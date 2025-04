Śliwki pod kruszonką FIT to jeden z pomysłów na zdrowe wykorzystanie śliwek. Ze śliwek można zrobić wiele smacznych dietetycznych potraw i smakołyków: śliwkowy fit krem czekoladowy, fit ciasta ze śliwkami, oraz śliwkową owsiankę. Śliwki pod kruszonką to doskonały deser, który może posłużyć ci też jako śniadanie. Zjedz go z jogurtem naturalnym lub roślinnym, by stworzyć pełnowartościowy posiłek. Podaj śliwki pod kruszonką FIT z gałką lodów waniliowych z dobrym składem dla jeszcze lepszego efektu.

Reklama

Spis treści:

Składniki:

400 g śliwek,

2 łyżeczki cynamonu,

szczypta goździków w proszku,

60 g płatków owsianych,

20 g migdałów,

40 g miodu.

Sposób przygotowania:

Posiekaj migdały. Na suchej patelni podpraż chwilę płatki owsiane i migdały. Wydryluj śliwki i przekrój je na połówki. W naczyniu żaroodpornym ułóż śliwki. Posyp śliwki łyżeczką cynamonu. Wymieszaj prażone płatki owsiane, migdały, goździki, cynamon i miód. Uformuj z nich słodką kruszonkę. Ułóż kruszonkę na śliwkach, lekko dociskając ją do owoców. Piecz w 180 stopniach przez ok. 30-40 minut.

fot. Śliwki pod kruszonką z płatków owsianych fit/ Adobe Stock, iulia_n

Składniki:

500 g słodkich śliwek,

25 g wiórków kokosowych,

25 g mąki kokosowej,

50 g erytrolu,

50 g masła lub oleju kokosowego.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę kokosową, wiórki kokosowe, erytrol i masło lub olej kokosowy. Do powstałej kruszonki możesz dodać też cynamon. Umyj śliwki i wyciągnij z nich pestki. Przekrój śliwki na połówki i ułóż w naczyniu żaroodpornym. Wyłóż kruszonkę na śliwkach. Piecz fit śliwki pod kruszonką przez ok. 35 minut w temp. 180 stopni.

fot. Śliwki pod bezglutenową kruszonką kokosową/ Adobe Stock, voltan

Składniki:

400 g śliwek,

30 g kakao,

łyżeczka cynamonu,

banan,

40 g płatków owsianych,

20 g gorzkiej czekolady,

40 g orzechów laskowych,

30 g rodzynek.

Sposób przygotowania:

Umyj i wydryluj śliwki. Wyłóż je w naczyniu żaroodpornym. Posiekaj orzechy laskowe. Zblenduj banana z kakao. Wymieszaj z płatkami owsianymi, orzechami, cynamonem i rodzynkami. Wyłóż gotową kruszonkę na śliwkach. Posyp kawałkami kruszonej czekolady. Piecz fit śliwki pod kruszonką przez ok. 30 minut w temperaturze 190 stopni.

fot. Czekoladowe śliwki pod orzechową kruszonką FIT/ Adobe Stock, lily_rocha

Reklama

Czytaj także:

Czy śliwki są ciężkostrawne? To nie takie oczywiste, wszystko zależy od sposobu ich przygotowania i nie tylko

Czy śliwki są dobre na odchudzanie? Ile kalorii mają śliwki świeże, suszone i śliwki w czekoladzie?

Czy śliwki są zdrowe? 10 argumentów, by jeść je garściami