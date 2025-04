Właściwości soku z czarnego bzu sprawiają, że coraz więcej osób zabiera się za szykowanie soku z tych owoców w domu lub sięga po preparaty apteczne z tym składnikiem. Najczęściej sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) podawany jest w infekcjach górnych dróg oddechowych, ale też profilaktycznie w celu wzmocnienia odporności w sezonie jesienno-zimowym.

Na co pomaga sok z czarnego bzu? Sok z czarnego bzu (Sambucus nigra) zawiera wiele składników odżywczych, którym przypisuje się różne działania prozdrowotne.

Właściwości soku z czarnego bzu to między innymi:

Wzmacnianie układu odpornościowego . Sok z czarnego bzu jest często stosowany jako naturalny środek wzmacniający układ odpornościowy. Zawiera witaminę C oraz przeciwutleniacze, takie jak flawonoidy, które mogą pomóc w ochronie komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym oraz w poprawie funkcji odpornościowej organizmu.

. Sok z czarnego bzu jest często stosowany jako naturalny środek wzmacniający układ odpornościowy. Zawiera witaminę C oraz przeciwutleniacze, takie jak flawonoidy, które mogą pomóc w ochronie komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym oraz w poprawie funkcji odpornościowej organizmu. Działanie przeciwzapalne . Składniki zawarte w soku z czarnego bzu, w tym niektóre związki antyoksydacyjne, mogą wykazywać działanie przeciwzapalne. To może być korzystne dla osób z problemami zapalnymi, takimi jak choroby reumatyczne czy choroby autoimmunologiczne.

. Składniki zawarte w soku z czarnego bzu, w tym niektóre związki antyoksydacyjne, mogą wykazywać działanie przeciwzapalne. To może być korzystne dla osób z problemami zapalnymi, takimi jak choroby reumatyczne czy choroby autoimmunologiczne. Wsparcie dla układu oddechowego . Sok z czarnego bzu może pomóc w łagodzeniu objawów infekcji górnych dróg oddechowych, takich jak katar, kaszel czy ból gardła. Związki zawarte w soku mogą działać wykrztuśnie i pomóc w łagodzeniu podrażnień dróg oddechowych.

. Sok z czarnego bzu może pomóc w łagodzeniu objawów infekcji górnych dróg oddechowych, takich jak katar, kaszel czy ból gardła. Związki zawarte w soku mogą działać wykrztuśnie i pomóc w łagodzeniu podrażnień dróg oddechowych. Wspomaganie serca i naczyń krwionośnych . Niektóre badania sugerują, że składniki zawarte w czarnym bzie, takie jak flawonoidy, mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie serca poprzez poprawę krążenia krwi i regulację ciśnienia krwi.

. Niektóre badania sugerują, że składniki zawarte w czarnym bzie, takie jak flawonoidy, mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie serca poprzez poprawę krążenia krwi i regulację ciśnienia krwi. Wspomaganie trawienia. Związki zawarte w soku z czarnego bzu mogą mieć pozytywny wpływ na układ trawienny, wspomagając procesy trawienne.

Choć sok z czarnego bzu jest stosowany w tradycyjnej medycynie ludowej i posiada pewne potencjalne korzyści zdrowotne, naukowe badania nad jego skutecznością są niewystarczające do tego, aby przypisywane mu właściwości jednoznacznie potwierdzić i wskazać najlepszą dawkę.

Jakie witaminy ma sok z czarnego bzu?

Sok z czarnego bzu jest źródłem różnych składników odżywczych, w tym witamin i minerałów. Oto przybliżony skład witaminowy soku z czarnego bzu:

Witamina C . Sok z czarnego bzu jest dobrym źródłem witaminy C, która jest potężnym antyoksydantem i odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu układu odpornościowego, wspomaganiu procesów regeneracji, oraz ochronie komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.

. Sok z czarnego bzu jest dobrym źródłem witaminy C, która jest potężnym antyoksydantem i odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu układu odpornościowego, wspomaganiu procesów regeneracji, oraz ochronie komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Witamina A . W mniejszych ilościach sok z czarnego bzu może zawierać witaminę A, która jest ważna dla zdrowia oczu, skóry oraz układu immunologicznego.

. W mniejszych ilościach sok z czarnego bzu może zawierać witaminę A, która jest ważna dla zdrowia oczu, skóry oraz układu immunologicznego. Witamina E . Witamina E jest kolejnym antyoksydantem, który pomaga w ochronie komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Może być obecna w niewielkich ilościach w soku z czarnego bzu.

. Witamina E jest kolejnym antyoksydantem, który pomaga w ochronie komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Może być obecna w niewielkich ilościach w soku z czarnego bzu. Witaminy z grupy B : Sok z czarnego bzu może zawierać niektóre witaminy z grupy B, choć w mniejszych ilościach. Witaminy z grupy B są ważne dla procesów metabolicznych, funkcjonowania układu nerwowego oraz skóry.

: Sok z czarnego bzu może zawierać niektóre witaminy z grupy B, choć w mniejszych ilościach. Witaminy z grupy B są ważne dla procesów metabolicznych, funkcjonowania układu nerwowego oraz skóry. Witamina K: Witamina K jest istotna dla procesów krzepnięcia krwi oraz zdrowia kości. Jej ilość w soku z czarnego bzu może być ograniczona.

Pamiętaj, że dokładny skład soku z czarnego bzu zależy od wielu czynników, takich jak odmiana rośliny, stopień dojrzałości owoców i metoda przygotowania soku.

Czy sok z czarnego bzu można pić codziennie? Teoretycznie: tak. Jednak warto zauważyć, że przed zastosowaniem jakiegokolwiek naturalnego produktu, w tym soku z czarnego bzu, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia, szczególnie jeśli występują problemy zdrowotne lub przyjmuje się na stałe leki.

Jeśli masz dostęp do świeżego czarnego bzu, pamiętaj, że sok ten powinien być odpowiednio przygotowany (niedojrzałe owoce trzeba koniecznie odrzucić), podgrzany i przefiltrowany, aby pozbyć się nasion i innych niejadalnych składników. Świeży sok jest silnie skoncentrowany, dlatego zazwyczaj zaleca się spożywać go w niewielkich ilościach. Jeśli decydujesz się na regularne spożywanie soku z czarnego bzu, zazwyczaj rekomenduje się nie przekraczać 1-2 łyżek stołowych dziennie w przypadku osób dorosłych. U dzieci od 2. roku życia dawka powinna wynosić od 1 łyżeczki do jednej łyżki dziennie.

Sok z czarnego bzu można spożywać samodzielnie lub dodawać go do innych napojów, smoothie, jogurtów lub deserów.

fot. Właściwości soku z czarnego bzu/ Adobe Stock, Osterland

Sok z czarnego bzu może wywołać reakcje alergiczne u niektórych osób, zwłaszcza u osób uczulonych na pyłki lub inne roślinne alergeny. To jednak niejedyne przeciwwskazanie do stosowania soku z czarnego bzu.

Picie soku z czarnego bzu nie jest wskazane przy cukrzycy, gdyż może podnosić poziom glukozy w organizmie, prowadząc w skrajnych przypadkach do śpiączki cukrzycowej.

Syropu z czarnego bzu nie wolno podawać również dzieciom, które nie ukończyły dwóch lat.

Soku z czarnego bzu, tak jak i wszystkich innych naturalnych specyfików należy unikać przez minimum 2 tygodnie przed planowaną operacją.

Uwaga! Owocu czarnego bzu nie należy spożywać na surowo, gdyż w postaci surowej zawiera związki trujące (glikozyd sambunigryna). Z tego powodu nie spożywa się świeżo wyciśniętego surowego soku z czarnego bzu. W większości przepisów na sok z czarnego bzu wymagane jest gotowanie soku ok. 2 godzin, aby pozbyć się z niego szkodliwych substancji.

Artykuł pierwotnie opublikowano 14.01.2009 r.

