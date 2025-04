Śledzie w ciąży, jako tłuste ryby morskie, są nie tylko dozwolone, ale wręcz polecane jako jeden z najlepszych wyborów dotyczących ryb w diecie przyszłej mamy. Wszystko dlatego, że zawierają cenne dla zdrowia kwasy omega-3 (w tym DHA), które sprzyjają rozwojowi układu nerwowego dziecka i mogą zapobiegać przedwczesnemu porodowi.

Śledzie są niewielkimi rybami, przez co nie akumulują tak dużo niezdrowych substancji ze środowiska (rtęć, ołów, dioksyny, pozostałości pestycydów) jak ryby większe i żyjące dłużej. W zdrowej diecie kobiety ciężarnej znajduje się miejsce na dwie porcje tłustych ryb morskich, do których zaliczają się śledzie. Jedna porcja to 100 g. Zatem ciężarne mogą bez przeszkód jadać śledzie dwa razy tygodniowo. Jednak nie każdy sposób podania tej ryby w ciąży jest tak samo korzystny – niektóre mogą nie najlepiej wpływać na samopoczucie ciężarnej.

Za najzdrowsze śledzie uważa się matiasy. Matiasy w ciąży są szczególnie polecane, gdyż są to ryby o wyjątkowo delikatnym mięsie, co wynika z tego, że są młode – złowione jeszcze przed pierwszym tarłem. Nie miały więc zbyt dużo czasu na kumulowanie w ciele szkodliwych substancji. Matiasy mają tylko ok. roku i zawierają więcej cennego tłuszczu niż starsze śledzie, a ich mięso jest bardziej różowe. Ale uwaga! Dostępne w sklepach „śledzie a'la matiasy” to nie to samo co prawdziwe matiasy!

Jak odróżnić śledzia od matiasa? Ekspert: „Różnica jest kolosalna”

Zdrowsze od ryb bałtyckich są śledzie z Morza Północnego. Bałtyk jest zanieczyszczonym akwenem, dlatego pływające w nim ryby mogą zawierać różne niekorzystne dla zdrowia substancje, np. dioksyny. Mniej takich substancji zawierają śledzie z Morza Północnego. Warto więc sprawdzać, z jakich łowisk pochodzą śledzie kupowane w sklepach, niezależnie od ich postaci.

Zawsze warto czytać skład kupowanych potraw, a więc np. gotowych śledzi w śmietanie, sosie czy różnego typu zalewach. Powinny to robić zwłaszcza ciężarne, którym zaleca się unikanie wysokoprzetworzonej żywności, w tym zbędnych dodatków chemicznych w postaci poprawiaczy smaku i konserwantów.

Śledzie w ciąży: ważne wartości odżywcze

Śledzie są mniej kaloryczne niż łososie i makrele. 100 g śledzia dostarcza:

158 kcal

18 g białka

9 g tłuszczu

327 mg potasu

236 mg fosforu.

Śledzie zawierają też inne cenne składniki, takie jak witaminy B6 i B12, D3 oraz A i E, a także selen. Tłuszcz śledzi należy zdrowych tłuszczów, obfitujących w nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym omega-3.

Śledzie można przygotować na kilka sposobów. Poddane działaniu wysokiej temperatury, np. pieczone, nie budzą wątpliwości – ciężarne mogą je jeść, gdyż wysoka temperatura pozbawia śledzie groźnych drobnoustrojów. A jak jest z innymi sposobami podawania śledzi?

Ciężarne obowiązuje zasada, aby nie jadać surowych ryb i mięsa. Wynika to z faktu, że niepoddane obróbce cieplnej mięso i ryby mogą stanowić źródło zakażenia listeriozą, która jest groźna w ciąży. Zatem surowe śledzie w ciąży są zakazane.

Kupno surowych świeżych śledzi jest bardzo trudne, nie robi się też z nich sushi. Dlatego nie ma ryzyka, że jadając w Polsce w restauracji, ciężarna spotka się z potrawą z surowego śledzia.

Śledzie w pomidorach to najczęściej produkt zamykany w konserwach. Nie stanowi on zagrożenia dla kobiet w ciąży zarówno jeśli chodzi o samego śledzia, jak i aluminium czy BPA z puszek. Produkt jest sterylizowany, czyli pozbawiany drobnoustrojów. Natomiast badania wykazały, że ani glin zawarty w puszcze, ani bisfenol A (BPA) z żywności puszkowanej nie stanowią zagrożenia dla żadnej grupy wiekowej.

fot. Śledzie w pomidorach w ciąży są bezpieczne / Adobe Stock, myviewpoint

Matiasy i „śledzie a'la matiasy” to filety śledziowe zanurzone w mniej stężonej solance, których używa się do przygotowania śledzi w occie, oleju, śmietanie, do sałatek, do smażenia w panierce. Aby pozbyć się nadmiaru soli, która w diecie ciężarnej jest niewskazana, matiasy moczy się (nawet kilka godzin) w często wymienianej wodzie. Tak przygotowane są dla ciężarnych bezpieczne. Najzdrowsze są te wymoczone i podane w postaci sałatki śledziowej, która wzbogaca cennego śledzia w węglowodany, sole mineralne i witaminy, których ryby nie zawierają.

Dodatek śmietany sprawia, że śledzie stają się jeszcze bardziej ciężkostrawne. W dodatku jednym ze składników sosu śmietanowego często bywa cebula – także ciężkostrawna. Śmietana jest też źródłem tłuszczu zwierzęcego, którego ilość w diecie nie powinna być zbyt duża.

O ile tłuszcz z ryb morskich uznawany jest za korzystny dla zdrowia, ze śledzi także, to tłuszcz zwierzęcy za taki nie uchodzi. Z tego względu ciężarne mogą jadać śledzie w śmietanie, ale w niezbyt dużych ilościach.

Filety śledziowe zanurzone w oleju, często z dodatkiem cebuli, są ciężkostrawne, ale nie stanowią zagrożenia listeriozą. Dlatego ciężarne mogą je jeść, ale nie powinny sięgać po zbyt duże porcje, które mogą przyczynić się do kłopotów trawiennych – bólu brzucha, wzdęć, odbijania się.

Aby śledzie w oleju w ciąży mniej obciążały żołądek, warto odsączyć je z oleju, wykładając je na jakiś czas przed konsumpcją na ręczniki papierowe i zrezygnować z dużej porcji cebuli. Ilość zjadanego oleju będzie wtedy mniejsza (kaloryczność dania też!), a smak potrawy pozostanie niezmieniony.

Podobnie jak wcześniejsze sposoby podania, także śledzie w occie w ciąży nie stanowią zagrożenia listeriozą. Jednak obecność octu może nasilać zgagę, na którą w ciąży skarży się wiele kobiet. Jadanie w dużych ilościach potraw z octu, np. marynowanych śledzi w ciąży, i nie tylko podczas niej, może prowadzić do podrażnienia śluzówki żołądka, odwapnienia kości i zaburzeń składu krwi. Dlatego, zwłaszcza w ciąży, śledzie w occie lepiej jadać sporadycznie.

Za zdrowszy od spirytusowego uważa się ocet jabłkowy. Dlatego przygotowując w domu śledzie w occie, można postawić na tę lepszą opcję marynowania.

fot. Śledzie w occie w ciąży nie są najlepszym wyborem / Adobe Stock, gkrphoto

Zachcianki na konkretne pokarmy nie są wskazówką, która mogłaby podpowiedzieć, jakiej płci będzie dziecko. Przemożna ochota na zjedzenia śledzia w ciąży nie znaczy, że urodzi się chłopiec, ani że urodzi się dziewczynka. To taki sam przesąd jak wróżenie płci potomka z kształtu brzucha przyszłej mamy.

Ciążowe zachcianki mogą za to sugerować, że organizmowi brakuje konkretnych składników odżywczych. I tak apetyt na kwaśne pokarmy może sugerować niedobór witaminy C i żelaza, ochota na mięso lub ryby – potrzebę dostarczenia organizmowi białka, a chęć na banany – niedobór witaminy B6.

