4 różnorodne przepisy na smalec wegański. Zrobisz zdrowszy roślinny smalec, który posmakuje nie tylko weganon

Smalec wegański to roślinna alternatywa dla tradycyjnego smalcu, która nie ustępuje mu smakiem, a bije go na głowę pod względem zdrowotnym i etycznym. Możesz go przygotować z fasoli, ciecierzycy, oleju kokosowego, dodając aromatyczne przyprawy i chrupiące dodatki, takie jak cebula i jabłka. Bez cholesterolu i nasyconych tłuszczów zwierzęcych, smalec wegański jest świetnym wyborem. Zobacz, jak go przygotować.