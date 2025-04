Smoothie z jarmużem to doskonałe drugie śniadanie, podwieczorek lub posiłek przedtreningowy. Jarmużowe koktajle są zielone, ale smakują naprawdę dobrze, jeśli odpowiednio je skomponujesz. Jarmuż to jedno z najzdrowszych warzyw. Oprócz klasycznej dietetycznej przekąski: chipsów z jarmużu, można wykorzystywać go do zrobienia bigosu, dodawać do zup i dań jednogarnkowych. Jarmuż najzdrowszy jest jednak w surowej formie. W ten sposób najłatwiej jeść go w koktajlach, przygotowując smaczne smoothies z jarmużem w roli głównej.

Reklama

Spis treści:

Do smoothie z jarmużem potrzebujesz kilku niezbędnych składników. Na pewno musisz kupić świeży i dobry jarmuż. Poza tym przyda ci się:

Płynna baza smoothie z jarmużem



Płynna baza zapewnia właściwą konsystencję smoothie. Wykorzystaj do tej roli na przykład:

mleko,

napój roślinny,

jogurt,

wodę kokosową,

wodę gazowaną,

kefir,

maślankę,

sok.

Słodki i mięsisty owoc jest niezbędny, by smoothie dobrze smakowało. Owoce w smoothie z jarmużem wnoszą też oczywiście dodatkową wartość odżywczą. Najlepiej w roli bazowego owocu sprawdzi się:

banan,

mango,

jabłko,

daktyle,

ananas,

brzoskwinie,

nektarynki,

melon.

Inne dodatki podbijające wartość smoothie z jarmużem

Smoothie z jarmużem to naprawdę uniwersalny posiłek, który może pojawić się w diecie jako koktajl na odchudzanie, ale też kaloryczny posiłek na masę. To dodatki decydują o jego roli.

Ptaki owsiane lub jaglane dodadzą złożonych węglowodanów - idealne, gdy smoothie z jarmużem ma zastępować śniadanie lub inny główny posiłek.

dodadzą złożonych węglowodanów - idealne, gdy smoothie z jarmużem ma zastępować śniadanie lub inny główny posiłek. Awokado - jako źródło zdrowych kwasów tłuszczowych i podbicie kaloryczności posiłku. Koktajle z awokado są smaczne i kremowe.

- jako źródło zdrowych kwasów tłuszczowych i podbicie kaloryczności posiłku. Koktajle z awokado są smaczne i kremowe. Olej z czarnuszki - przemycenie naturalnego składnika na odporność.

- przemycenie naturalnego składnika na odporność. Masło orzechowe, orzechy i pestki - kaloryczny dodatek uzupełniający smoothie w mikroelementy i zdrowe kwasy tłuszczowe.

- kaloryczny dodatek uzupełniający smoothie w mikroelementy i zdrowe kwasy tłuszczowe. Przeciwzapalne przyprawy (cynamon, kurkuma, imbir i inne) - źródło antyoksydantów i innych cennych składników.

(cynamon, kurkuma, imbir i inne) - źródło antyoksydantów i innych cennych składników. Inne superfoods - prozdrowotny i urozmaicający smak dodatek.

Jarmuż ma twarde łodygi. Jeśli przeszkadzają ci włókna w smoothie, oberwij i wykorzystaj tylko liście z jarmużu .

. Ilość jarmużu dostosuj do swoich upodobań. Niektórzy dodają do zdrowego koktajlu tylko kilka liści, by nie czuć zbyt mocno jego smaku. Inni lubią pełne jarmużu smoothie z dominującym smakiem.

do swoich upodobań. Niektórzy dodają do zdrowego koktajlu tylko kilka liści, by nie czuć zbyt mocno jego smaku. Inni lubią pełne jarmużu smoothie z dominującym smakiem. Korzystaj z dobrego i mocnego blendera kielichowego, jeśli przygotowujesz dużą porcję smoothie jarmużowego.

kielichowego, jeśli przygotowujesz dużą porcję smoothie jarmużowego. Jeśli używasz małego blendera ręcznego (np. do przygotowania smoothie na wynos), zawsze włóż do komory liście na samym końcu. Tak, by były najbliżej ostrza blendera . Dzięki temu z poszatkowaniem jarmużu poradzi sobie nawet słabszy blender.

. Dzięki temu z poszatkowaniem jarmużu poradzi sobie nawet słabszy blender. Koktajle z jarmużem możesz wykorzystywać jako element diety sirtfood, w której pije się koktajle sirtuinowe.

Kontroluj konsystencję smoothie i wybierz taką, jaka tobie odpowiada. Zawsze możesz dodać do smoothie więcej wody, by zwiększyć jego objętość bez podbijania kaloryczności. Zbyt gęste i intensywne smoothie skutecznie odstrasza od pomysłu robienia zdrowych koktajli.

Smoothie z jarmużem łatwo skomponować samemu. Pobudź swoją wyobraźnię i wymieszaj składniki, a na pewno otrzymasz smaczny i zdrowy zielony koktajl. Możesz też skorzystać ze sprawdzonych kompozycji smakowych i naszych pomysłów.

Smoothie z jarmużem i bananem

Składniki:

garść jarmużu,

dojrzały banan,

szklanka kefiru,

łyżeczka nasion chia.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zblenduj dokładnie na gładki koktajl. Przelej do szklanki i udekoruj chia na wierzchu.

fot. Smoothie z jarmużem, bananem i chia/ Adobe Stock, New Africa

Smoothie z jarmużu i jabłka z cynamonem

Składniki:

garść jarmużu,

szklanka napoju migdałowego,

słodkie jabłko,

łyżeczka cynamonu,

łyżka płatków migdałowych.

Sposób przygotowania:

Zblenduj na gładki koktajl jarmuż z napojem migdałowym i jabłkiem. Dodaj cynamon. Koktajl udekoruj płatkami migdałowymi.

fot. Smoothie z jarmużem, jabłkiem i płatkami migdałowymi/ Adobe Stock, aamulya

Smoothie z jarmużem i kiwi

Składniki:

garść jarmużu,

2 owoce kiwi,

4 duże daktyle,

szklanka jogurtu naturalnego.

Sposób przygotowania:

Daktyle namocz w gorącej wodzie. Odstaw na ok. 10 minut. Zblenduj jarmuż z jogurtem, kiwi i namoczonymi daktylami. Dodaj też wodę z moczenia daktyli.

fot. Smoothie z jarmużem i kiwi/ Adobe Stock, mizina

Smoothie z jarmużem i awokado

Składniki:

garść jarmużu,

szklanka wody,

sok z połowy cytryny,

pół awokado,

pół banana.

Sposób przygotowania:

Zblenduj wszystkie składniki na gładki koktajl. Dostosuj ilość wody do pożądanej konsystencji.

fot. Smoothie z jarmużem i awokado/ Adobe Stock, Natasha Breen

Niskokaloryczny koktajl z jarmużem na odchudzanie

Składniki:

2 garście jarmużu,

łodyga selera naciowego,

garść natki pietruszki,

sok z limonki,

woda gazowana lub niegazowana,

gruszka.

Sposób przygotowania:

Zblenduj dokładnie składniki na koktajl. Dostosuj konsystencję, dolewając wody.

fot. Koktajl z jarmużu i selera naciowego na odchudzanie/ Adobe Stock, dream79

Koktajl z jarmużu, banana i pomarańczy

Składniki:

garść jarmużu,

duża pomarańcza,

banan,

łyżeczka kurkumy,

opcjonalnie: woda.

Sposób przygotowania:

Zblenduj dokładnie wszystkie składniki koktajlu.

fot. Koktajl z jarmużem, bananem i pomarańczą/ Adobe Stock, chandlervid85

Smoothie z jarmużem i ananasem à la pinacolada

Składniki:

garść jarmużu,

duży plaster świeżego ananasa,

szklanka wody kokosowej,

łyżka mleczka kokosowego,

łyżeczka płatków kokosowych.

Sposób przygotowania:

Zblenduj jarmuż z ananasem, wodą kokosową i mleczkiem koksowym. Udekoruj koktajl płatkami kokosowymi.

fot. Smoothie z jarmużem i ananasem/ Adobe Stock, toyechkina

Smoothie z jarmużem i mrożonym mango

Składniki:

garść jarmużu,

150 g mango świeżego lub mrożonego,

szklanka maślanki,

szczypta kardamonu,

szczypta cynamonu,

2 cm świeżego imbiru.

Sposób przygotowania:

Zblenduj mango z jarmużem i maślanką. Dopraw koktajl kardamonem i cynamonem. Zetrzyj imbir i dodaj go do koktajlu. Zblenduj wszystkie składniki razem.

fot. Smoothie z jarmużem i mango/ Adobe Stock, vanillaechoes

Smoothie z jarmużem i malinami

Składniki:

garść jarmużu,

200 g mrożonych malin,

banan,

szklanka napoju roślinnego lub jogurtu naturalnego,

łyżeczka herbaty matcha (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Zblenduj wszystkie składniki koktajlu.

fot. Smoothie z jarmużem i malinami/ Adobe Stock, Kristina Blokhin

Smoothie z jarmużem i melonem

Składniki:

garść jarmużu,

3 plastry dojrzałego melona,

szklanka mleka,

sok z połowy limonki,

łyżeczka miodu,

brzoskwinia (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Zblenduj wszystkie składniki koktajlu.

fot. Smoothie z jarmużem i melonem/ Adobe Stock, sonyakamoz

Czytaj także:

Koktajl po treningu, który podkręci metabolizm - 6 przepisów

Dieta koktajlowa - przepisy na koktajle, jadłospis, zasady + opinia dietetyka

Jarmuż - przepisy na zdrowe i pyszne dania z jarmużu

Reklama

Czy wiesz, że wykorzystując do Carrefour kod rabatowy, zdrowie produkty z dostawą do domu zamówisz z atrakcyjną zniżką? Sprawdź!