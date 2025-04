Wszystkie nasze śniadania dla cukrzyka przygotujesz w krótkim czasie i z łatwodostępnych produktów. Dodatkowo tłumaczymy, z jakich produktów szykować poranne posiłki i czego one dostarczają. Dzięki temu z łatwością wymyślisz własne wersje śniadań przyjaznych cukrzykom. Co więcej, nasze przepisy są odpowiednie nie tylko dla cukrzyka – może je jadać każdy i będzie to z korzyścią dla zdrowia zarówno osoby dorosłej jak i dziecka, diabetyka jak i osoby niecierpiącej na cukrzycę.

Reklama

Spis treści:

Poranny posiłek dla cukrzyka powinien być zbilansowany zarówno pod względem ilości energii, jaką dostarczy, ale też makroskładników. Śniadanie dla cukrzyka musi dostarczać białka, węglowodanów i tłuszczu w odpowiednich proporcjach oraz o odpowiedniej jakości. To warunek tego, żeby poziom cukru we krwi wzrastał stopniowo, posiłek był odżywczy i zdrowy, a zawarte w nim węglowodany i pozostałe składniki dostarczały energii przez dłuższy czas.

Dlatego szykując śniadanie dla diabetyka najlepiej komponować je z następujących składników:

źródła węglowodanów – warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, owoce,

– warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, owoce, białko – chude mięso (drobiowe, schab, polędwica), chudy nabiał, ryby, jaja,

– chude mięso (drobiowe, schab, polędwica), chudy nabiał, ryby, jaja, tłuszcze – tłuszcz roślinny (oleje, oliwa, orzechy, pestki).

Białko, tłuszcz i błonnik to składniki diety, które pomagają stabilizować poziom cukru we krwi, dlatego nie powinno ich zabraknąć w śniadaniu. Cennym źródłem błonnika i węglowodanów złożonych są warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz nasiona i orzechy. Owoce zawierają mniej błonnika i więcej cukrów prostych. Ale właśnie obecny w nich błonnik sprawia, że cukry proste wolniej podnoszą poziom cukru we krwi. Dlatego diabetyk może też jadać owoce, zwłaszcza jeśli towarzyszą im produkty zawierające białko czy tłuszcz, które także zapobiegają gwałtownym skokom poziomu cukru we krwi.

Produkty do śniadań dla cukrzyka

Poniżej lista produktów, z których warto przygotowywać śniadania dla diabetyków. Sięgaj po nie pamiętając, żeby w posiłku znalazły się takie, które w sumie będą źródłem białka, tłuszczu, węglowodanów i błonnika.

Produkty zbożowe:

bułki grahamki,

chleb graham,

chleb razowy,

płatki zbożowe i otręby (owsiane, jaglane, gryczane, orkiszowe itp.),

kasze (jaglana, gryczana, manna, ryż brązowy itp.),

makarony razowe,

razowa mąka.

Nabiał:

twaróg,

jogurt naturalny,

kefir,

maślanka,

mleko,

jaja.

Mięso i wędliny:

dobrej jakości chude wędliny drobiowe,

schab pieczony,

polędwica wieprzowa,

mięso drobiowe.

Ryby:

ryby morskie (szczególnie cenne są te tłuste, np. łosoś, sardynka, makrela),

ryby słodkowodne.

Warzywa:

pomidory,

ogórki,

rzodkiew i rzodkiewki,

sałata,

jarmuż,

papryka,

cukinia,

nasiona roślin strączkowych,

seler naciowy,

kiełki.

Owoce:

maliny,

jagody,

borówki,

jabłka,

porzeczki,

truskawki,

gruszki,

brzoskwinie,

morele,

mandarynki,

awokado.

Orzechy i nasiona:

orzechy wszelkiego rodzaju,

migdały,

siemię lniane,

nasiona chia,

mak,

napoje roślinne – „mleko” migdałowe, owsiane, kokosowe, sojowe.

Dosładzając potrawy czy napoje, lepiej zrezygnować z cukru i zastąpić go np. ksylitolem czy stewią lub innymi keto słodzikami.

Więcej podpowiedzi produktów wskazanych i zakazanych najdziesz w tabeli produktów dla cukrzyków.

Szybciej chyba już się nie da – oto koktajl dla cukrzyka. Idealnie sprawdzi się, gdy nie ma czasu na pichcenie, a trzeba coś zjeść przed wyjściem z domu. Ten koktajl nasyci cię na długo.

Składniki:

szklanka niesłodzonego mleka sojowego,

2 łyżki odtłuszczonego serka wiejskiego,

¼ awokado,

2 liście jarmużu,

1 kiwi,

łyżeczka siemienia lnianego lub nasion chia,

łyżeczka ksylitolu (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Wlej napój sojowy do blendera i dodaj serek wiejski. Przekrój i wydrąż awokado. Połówkę przekrój na pół, obierz ze skórki i wrzuć do blendera. Obierz kiwi, pokrój na kilka kawałków i dodaj do blendera. Liście jarmużu opłucz, osusz, odkrój łodygi i dodaj do blendera. Dodaj siemię i ewentualnie słodzik. Dokładnie zblenduj i wypij od razu.

fot. Szybkie śniadanie dla cukrzyka/ Adobe Stock, nblxer

Składniki:

4 łyżki płatków owsianych,

szklanka mleka lub napoju roślinnego,

garść borówek (jagód, malin, truskawek),

mała szczypta cynamonu,

8 migdałów.

Sposób przygotowania:

Przepłucz płatki owsiane pod zimną wodą, a potem włóż je do garnka i zalej mlekiem. Dodaj cynamon. Zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj ok. 15 minut (aż płatki zmiękną). Często mieszaj. W międzyczasie posiekaj migdały. Przełóż owsiankę do miseczki i obsyp owocami i migdałami.

fot. Owsianka na śniadanie dla cukrzyka/ Adobe Stock, Vladislav Noseek

Składniki:

2 jaja,

mała cebula,

pomidor,

kromka chleba razowego,

łyżeczka oliwy,

pół łyżeczki masła,

sól, pieprz do smaku,

posiekana natka pietruszki do posypania.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz, bardzo drobno posiekaj. Pomidora sparz i obierz ze skórki. Rozgrzej na patelni oliwę i zeszklij na niej cebulę. Dodaj pokrojonego na małe kawałki pomidora i podsmażaj 2-3 minuty. Jaja wybij do miseczki i dobrze roztrzep. Wlej jaja na patelnię i mieszaj, aż jajecznica się zetnie. Posyp ją natką. Zjedz ją z kromką razowego chleba cienko posmarowanego masłem.

fot. Proste śniadanie dla cukrzyka/ Adobe Stock, FomaA

Składniki:

100 g twarożku,

pół puszki sardynek w pomidorach (ok. 50 g),

łyżka posiekanego szczypiorku,

bułka grahamka lub 2 kromki chleba graham,

2 liście sałaty,

pół słodkiej zielonej papryki,

pół łyżki oliwy.

Sposób przygotowania:

Przełóż twarożek do miseczki, dodaj sardynki i całość dokładnie ugnieć, tworząc pastę rybną. Dodaj posiekany szczypior i wymieszaj. Przekrój grahamkę i posmaruj oliwą. Nałóż po liściu sałaty, a na nie nałóż pastę rybną. Paprykę wydrąż, opłucz i pokrój w paski. Zjedz kanapki zagryzając słupkami papryki.

fot. Śniadanie dla cukrzyka: kanapki z pastą rybną/ Adobe Stock, Adobe Stock, wideonet

Składniki:

1 jajko,

2 łyżki mąki pełnoziarnistej,

mała cebula,

¼ cukinii,

pół pęczka natki pietruszki,

5 rzodkiewek,

150 g jogurtu greckiego

sól, pieprz do smaku,

olej rzepakowy do smażenia.

Sposób przygotowania:

Cukinię umyj, osusz, zetrzyj na dużych oczkach, posól i odstaw na 10-15 minut. Cebulę obierz i drobno pokrój. Jajko wybij do miski, dodaj mąkę. Wmieszaj cebulę. Odciśnij mocno cukinię, a następnie dodaj ją do masy na placki i bardzo dobrze wymieszaj. Rozgrzej olej na patelni. Nakładaj łyżką ciasto na patelnię i formuj z niego płaskie placuszki. Smaż je na złoto z obu stron na średnim ogniu. Umyj i osusz rzodkiewki. Przełóż usmażone placuszki na talerz, nakładaj na nie jogurt grecki. Posyp solą i pieprzem. Zajadaj zagryzając rzodkiewkami.

fot. Śniadanie dla cukrzyka: placuszki/ Adobe Stock, Vladislav Noseek

Reklama

Czytaj także:

Co może jeść cukrzyk bez ograniczeń – 40 propozycji

Prosty obiad dla cukrzyków – 10 przepisów

5 przepisów na zdrowe zupy dla cukrzyka