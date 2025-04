7 przepisów na smoothie bowl i praktyczne porady, jak przygotować miskę pełną kolorów i wartości odżywczych

Smoothie bowl to miska wypełniona smoothie i dodatkami w postaci owoców, nasion, orzechów. Nie są one zanurzone w płynie, lecz układa się je na wierzchu, przez co powstaje barwne i apetyczne danie nadające się na śniadanie, letnią zupę czy przekąskę. Kaloryczność smoothie bowl może być bardzo różna, wszystko zależy od składników i ich ilości. Przeciętnie jednak dostarcza ok. 400-500 kcal.