Sok z brzozy pity w ciąży może dostarczać wielu bardzo cennych składników, w tym: żelazo, wapń, potas, miedź, magnez, fosfor, aminokwasy, witaminy z grupy B oraz C, sole mineralne. Wszystkie one są niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu i wspomagają odporność ciężarnej. Ale to nie wszystko, właściwości zdrowotne soku z brzozy powodują, że to doskonały napój dla przyszłej mamy.

Jak jeszcze może działać sok z brzozy w ciąży? Oto kilka potencjalnych korzyści, jakie można wtedy odnieść.

Sok z brzozy jako domowy środek leczniczy w ciąży

W czasie ciąży kobieta może często chorować, ponieważ jej odporność jest poważnie obniżona. Wszelkie infekcje w tym czasie to kłopot powodu niemożności normalnego leczenia. Możliwe jest za to leczenie metodami naturalnymi, w tym stosowanie soku z brzozy. Ma on silne działanie oczyszczające, może pomóc w obniżaniu temperatury ciała, pomaga usuwać toksyny produkowane przez bakterie. Na wsiach sok brzozowy stosowany był jako jedno z najlepszych narzędzi w walce z kaszlem – medycyna naturalna przypisuje mu doskonałe działanie wykrztuśne.

Sok z brzozy na odporność w ciąży

Sok brzozowy to nie tylko napój, to także silny immunostymulant, który może zmniejszać u ciężarnych ryzyko zachorowania na grypę czy inne sezonowe infekcje.

Sok z brzozy przeciw ciążowym mdłościom

Wykorzystując słodko-cierpki smak soku brzozowego ciężarna może pozbyć się porannych mdłości. Przy wymiotach warto sięgać po sok z brzozy, bo każdy jego łyk utrzymany w żołądku to nie tylko nawodnienie, ale i porcja witamin i mikroelementów.

Sok z brzozy przeciw cukrzycy ciążowej

Sok z brzozy w cukrzycy jest dozwolony. Nawet diabetycy mogą pić sok brzozowy, gdyż cukier owocowy i ksylitol zawarte w soku z brzozy są naturalnymi substytutami cukru. Dlatego ciężarne z ryzykiem rozwoju cukrzycy ciążowej, lub już na nią chorujące, mogą pić sok z brzozy.

Sok z brzozy na normalizację ciśnienia krwi w ciąży

Sok brzozowy stabilizuje ciśnienie krwi i nie tylko radzi sobie z nadciśnieniem, ale także z niedociśnieniem. Dlatego można wypić szklankę soku z brzozy w ciąży pić też doraźnie, gdy tylko pojawi się pulsowanie w głowie lub uczucie słabości.

Sok z brzozy przeciw ciążowym obrzękom

Sok brzozowy ma silne działanie moczopędne, pomaga więc ciężarnym pozbyć się nadmiaru płynów z organizmu, usunąć obrzęki nóg i ramion, zlikwidować worki pod oczami.

W celach zdrowotnych zaleca się picie soku z brzozy w ciąży 3 razy dziennie po 25-50 ml przez około 2-3 tygodnie.

W ciąży należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przechowywanie soku brzozowego, by nie dopuścić do zatruć pokarmowych.

fot. Sok z brzozy w ciąży: przeciwwskazania/ Adobe Stock, vvvita

Przeciwwskazanie do picia soku z brzozy u zdrowej ciężarnej może być tylko jedno – alergia. Reakcja na pyłek brzozy jest dość powszechna i właśnie uczuleni na niego ludzie nie mogą pić soku brzozowego.

Kiedy kobieta ciężarna zaczyna pić sok z brzozy po raz pierwszy, powinna najpierw wziąć dosłownie łyk, następnego dnia pozwolić sobie tylko na kilka łyków. Tak powolne wprowadzanie soku z brzozy do diety ciężarnej pozwala sprawdzić reakcję organizmu. Jeśli wystąpi wysypka, kaszel, zaczerwienienie lub obrzęk skóry, należy natychmiast zrezygnować z używania soku brzozowego w ciąży i prawdopodobnie nie tylko podczas niej.

Picie soku z brzozy w ciąży powinny z lekarzem skonsultować kobiety, które mają problemy z wątrobą lub występuje u nich podejrzenie niedrożności układu moczowego, lub występują obrzęki na tle chorób serca lub nerek.

