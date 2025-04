Śniadanie jest w naszym kraju bardzo niedocenianym posiłkiem. Wskazują na to chociażby statystyki. Z badań organizacji pozarządowych wynika że średnio co piąty Polak zazwyczaj wychodzi z domu bez śniadania, natomiast wśród dzieci co trzecie nie zjada tego pierwszego, porannego posiłku.

Śniadanie poprawi sprawność Twojego umysłu

Przede wszystkim zjedzenie pierwszego śniadania odgrywa nieocenioną rolę w poprawie sprawności intelektualnej naszego umysłu. Dlaczego tak się dzieje? Mózg tak jak każdy inny organ w naszym ciele do tego, aby prawidłowo funkcjonować potrzebuje energii, którą czerpie z glukozy – węglowodanu zmagazynowanego w wątrobie i mięśniach. Ze względu na to, że zapasy glukozy w ciele są jednak dość małe i wystarczają na krótko, glukoza musi być regularnie dostarczana z pożywieniem. Jeśli zaś jej dostawy są nieregularne bądź zaniechane szczególnie po częściowym wyczerpaniu jej zapasów, np. po nocy, mózg musi „oszczędzać” przez co mniej wydajnie pracuje. Objawia się to najczęściej ospałością, mniejszą bystrością umysłu i większymi trudnościami z koncentracją.

U dzieci, u których mózg nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, szczególnie potrzebuje on regularnych dostaw glukozy, aby nie tylko nie pracował gorzej, ale również prawidłowo się rozwijał. W tej grupie wiekowej codzienne jedzenie śniadań jest zatem szczególnie istotne, aby mózg cały czas miał „paliwo” do pracy i rozwoju. Nie oznacza to oczywiście, że nie ma innych alternatywnych dróg produkcji glukozy dla mózgu w warunkach głodzenia. Owszem nasz organizm jest w stanie pozyskać ją np. z białka zmagazynowanego w ciele w postaci mięśni, aczkolwiek zanim do tego dojdzie mija trochę czasu, w ciągu którego mózg musi umiejętnie i rozważnie korzystać z uszczuplonych zapasów glukozy. Reasumując, aby w pracy lub w szkole być bardziej aktywnym i sprawnym umysłowo warto jeść pierwsze śniadanie.

Śniadanie – podstawowy posiłek cukrzyków

Śniadanie jest również kluczowym posiłkiem dla osób z tzw. hipoglikemią reaktywną oraz cukrzycą insulinozależną (typu 1). Obie te grupy ludzi charakteryzują się bowiem zwiększonym ryzykiem wystąpienia nagłego spadku stężenia glukozy we krwi poniżej 55 mg/dl czyli hipoglikemii, jak również są szczególnie wrażliwi na jej skutki.

Jaki jest jednak związek między unikaniem śniadania a hipoglikemią u tych osób? Zarówno u osób z hipoglikemią reaktywną jak i cukrzycą typu pierwszego możemy mieć do czynienia ze zbyt wysokim stężeniem insuliny we krwi. W obu przypadkach bardzo często przyczyną tego stanu rzeczy jest właśnie ominięcie posiłku, np. śniadania. U osób z hipoglikemią reaktywną zazwyczaj jest to związane z występowaniem u nich insulinooporności, czyli braku reakcji komórek mięśni i tkanki tłuszczowej na działanie insuliny i w efekcie hiperinsulinomią, czyli nadmiernym wydzielaniem insuliny przez trzustkę. Insulina z kolei obniża stężenie glukozy we krwi. U diabetyków hipoglikemia występuje natomiast na skutek wstrzyknięcia dawki insuliny przy równoczesnym ominięciu posiłku. Bez względu na przyczynę hipoglikemii u tych dwóch grup jest ona szczególnie niebezpieczna w skutkach. Powtarzające się niedocukrzenia mogą bowiem doprowadzić do deficytów poznawczych, a w najgorszym razie nawet do śmierci w przebiegu śpiączki cukrzycowej.

Śniadanie – dlaczego jeszcze warto je jeść?

Istnieją również inne korzyści wynikające ze spożywania śniadań. Dotyczą one w szczególności osób z migreną oraz u sportowców. W przypadku pierwszej grupy spożywanie tego pierwszego, porannego posiłku częściowo może opóźnić lub złagodzić przebieg napadu, a w niektórych przypadkach nawet do niego nie dopuścić. Mechanizm takiego działania jest bardzo prosty. Mianowicie długa przerwa w spożywaniu posiłków może doprowadzić do gwałtownych wahań w stężeniu glukozy we krwi jak również do wiążących się z tym nagłych skurczów i rozkurczów naczyń krwionośnych. Skurcze naczyń z kolei u osób podatnych na migrenowe bóle głowy bardzo często wiążą się właśnie z odczuwaniem silnych bólów głowy. Z kolei osoby ze zwiększoną aktywnością fizyczną podczas ćwiczeń fizycznych zużywają zapasy glukozy w dużo szybszym tempie niż ludzie o małej i umiarkowanej aktywności fizycznej, łatwiej zatem jest u nich doprowadzić do hipoglikemii, która jak wcześniej pisano nie jest zbyt korzystnym stanem dla organizmu. Po za tym zubożone zapasy glukozy w organizmie wiążą się również ze słabszą ogólną kondycją sportowców, co dla tej grupy ludzi jest szczególnie niekorzystne z punktu widzenia zawodowego.

Podsumowując, istnieje dużo powodów dla których warto codziennie spożywać śniadanie, nawet kosztem trochę wcześniejszego wstania z łóżka, tym bardziej że w dłuższym okresie czasu może to przynieść dużo korzyści. Do najważniejszych z nich należy na pewno lepsza koncentracja i bystrość umysłu w pracy bądź w szkole, utrzymanie stężenia glukozy na stałym poziomie, co jest szczególnie ważne w niektórych jednostkach chorobowych, jak również ogólnie lepsze samopoczucie i kondycja.