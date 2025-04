Sok z aronii to naturalne lekarstwo na nadciśnienie. Potrafi skutecznie obniżać ciśnienie rozkurczowe, co udowodniono w badaniach naukowych z udziałem ludzi. Dowiedz się, jak odpowiednio stosować sok z aronii na nadciśnienie, by najbardziej skorzystać z jego właściwości.

Spis treści:

Aronia jest jednym z owoców o wyższej naturalnej aktywności antyoksydacyjnej. Zawarte w niej polifenole i antocyjany mają zdolność obniżania ciśnienia krwi.

Najprawdopodobniej mechanizm, w wyniku którego aronia obniża ciśnienie, to stymulacja produkcji tlenku azotu w śródbłonku naczyń krwionośnych. Tlenek azotu (NO) rozluźnia naczynia krwionośne i doskonale „relaksuje” układ naczyń. W podobny sposób działa picie soku z buraków.

Innym mechanizmem odpowiedzialnym za obniżanie ciśnienia przez aronię, jest wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron. To układ enzymatyczno-hormonalny, który reguluje objętość krążącej krwi, a także zawartość sodu i potasu we krwi. To bezpośrednio wpływa na ciśnienie krwi. Wiedza i znajomość powiązań w tym układzie, przyczyniła się do powstania wielu leków na nadciśnienie (inhibitorów konwertazy angiotensyny). W podobny sposób może działać aronia, sok z aronii i ekstrakty z aronii.

Co ważne, aronia ma też inne prozdrowotne właściwości dla serca, które dopełniają jej obniżające ciśnienie działanie. Aronia zmniejsza krzepliwość krwi, obniża cholesterol, aronię stosuje się na odchudzanie. Aronię mogą jeść cukrzycy, jest im wręcz polecana.

Choć aronia jest od wieków stosowania jako naturalna substancja na nadciśnienie, jedynie przekazywane z ust do ust dowody anegdotyczne nie są przecież wystarczające, by polecać ją nadciśnieniowcom. Na szczęście temat interesuje też naukowców, którzy pojęli próby wykazania właściwości aronii na nadciśnienie w swoich badaniach.

Wszystkie próby udowodnienia naukowego działania naturalnych substancji zaczynają się od badań z udziałem zwierząt. Badacze z Uniwersytetu w Bratysławie w 2017 roku sprawdzili, czy ekstrakty z aronii obniżą ciśnienie u szczurów. Podawanie ekstraktów z aronii szczurom przez 3 tygodnie, dało wymierny efekt: ciśnienie krwi obniżyło się o 21% w porównaniu do grupy kontrolnej, która aronii nie dostawała. Jednocześnie szczury dostające ekstrakty z aronii miały wyraźny obserwowalny efekt przeciwzapalny, co przeciwdziała miażdżycy i uszkodzeniom tętnic.

Do podobnych wniosków doszli też japońscy naukowcy. Też badali oni szczury z nadciśnieniem, jednak tym razem konkretniej skupiając się na jednym z mechanizmów nadciśnienia. Okazało się, że dodanie aronii do diety szczurów pozwoliło na obniżenie ciśnienia. Doszli do wniosku, że powodem jest hamowanie aktywności enzymów w układzie renina-angoitensyna, który bezpośrednio wpływa na ciśnienie.

Badanie z Japonii i Bratysławy to jednak badania na szczurach. Jak na aronię reagują ludzie i czy sok z aronii można nazwać naturalnym lekarstwem na nadciśnienie? Tak! Efekty stosowania wyrobów aroniowych na nadciśnienie są doskonałe. Potwierdza to bardzo dobrej jakości metaanaliza (wysokiej klasy badanie naukowe, analizujące wyniki innych badań) z 2020 roku. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości. Suplementacja diety ekstraktami z aronii (również w formie soku z aronii) realnie obniża ciśnienie krwi. Efekt wyraźnie widać już po 6-8 tygodniach regularnego stosowania. Wykazano to aż w 7. badaniach, które podsumowano w metaanalizie.

Aronia obniża u ludzi przede wszystkim ciśnienie skurczowe (czyli pierwszą liczbę, którą podaje się w wynikach pomiaru ciśnienia). Co niezwykle istotne, najlepszy efekt obniżający ciśnienia aronią, uzyskuje się u osób powyżej 50. roku życia. To bardzo dobre wieści dla nadciśnieniowców, których interesuje naturalne obniżanie ciśnienia krwi. Dodatkowo udowodniono właściwości obniżające cholesterol aronii, co jest niewątpliwie jej dużym plusem.

Dające opisany efekt dawki aronii to już 45-60 mg antocyjanów aroniowych na dobę. Bez problemu można osiągnąć te dawki, pijąc sok z aronii. W 100 g świeżej aronii jest 300-800 mg antocyjanów aroniowych.

Przekonały cię powyższe argumenty i masz zamiar zastosować sok z aronii na nadciśnienie na sobie? Podpowiadamy, jak to mądrze zrobić.

Żeby odnieść korzyści z jedzenia aronii lub picia soku z aronii, wystarczy już dawka zaledwie 15 g aronii dziennie! W sezonie korzystaj z aronii świeżej:

zrób zdrowy koktajl ze świeżą aronią,

dodaj aronię do owsianki,

wyciśnij sok z aronii i wymieszaj z wodą lub sokiem o mniej intensywnym smaku.

Możesz kupić też sok z aronii lub zrobić domowy sok z aronii. Zwróć uwagę, by nie miał dużo cukru. Producenci soków z aronii zalecają dawkę 50 ml soku 2 razy dziennie. Możesz wymieszać go z wodą. Najważniejsza jest regularność. Tylko ona zapewnia sukces w obniżaniu ciśnienia przez aronię. Dobre efekty obserwuje się po stosowaniu aronii na nadciśnienie przez ok. 6-8 tygodni.

Nie polecamy stosowania alkoholowych nalewek z aronii na nadciśnienie. Każda dawka alkoholu to ryzyko, nie „usprawiedliwiaj” jego picia względami zdrowotnymi. Znacznie zdrowszy jest sok z aronii, który przygotujesz równie łatwo bez negatywnych efektów alkoholu.

Ponieważ stosowanie aronii może obniżać ciśnienie podobnie do leków, w niektórych przypadkach konieczne będzie zmniejszenie dawki leków na nadciśnienie, jeśli na stałe włączysz aronię do diety. Nigdy nie rób tego na własną rękę, zawsze w porozumieniu z lekarzem. Kontroluj ciśnienie, regularnie zapisując je w dzienniku kontroli ciśnienia krwi, który możesz otrzymać od lekarza.

Ponieważ sok z aronii i aronia obniżają ciśnienie krwi, mogą zadziałać tak też u osób, które mają już niskie ciśnienie. W tym wypadku sok z aronii może zaszkodzić. Niskie ciśnienie nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do picia soków z aronii, jednak koniecznie należy zachować umiar.

Zacznij od niewielkiej dawki: 30 ml soku z aronii wymieszanego z wodą. Obserwuj zmianę ciśnienia krwi. Możesz korzystać z niewielkich ilości aronii, ale zawsze ostrożnie. Aronia ma właściwości regulujące ciśnienie, nie powinna doprowadzić do groźnych spadków ciśnienia, jednak to możliwe i trzeba uważać.

fot. Aronię przy niskim ciśnieniu trzeba stosować z umiarem/ Adobe Stock, radebg

Źródła:

