Choć pomidory nie należą do produktów wysokopurynowych, u niektórych chorych na dnę moczanową mogą nasilać dolegliwości. Ponieważ każdy organizm jest inny i inaczej reaguje na zmiany poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi oraz na dietę, nie sposób bez przeprowadzenia próby stwierdzić, czy eliminacja soku pomidorowego pozwoli złagodzić objawy dny moczanowej.

W literaturze naukowej spotyka się doniesienia o tym, że obecność pomidorów w diecie może nasilać objawy dny moczanowej. Wynika to z faktu, że pomidory zawierają związki purynowe. Substancje te mogą zwiększać ilość kwasu moczowego w organizmie, zwiększając ryzyko tworzenia się kryształów moczanu sodu w okolicy stawów, które są przyczyną dolegliwości bólowych występujących przy dnie moczanowej. Z tego powodu dieta w dnie moczanowej nie powinna zawierać więcej niż 400 mg związków purynowych dziennie. Pomidory zawierają pewne ilości puryn, ale nie należą do kategorii pokarmów wysokopurynowych, nie są nawet w grupie pokarmów z umiarkowaną ilością puryn. Mimo to, ich obecność w diecie może sprawić, że organizm zareaguje wzrostem poziomu kwasu moczowego.

Co ciekawe, badania wykazały, że większość kwasu moczowego obecnego w surowicy krwi (500–600 mg/dzień) pochodzi ze źródeł w samym organizmie, a mniejsza jego część (100–200 mg/dzień) pochodzi ze spożywania pokarmów zawierających purynę. To dlatego u niektórych osób zmniejszenie w diecie ilości pokarmów zawierających purynę może pomóc zapobiegać atakom dny moczanowej. Natomiast u części osób modyfikacja diety nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Z tego powodu najlepszym pomysłem jest obserwowanie reakcji organizmu na obecność pomidorów w diecie, w tym także w postaci soku pomidorowego, i przekonanie się, czy eliminacja ich z jadłospisu przynosi korzyści, czy nie.

Najlepszy sposób to prowadzenie dziennika żywieniowego po wyeliminowaniu pomidorów z diety. Eliminacja powinna trwać minimum kilka tygodni. W tym czasie najlepiej notować:

Jeśli po wyeliminowaniu soku pomidorowego i samych pomidorów z diety na przestrzeni tych kilku tygodni nastąpi zmniejszenie dolegliwości i poprawa samopoczucia, może okazać się, że faktycznie warto trwale zrezygnować z jedzenia tych warzyw.

Jeśli obecność pomidorów w diecie okaże się nasilać dolegliwości, warto je zastąpić innymi warzywami. Najlepsze są te z bardzo niską ilością puryn, czyli:

Można z nich szykować koktajle warzywne, które z powodzeniem zastąpią sok pomidorowy w diecie osób z dną moczanową lub szykować zupy-kremy.

Oczywiście należy potrawy przygotowywać zgodnie z dietą zalecaną dla osób z dną moczanową: nie dodawać tłuszczu zwierzęcego, nie smażyć, unikać wywarów kostnych i grzybowych i pić ok. 3 litrów wody.