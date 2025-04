fot. Fotolia

Osoby borykające się z problemem nietolerancji glutenu oczekują, że asortyment produktów spożywczych dostosowanych do ich potrzeb będzie równie szeroki i smaczny jak ten spotykany codziennie na sklepowych półkach. Tymczasem okazuje się, że tak powszechny produkt jak chleb często nie spełnia podstawowych norm smaku i jakości. Dotychczas na rodzimym rynku piekarniczym trudno było znaleźć pieczywo bezpieczne, a jednocześnie smaczne i niemalże niczym nie różniące się od wypieków pszennych. Jak sytuacja wygląda obecnie i czy dostęp do bezglutenowego pieczywa wciąż jest mocno utrudniony?

Reklama

Czy masz celiakię?



Szacuje się, że już co piąta osoba na świecie ma problemy z nietolerancją pokarmową bądź alergią na niektóre artykuły spożywcze. Niestety, chorzy dość późno dowiadują się o swoich ograniczeniach.

Dla przykładu: u osób cierpiących na celiakię zaburzenie to najczęściej diagnozuje się między 30. a 50. rokiem życia. W wielu przypadkach, gdzie najważniejszym elementem terapii jest odpowiednia dieta, to zbyt późno, aby zminimalizować skutki choroby w codziennym funkcjonowaniu organizmu. A te mogą być bardzo poważne, jak np. astma wynikająca z nieleczonej alergii.

Pieczywo bezglutenowe – najlepiej własnego wypieku?



W Polsce z nietolerancją glutenu zmaga się już ponad 400 tysięcy osób. W walce z chorobą niezwykle ważna jest restrykcyjna dieta zakładająca rezygnację ze wszystkich produktów spożywczych mogących zawierać gluten, a przede wszystkim – z pieczywa. To właśnie za nim najczęściej tęsknią bezglutenowcy.

Dostępne w polskich sklepach wypieki niezawierające glutenu dalekie są jednak od linii produktów zdrowych i bezpiecznych dla organizmu. Zawierają mnóstwo konserwantów i ulepszaczy, mających za zadanie uwypuklić smak pieczywa i sprawić, by było ono jak najbardziej podobne (także wizualnie) do swoich pszennych odpowiedników. W rzeczywistości jednak okazuje się, że w smaku przypominają one raczej trociny niż maślane bułeczki.

Walczący z celiakią bez obaw mogli sięgnąć jedynie po pieczywo, które sami wcześniej upiekli. Nie jest to jednak proces tak łatwy jak w przypadku wypieku smakołyków zawierających gluten. Mąki bezglutenowe trudniej wyrastają, potrzebują znacznie więcej wody niż te glutenowe, a chleb z nich upieczony szybko wysycha. Proces pieczenia jest więc tu znacznie utrudniony, nawet dla tych, którzy posiadają spore kulinarne umiejętności. Dla uzyskania smaku dodaje się bardzo dużą ilość przypraw i dodatków, takich jak pestki dyni czy słonecznik. Chleb jest zazwyczaj także mniej wyrośnięty, co fanom puszystego, ciepłego pieczywa może nie przypaść zbytnio do gustu.

Zobacz też: Celiakia i dieta bezglutenowa – poradnik

Reklama

Smacznie i bezglutenowo!

Na rynku widać jednak zmianę w zakresie pieczywa dla bezglutenowców. Pieczywo jest pakowane w tzw. atmosferze modyfikowanej. Połączenie to jest nieszkodliwe dla produktu i nie wnika w niego, a jednocześnie pozwala na dłuższe zachowanie świeżości produktu i zapobieganie rozwijaniu się grzybom.

Chleb oferowany w sklepach jest coraz smaczniejszy, miękki i puszysty. Coraz częściej spotkać można również piekarnie oferująca wyłącznie bezglutenowe wypieki oraz desery. Można kupić tam nie tylko pyszny, świeży chleb, ale również ciasta i inne słodkości w pełni bezpieczne dla osób na diecie bez glutenu.

Także na sklepowych półkach pojawił się trend na zdrowe, bezglutenowe pieczywo. Większość dużych dyskontów spożywczych ma już na swoich regałach specjalnie oznaczone produkty ze zdrową żywością, wśród której możemy znaleźć m.in. mix mąk bezglutenowych do wypieku chleba. Także w sklepach internetowych gama produktów do wyboru z dnia na dzień staje się większa. Powoli otwieramy się zatem na kulinarne nowości, które mogą wpłynąć na nasz organizm wyłącznie pozytywnie.

Zobacz też: Przepisy bez glutenu