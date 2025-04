O cudownych właściwościach jagód acai słyszał chyba każdy fan zdrowego żywienia. Te cenne jagody nie są dostępne w Polsce w postaci świeżych owoców, a za litr soku w sklepie internetowym trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych. Jest to jednak cena, którą warto ponieść – ze względu na silne właściwości antyoksydacyjne soku z tych owoców. Sok z acai – ile pić, by przynosił pożądane efekty? Niewielkie ilości, ale regularnie. . Może to być na przykład kilkadziesiąt mililitrów, ale systematycznie. Sprawdź, dlaczego sok z acai osiąga tak zawrotną cenę?

Zdrowie zamknięte w butelce

Jagody acai uchodzą za jedne z najzdrowszych owoców. Sok z jagód acai to bogate źródło witamin i składników mineralnych fosforu, wapnia, kwasów omega 6 oraz 9 i antyoksydantów z grupy polifenoli. Zawiera także kofeinę, która skutecznie wspomaga odchudzanie. Sok z acai warto pić go na przemian z koktajlami odchudzającymi.

Dlaczego warto pić sok z acai?

Świeże owoce jagód acai nie są dostępne w Polsce, ale można nabyć je w postaci suszonej. Są dostępne najczęściej w sklepach zielarskich i ze zdrową żywnością. W sklepach eko można nabyć sok z tych owoców. Sok z acai zawiera kilkanaście różnych związków z grupy polifenoli, które przeciwdziałają starzeniu się organizmu oraz usprawniają przepływ krwi. Sok z acai dostarcza także nienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega 6 oraz omega 9, które wpływają na obniżenie stężenia cholesterolu LDL.

Co jeszcze daje picie soku z acai?

Sok z acai dba kompleksowo o cały organizm zarówno pod względem wizualnym (poprawia wygląd cery, włosów i paznokci), jak i zdrowotnym. Opóźnia procesy starzenia, zwalczając wolne rodniki i chroniąc przed chorobami układu krążenia. Ile pić soku z acai? Wystarczą niewielkie ilości (na przykład 50 ml dziennie), ważne jednak, by były spożywane regularnie.

