Przeciwwskazania do picia soku z brzozy nie są częste, ale występują. Właściwości soku z brzozy są imponujące i jeśli nie masz przeciwwskazań do jego picia, warto wykorzystać sezon na sok z brzozy, który trwa od połowy marca do ok. połowy kwietnia. Nie każdy może jednak czerpać korzyści z wody brzozowej. Sprawdziłyśmy, kto nie powinien pić soku z brzozy, a także czy i jak sok z brzozy może zaszkodzić.

Większości osób sok z brzozy nie zaszkodzi. Są jednak jawne przeciwwskazania do picia wody brzozowej, które warto respektować.

Sok z brzozy a alergie wziewne na brzozę. Czy alergicy mogą pić sok z brzozy?

Jeśli cierpisz na różne alergie wziewne i alergie na pyłki, sok z brzozy też może cię uczulać. Przebadano tę zależność i stwierdzono, że wśród osób z potwierdzoną alergią na pyłki brzozy, aż 39% reagowało alergicznie na wodę brzozową. Wszyscy alergicy powinni ostrożnie podchodzić do próbowania i picia wody brzozowej.

Jeśli spróbujesz soku z brzozy i nie zaobserwujesz u siebie negatywnych efektów, możesz pić sok z brzozy, nawet jeśli jesteś alergikiem. Zachowuj jednak zdrowy umiar. Objawy alergii mogą pojawić się z opóźnieniem.

Obrzęki i choroby nerek a sok z brzozy

Sok z brzozy ma skład bardzo zbliżony do wody i dostarcza przede wszystkim właśnie płynów. Właściwości nawadniające soku z brzozy są ogólnie korzystne i pożądane (dlatego stosuje się m.in. sok z brzozy na odchudzanie). Nie wszyscy powinni jednak być zachęcani do zwiększenia konsumpcji płynów.

Osoby z niewydolnością serca i występującymi z tego powodu obrzękami muszą spożywać płyny z rozwagą. Nie powinny więc pić też soku z brzozy. To samo dotyczy też osób w zaawansowanych stadiach niewydolności nerek, gdy dzienną podaż płynów i minerałów trzeba bardzo ograniczać. Sok z brzozy jest wtedy nie tylko przeciwwskazany, a wręcz musi być zakazany. Nie jest to jednak coś specyficznego dla wody brzozowej, w tych chorobach trzeba wystrzegać się nawet nadmiaru klasycznej wody.

Sok z brzozy a dieta uboga w potas

Dieta ubogopotasowa wymaga ograniczenia podaży potasu. Sok z brzozy jest dobrym źródłem tego minerału. 100 ml dostarcza 160 mg potasu. To zaleta dla wszystkich zdrowych, ale ogromna wada dla osób z nadmiarem potasu we krwi.

Nie ma sensu wykorzystywać dziennej puli potasu dopuszczonego do spożycia na sok z brzozy. Taka sama zależność występuje pomiędzy nadmiarem potasu a kawą. Lepiej zjeść warzywa i owoce, które dostarczą jednocześnie więcej witamin i błonnika. Łatwiej w ten sposób zbilansować dietę ubogą w potas. Unikaj wody brzozowej, jeśli musisz stosować dietę ograniczającą potas.

Przetworzony i słodzony sok z brzozy a cukrzyca



Sok z brzozy a cukrzyca to oddzielny wątek, ale nie można go pominąć, wymieniając przeciwwskazania do picia soku z brzozy. Naturalny i samodzielnie pozyskany wiosenny sok z brzozy nie jest przeciwwskazany dla cukrzyków. Jeśli sok z brzozy jest posłodzony cukrem i ma formę syropu, cukrzycy powinni go unikać. Do soku z brzozy dodaje się niekiedy cukier i/lub alkohol w celu przechowywania soku brzozowego na zimę. W cukrzycy i insulinooporności lepiej ograniczyć się do picia wody brzozowej wiosną, gdy jest świeża, a zimą korzystać z mrożonego soku z brzozy bez zbędnych dodatków. Jeśli kupujesz sok z brzozy w sklepie, też zawsze sprawdź, czy nie ma on dodatkowego cukru w składzie.

Masz obawy, że nadciśnienie jest przeciwwskazaniem do picia soku z brzozy? Jest wręcz odwrotnie! Sok z brzozy nie podnosi ciśnienia. Dzięki temu, że jest bogaty w potas, a ubogi w sód nadciśnieniowcy mogą go pić bez limitu.

Warto zachęcać osoby z nadciśnieniem do picia naturalnej, wiosennej wody brzozowej. Sok z brzozy nie dostarcza wiele cukrów prostych i węglowodanów, przez co jest przyjazny też dla osób z insulinoopornością i cukrzycą.

Właściwości soku z brzozy wynikają między innymi z zawartości manganu w wodzie brzozowej. To minerał, który w niewielkich dawkach działa korzystnie, jednak sok z brzozy ma go tak dużo, że można go w ten sposób przedawkować. 100 ml soku z brzozy dostarcza ok. 1 mg manganu.

Najwyższa tolerowana dawka (UL) manganu dla osób dorosłych to ok. 9-11 mg dziennie. U dzieci ta wartość jest jeszcze niższa, bo wynosi od 2 do 6 mg (w zależności od wieku). Oznacza to, że dla najmłodszych dzieci już 300 ml soku z brzozy może przekraczać dozwoloną dawkę manganu.

Toksyczność i przedawkowanie manganu przez picie soku z brzozy to jednak czysta teoria. W praktyce ludzkie jelita tak regulują wchłanianie minerałów, by nie dopuścić do nadmiarów. Gdy spożywasz w produktach więcej jakiegoś minerału niż ci potrzebne, po prostu więcej go wydalisz (jeśli twój organizm pracuje prawidłowo).

Dotychczas w historii nie spotkano się z przypadkiem przedawkowania manganu przez jedzenie nadmiernie bogate w ten minerał, a tym bardziej przez picie wody brzozowej. Przedawkowania manganu dotyczyły jedynie osób przyjmujących suplementy diety.

W praktyce przedawkowanie soku z brzozy ze względu na mangan jest wysoce nieprawdopodobne. Uważać i trzymać się zalecanych dawkę powinny jednak osoby z zaburzoną praca wątroby i dzieci.

Jeśli mimo wszystko martwi cię wysoka zawartość manganu w soku brzozowym, ogranicz się do wypicia 900-1100 ml soku z brzozy dziennie. Nie przekroczysz wtedy maksymalnej dawki tego minerału.

fot. Dzieciom nie powinno się podawać za dużo soku z brzozy/Adobe Stock, JENOCHE

Konkretne interakcje soku z brzozy z lekami nie są dobrze przebadane i znane. Znana jest za to lista leków, które mogą wchodzić w niegroźne interakcje z brzozą i przetworami brzozowymi. Na liście znajdują się:

amiloryd,

bendroflumetiazyd,

bumetanid,

chlorotiazyd,

chlortalidon,

cyklopentiazyd,

drospirenon,

kwas etakrynowy,

furosemid,

hydrochlorotiazyd,

indapamid,

metyloklotiazyd,

metolazon,

spironolakton,

torsemid,

triamteren.

Jeśli przyjmujesz któryś z tych leków, skonsultuj picie wody brzozowej z lekarzem. Większość wymienionych interakcji dotyczy np. naparów z kory brzozowej lub ekstraktów brzozowych. Mimo wszystko lepiej zachować ostrożność.

