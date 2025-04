Cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do picia soku z brzozy. Sok z brzozy jest wyjątkowy, bo nie jest tak naprawdę sokiem - to woda brzozowa, która ma odżywić drzewo po zimie. Sok brzozowy prawie nie zawiera węglowodanów, nie wpływa więc na poziom cukru i jest bezpieczny dla cukrzyków i osób z insulinoopornością.

W 100 ml soku z brzozy jest jedynie ok. 1 g węglowodanów - cukrów. Nie jest to znacząca ilość nawet dla cukrzyków.

Kanadyjscy naukowcy przebadali dokładnie zawartość cukrów w wodzie brzozowej pobranej z próbek różnych gatunków brzozy: białej, brzozy cukrowej i brzozy żółtej. Sok pobierano w szczycie sezonu, czyli wczesną wiosną przez kilka dni. Porcja soku z brzozy (po uśrednieniu wyników) zawierała 9,2 g cukrów na 1 litr soku z brzozy.

Dokładna zawartość węglowodanów w soku brzozowym może jednak różnić się minimalnie w zależności od tego:

kiedy zbierasz sok z brzozy;

w jakim otoczeniu rośnie brzoza dająca sok.

Im późniejszy zbiór soku brzozowego, tym bardziej skoncentrowane soki, więc większa zawartość cukru. Różnice są jednak minimalne i sok z brzozy mimo wszystko pozostaje płynem niskowęglowodanowym. Co ciekawe, słodkawy smak wody brzozowej wynika też po części z zawartości ksylitolu - alkoholu polihydroksylowego pozyskiwanego z brzóz.

Sok z brzozy indeks glikemiczny

Indeks glikemiczny soku z brzozy nie został obliczony, jednak zawartość węglowodanów i pozostałych składników w soku brzozowym pozwala sądzić, że jest niski lub średni. Ładunek glikemiczny szklanki soku z brzozy też nie jest wysoki.

Cukrzycy mogą pić sok z brzozy - to jeden z nielicznych soków, który jest cukrzykom nawet polecany. Woda brzozowa zawiera niewiele cukru, więc nie podnosi znacząco glukozy we krwi.

Cukrzycy mogą pić świeży sok z brzozy pozyskany wprost z drzew. Zanim sięgniesz po zakonserwowany sok z brzozy, lepiej upewnić się, że nie ma w nim dodatkowego cukru. Cukrzycy nie powinni pić:

soku z brzozy z miodem,

soku z brzozy z cukrem,

nalewek z sokiem z brzozy,

syropów brzozowych.

Dotyczy to także domowych przetworów z soku brzozowego.

Sok z granatu: eliksir zdrowia dla cukrzyków i nie tylko

Pasteryzowany sok z brzozy bez żadnych dodatków jest jednak dozwolony. W sklepach ze zdrową żywnością i w internecie możesz zakupić też sok z brzozy bez cukru i innych zbędnych dodatków. Picie takiego soku brzozowego też jest dla diabetyków dozwolone.

fot. Sok z brzozy bez cukru/ Materiały prasowe

Sok z brzozy nie podnosi cukru gwałtownie, jednak może mieć niewielki wpływ na poziom glikemii. Wszystko zależy od ilości i porcji soku brzozowego, jaką wypijesz. Spożywając litr soku z brzozy, konsumujesz ok. 10 g cukrów - mogą mieć one wpływ na poziom glukozy. Niewielka porcja soku brzozowego nie powinna podbić jednak poziomu cukru.

Zalety picia soku z brzozy przez cukrzyków pokrywają się z ogólnymi właściwościami zdrowotnymi soku brzozowego. Cukrzycy mogą skorzystać z picia soku brzozowego. Oto jego największe zalety dla diabetyków:

wzmacnia organizm dzięki doładowaniu minerałami;

dzięki doładowaniu minerałami; działa moczopędnie - przeciwdziała kamieniom nerkowym;

obniża ciśnienie krwi , a nadciśnienie i cukrzyca często idą w parze;

, a nadciśnienie i cukrzyca często idą w parze; redukuje ryzyko powikłań zakrzepicy;

wspiera proces trawienia i przeciwdziała wrzodom;

wspiera komórki wątroby i trzustki w regeneracji.

Sok z brzozy nie wyleczy cukrzycy, ani nie obniży poziomu cukru we krwi. Może jednak wspierać ogólne zdrowie cukrzyków, nawadniać ich i wzmacniać organizm. Takie wsparcie pozwala przywrócić równowagę metaboliczną i lepiej radzić sobie z powikłaniami tej choroby. Picie soku z brzozy po prostu pomaga w naturalnej pracy organizmu i to jego największa zaleta.

fot. Świeży sok z brzozy polecany dla diabetyków/ Adobe Stock, AVAKAphoto

Cukrzykom sugeruje się następujący protokół picia soku z brzozy: pij 100 ml soku brzozowego 3 razy dziennie pół godziny przed posiłkiem. Nie jest to jedyny słuszny sposób na włączenie soku z brzozy do diety cukrzycowej. Sok z brzozy można pić też na czczo, po przebudzeniu lub małymi porcjami w ciągu dnia.

Jeśli jesteś bardzo wrażliwa na wszelkie węglowodany i reagujesz podniesieniem glukozy szybko i gwałtownie, pij sok z brzozy po posiłku, by ograniczyć skok cukru we krwi.

Choć sok brzozowy nie ma dużo cukru, przy cukrzycy trzeba zachować limit. Nie przekraczaj dziennej porcji 500 ml soku brzozowego jeśli masz cukrzycę i pij tylko świeży sok brzozowy bez dodatku cukru i miodu.

Najlepiej przed włączeniem soku z brzozy do diety, skonsultuj się z lekarzem diabetologiem, który zna twoją sytuację.

