewielkie porcje soku z granatów. Hipotonia nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do jego picia. Mimo wszystko lepiej nie przesadzaj z ilością wypijanego soku z granatów.

fot. Nie każdy powinien pić sok z granatów/ Adobe Stock, nedim_b

Sok z granatu ma dużo potasu. To mikroelement, który jest zdecydowanie prozdrowotny dla większości osób. Wiesz już, że przyczynia się do obniżania ciśnienia krwi. Mimo wszystko istnieje grupa osób, która ma za wysoki poziom potasu we krwi. Stan ten nazywany jest hiperkaliemią. W tym wypadku picie soku z granatu jest surowo przeciwwskazanie. Z tego samego powodu, wysoki potas to przeciwwskazanie do jedzenia truskawek, przeciwwskazanie do jedzenia arbuza i przeciwwskazanie do jedzenia czereśni.

Zjedzenie wysokopotasowych produktów może naprawdę źle wpłynąć na stan zdrowia osób z wysokim potasem. Hiperkaliemia występuje najczęściej w chorobach nerek: różnych niewydolnościach nerek. Niewydolne nerki nie radzą sobie z wydalaniem potasu z krwi. To może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Wysoki potas ostatecznie może nawet prowadzić do zaburzeń rytmu serca i śmierci. Zdecydowanie unikaj picia soku z granatu jeśli masz polecenie stosowania diety ubogopotasowej.

Są pewne przesłanki i niewielkie dowody naukowe, że sok z granatu może wchodzić w interakcje z lekami na obniżenie cholesterolu: statynami. Wykazano to w odniesieniu do:

atorwastatyny,

lowastatyny,

simwastatyny.

Połączenie statyn z sokiem z granatów może spowodować rabdomiolizę. To bardzo groźne schorzenie powodujące rozkład białek mięśni, które może prowadzić nawet do poważnych niewydolności nerek. To ten sam efekt uboczny, co po zjedzeniu niektórych trujących grzybów lub zażyciu substancji halucynogennych.

Prawdopodobnie mechanizm interakcji statyn z sokiem z granatu polega na blokowaniu enzymów rozkładających leki na cholesterol przez sok z granatów. To podobny efekt do tego, jaki wywołuje sok z grejpfruta z lekami.

Sok z granatu może wchodzić w interakcje z blokerami kanału wapniowego. Należy uważać ze spożyciem soku z granatu, jeśli przyjmujesz któryś z leków:

felodypinę,

nikardypinę,

nifedypinę,

nimodypinę.

Przeciwwskazanie to nie jest jednak bezwzględne. Sam sok z granatów ma właściwości obniżające ciśnienie. Może być pomocy w naturalnej walce z nadciśnieniem. Skonsultuj twój przypadek z lekarzem, być może pozwoli ci on na skorzystanie z tej właściwości prozdrowotnej soku z granatu i wskaże odpowiedni odstęp pomiędzy wypiciem soku a przyjęciem leków, lub dostosuje ich dawkę.

Sok z granatu może potencjalnie wchodzić w interakcje z innymi rodzajami leków. Chodzi o:

leki antyarytmiczne,

immunosupresanty,

inhibitory proteazy (stosowane np. w infekcjach HIV).

Lepiej skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli zamierzasz rozpocząć picie soku z granatów regularnie, a przyjmujesz jakieś leki. Upewnij się, że nie ma interakcji. Im silniejszy naturalny prozdrowotny związek, tym większe szanse na interakcje!

fot. Sok z granatu może wchodzić w interakcje z lekami/ Adobe Stock, Roman Rvachov

Reklama

Czytaj także:

Woda brzozowa jest zdrowa, ale nie dla każdego. Kto nie powinien pić soku z brzozy? Oto przeciwwskazania

Chrzan jest zdrowy, ale nie każdy powinien go jeść. Na co szkodzi chrzan?

Pokrzywy są zdrowe, ale nie dla każdego. Jakie są przeciwwskazania do jedzenia i picia pokrzyw?