Na początku chcę ci coś wyjaśnić – to nie będzie jeden z tych artykułów, w którym kategorycznie zabrania się jedzenia słodyczy. Dobre ciacho od czasu do czasu to ogromna przyjemność. Jeśli dodatkowo zjesz je w miłym towarzystwie, delektując się każdym kęsem to nic złego się nie wydarzy. Nie przytyjesz nagle 5 kg, mało tego, te chwile radości sprawią, że będziesz szczęśliwsza. Nie odbierzemy ci tego!

To, o czym piszę dotyczy bezrefleksyjnego, częstego jedzenia słodyczy kiepskiej jakości. Baton z automatu, bułka z dżemem ze sklepu spożywczego, puszka napoju gazowanego czy paczka cukierków zjedzona w samochodzie, w korku... Niby czujesz smak słodki, ale czy to jest przyjemność? Wiesz, że powinnaś z tym skończyć, ale brakuje ci motywacji, a kolejne pokusy wyrastają jak „grzyby po deszczu”. Zobacz, jakie zaskakujące, negatywne skutki niesie ze sobą częste sięganie po słodycze.

Skłonność do depresji

Wysokie spożycie cukru bezpośrednio wpływa na mózg zmieniając aktywność genów odpowiedzialnych za twój nastrój. Dochodzi do reakcji łańcuchowej, w której jeden gen modyfikuje funkcje drugiego. W efekcie dochodzi do wahania w wydzielaniu neuroprzekaźników odpowiedzialnych za nastrój. Im więcej jesz słodyczy, tym większe ryzyko, że zachorujesz na depresję!

Zły stan skóry

Gdy w twoim organizmie dochodzi do częstych i gwałtownych wahań stężenia cukru we krwi uszkodzeniu ulega skóra właściwa. Proces ten nazywa się glikacją i polega na przyłączaniu się cukru do białek skóry, co prowadzi do szybszego starzenia się. Spada elastyczność skóry, szybciej pojawiają się zmarszczki, a twarz robi wrażenie zmęczonej i „opadającej”.

Gorsze wyniki w pracy

Sięgasz po słodycze codziennie? Licz się z tym, że będziesz osiągała gorsze wyniki w pracy! Dlaczego? Nagłe zmiany stężenia glukozy we krwi drastycznie obniżają koncentrację, prowadząc do senności (wysokie stężenie glukozy) lub podenerwowania i niepokoju (niskie stężenie glukozy). W tym samym czasie cukier wpływa na twoją pamięć znacząco ją pogarszając. Nie dość, że jesteś rozkojarzona, nie łączysz faktów to jeszcze nic nie możesz zapamiętać!

Mniejsza ochota na seks

Słodkości wpływają na twoje życie seksualne. Osoby, których dieta obfituje w cukier są zazwyczaj dużo mocniej zmęczone po całym dniu pracy. Poza tym wysokie stężenie glukozy uszkadza naczynia krwionośne i wpływa na pogorszenie ukrwienia. Efekt? Mniejsza przyjemność z seksu! Duża dawka słodyczy wpływa także na twojego mężczyznę obniżając poziom testosteronu. Nie warto!

