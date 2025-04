Sok pomidorowy jest bardzo zdrowy, przede wszystkim dlatego, że ma sporo likopenu i prozdrowotnego potasu. Pij sok pomidorowy często, a będziesz wspierać zdrowie serca, poprawisz swój sen i zmniejszysz ryzyko zawału.

Sok pomidorowy został po raz pierwszy wyprodukowany w 1917 roku przez Louis Perrin na francuskiej Lick Springs w południowej Indianie, gdy zabrakło soku pomarańczowego i potrzebny był jego szybki „następca”. Połączenie wyciskanych pomidorów i cukru natychmiast stało się kulinarnym sukcesem. Od tego czasu, oprócz zwykłego soku pomidorowego, sławę zyskały też jego mieszanki z warzywami, ziołami i przyprawami.

Picie soku pomidorowego daje dużo korzyści dla zdrowia. Picie jednej szklanki soku pomidorowego dziennie, zapobiega chorobom cywilizacyjnym.

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazują, że wypicie dwóch szklanek soku pomidorowego dziennie może zapobiec osteoporozie. Kluczowym składnikiem, który na to wpływa, jest likopen – przeciwutleniacz zmniejszający ryzyko raka prostaty u mężczyzn oraz chroniący układ krwionośny.

Właściwości pomidorów to też zawartość witaminy A, C i K, które pomagają zapobiegać krwotokom, a także kwas nikotynowy, który obniża poziom cholesterolu.

Wartość odżywcza soku pomidorowego w 100 g:

Energia: 14 kcal

Tłuszcz: 0,2 g

Białko: 0,8 g

Węglowodany: 2,7 g

Sól 0,5 g

Błonnik 1,1 g

Dodatkowo 100 g soku pomidorowego dostarcza:

9% zalecanej dziennej dawki witaminy A,

30% zalecanej ilości witaminy C,

1% zalecanej ilości wapnia,

2% zalecanej ilości żelaza.

Dobry sok pomidorowy:

ma niewiele soli w składzie;

w składzie; nie zawiera zbędnych dodatków : konserwantów i barwników;

: konserwantów i barwników; jest bez cukru i syropów cukrowych.

Przy zakupie soku pomidorowego zawsze trzeba czytać etykietę, aby sprawdzić, ile dany sok ma soli. Sprawdzaj, czy nie dodano do niego chemii ani cukru w postaci syropu glukozowo-fruktozowego.

Produkty z przetworzonych pomidorów zawierają zwykle duże ilości sodu. Sód jest szkodliwym składnikiem soli. Na przykład sos pomidorowy to dodatkowe 150 mg sodu w każdej łyżce. Szklanka soku pomidorowego dostarczy około 260 mg sodu.

Jeśli jednak dobrze poszukasz na półkach sklepowych, znajdziesz soki o zawartości sodu o połowę mniejszej lub nawet soki pomidorowe bez soli. Są to soki świeżo wyciskane, o krótkim terminie przydatności do spożycia. Możesz też zrobić domowy sok pomidorowy.

Dlaczego tak ważne jest wybranie soku pomidorowego z niewielką zawartością soku? Wysokie stężenie sodu w soku niweczy dobroczynne działanie potasu, którego jest w nim mnóstwo. To potas odpowiada za właściwości ograniczające objawy kaca i wsparcie serca.

Likopen z soku pomidrowego - właściwości

Po pierwsze, sok pomidorowy jest dobrym źródłem likopenu, który pomaga zapobiegać rakowi. Ponadto stymuluje krążenie krwi i pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Likopen jest rozpuszczalny w tłuszczach, więc, dodając do soku pomidorowego kilka kropli oleju, poprawiasz jego wchłanianie w organizmie.

Sok pomidorowy jest przeciwkrzepliwy



Po drugie, sok pomidorowy może zapobiegać chorobom serca poprzez hamowanie krzepnięcia płytek krwi – tak donosi badanie opublikowane w Journal of the American Medical Association (2004; 292:805-6).

Płytki krwi to małe komórki, które krążą w krwi. Kiedy człowiek krwawi, płytki krwi migrują do miejsca krwawienia i zlepiają się ze sobą, aby zatrzymać krwawienie. Płytki krwi grupują się także w naczyniach krwionośnych. Agregacja płytek krwi w tętnicach powoduje skomplikowany proces, który może prowadzić do rozwoju miażdżycy tętnic. Badanie opublikowane w Journal of the American Medical Association potwierdza, że ludzie, którzy jedzą produkty z pomidorów, mają niższe ryzyko wystąpienia ataku serca.

Potas z soku pomidorowego dla serca i na nadciśnienie

Po trzecie, surowy sok pomidorowy zawiera potas – składnik niezbędny do funkcjonowania organizmu. Jeśli miewasz obrzęki, nadciśnienie lub odczuwasz nieregularne bicie serca – to mogą być symptomy niedoboru potasu.

Sok pomidorowy na skurcze

O braku potasu w organizmie mogą też świadczyć skurcze mięśni nóg, występujące podczas wysiłku i w czasie upał. W ten sposób organizm sygnalizuje, że wraz z potem uciekło z niego zbyt dużo potasu i trzeba go uzupełnić. O niedoborze może także świadczyć podenerwowanie lub zmęczenie.

Dorosła osoba powinna dostarczyć organizmowi 2000–3000 mg potasu dziennie. W szklance soku znajduje się 500 mg potasu.

Sok pomidorowy a witamina C



Sok pomidorowy jest bogaty w witaminę C, która jest znana ze swoich właściwości wspomagających odporność i zapobiegających chorobom serca. To też witamina młodości i urody, która poprawia formowanie się kolagenu w skórze.

Sok pomidorowy na poprawę widzenia

Picie soku pomidorowego zapobiega zwyrodnieniom plamki żółtej. To ważne dla osób po 50 roku życia, picie soku pomidorowego wydłuża życie z sokolim wzrokiem.

Sok pomidorowy możesz wykorzystać nie tylko w kuchni do przygotowania zup, sosów, koktajli. Pomoże on również na wiele codziennych dolegliwości.

Sok pomidorowy na poprawę trawienia i apetyt



​Szklankę soku pomidorowego zmieszaj z ½ szklanki soku ze szpinaku. Taka mieszanka uaktywni wątrobę i poprawi perystaltykę jelit.

Sok pomidorowy na zmniejszenie kaca



Z​rób koktajl z soku pomidorowego (100 ml), soku z ogórka (100 ml), garści szpinaku i oliwy z oliwek (1 łyżka stołowa). Wypij po zabawie, przed snem.

Sok pomidorowy na sen

Sok pomidorowy możesz pić bezpiecznie przed snem. Nie ma wielu kalorii, nie podbija cukru, a potas koi nerwy i uspokaja. Mimo że picie dużej ilości soku pomidorowego jest bezpieczne, to jednak powinny go unikać osoby bez pęcherzyka żółciowego i z chorą trzustką. Wszystkie osoby, które mają przeciwwskazania do jedzenia pomidorów, też nie skorzystają na piciu soku pomidorowego.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 18.01.2013.

