Przeciwwskazania do jedzenia pigwy i picia soku pigwowego są rzadkie, a skutki uboczne niegroźne. Mimo wszystko warto je poznać, by być świadomym, jakie objawy wskazują na to, że pigwa ci nie służy.

Reklama

Spis treści:

Pigwa to bardzo zdrowy owoc, który ma niewiele skutków ubocznych, a właściwości prozdrowotne pigwy są za to bardzo szerokie. Mało jest też przeciwwskazań do jedzenia pigwy w naturalnej (nieposłodzonej) formie. Kilka możliwych skutków ubocznych, które mogą pojawić się po spożyciu pigwy lub pigwowca, to:

Podrażnienia jamy ustnej po zjedzeniu pigwy

Pigwa i sok z pigwy są bardzo cierpkie, dlatego rzadko spożywa się ten owoc w nieprzetworzonej formie. Mało kto lubi pigwę na surowo, jeśli jednak zjesz ją w ten sposób, może pojawić się u ciebie uczucie podrażnienia języka i całej jamy ustnej. To przez garbniki, taniny, kwasy organiczne i różne antyoksydanty zawarte w pigwie. Są bardzo zdrowe, ale nie pozostają obojętne dla śluzówki. Kilka skutków ubocznych pigwy związanych z jej drażniącymi śluzówkę właściwościami, to:

uczucie odrętwienia języka ,

, chwilowe upośledzenie w odczuwaniu smaków ,

, uczucie chropowatości i cierpkości w jamie ustnej ,

, nasilenie bólu aft i małych ran obecnych w jamie ustnej.

To wszystko jednak mało groźne skutki uboczne jedzenia pigwy. Mimo wszystko pigwa na surowo jest jadalna i bardzo zdrowa.

Hiperglikemia po pigwie

Owoce pigwy nie mają dużo cukru. Pigwa w cukrzycy też jest polecana. Najczęściej przetwory pigwowe przygotowuje się jednak z dodatkiem cukru, by zatuszować intensywny kwaśno-cierpki smak. Syrop pigwowy, dżemy pigwowe, lub nalewki z pigwą zawierają już bardzo dużo cukrów prostych. Nie są polecane osobom z problemami z glikemią pokarmową. Zjedzenie ich w większej porcji może doprowadzić do podwyższenia poziomu cukru we krwi, czyli hiperglikemii. Nie jest to jednak bezpośredni skutek uboczny pigwy, a po prostu dodany do niej cukier, który powoduje ten objaw.

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe po pigwie

Dolegliwości żołądkowe po zjedzeniu pigwy lub przetworów pigwowych są nieczęste. Roślinę tę stosuje się wręcz w łagodzeniu niektórych chorób i dolegliwości objawiających się np. bólami brzucha, refluksem, nudnościami. Niektórzy mogą jednak reagować na zjedzenie pigwy wzdęciami, nadmiernymi gazami lub biegunkami. To rzadkie, ale możliwe i spowodowane przez zawartość specyficznych cukrów w owocach pigwy. Wrażliwe osoby mogą np. źle tolerować fruktozę lub poliole zawarte w owocach pigwy i pigwowca.

Obniżenie wchłaniania leków przez pigwę

Wszystkie leki przyjmowane doustnie nie powinny być jedzone razem z pigwą i przetworami z pigwy. Nigdy nie popijaj też leków sokiem pigwowym. Pigwa zawiera wiele substancji śluzowych, które mogą ograniczać wchłanianie medykamentów. Odczekaj z jedzeniem pigwy godzinę od przyjęcia leków. Zasada ta dotyczy też szczególnie wszystkich preparatów, nalewek i naparów z pestek pigwy. To one mają szczególną zdolność tworzenia z wodą śluzów roślinnych.

Jednoznaczne przeciwwskazania do jedzenia pigwy są nieczęste. Wynikają one przede wszystkim z dodatku cukru do przetworów pigwowych, ale nie tylko. Oto sytuacje, w których lepiej unikać pigwy i soku pigwowego.

Słodzone przetwory pigwowe przeciwwskazane cukrzykom

Pigwa to wręcz superfood dla cukrzyków, ale słodzone przetwory pigwowe źle wpływają na poziom glukozy we krwi. Wszystkie słodzone przetwory z pigwą automatycznie powodują, że produkty są przeciwwskazane:

cukrzykom,

osobom z insulinoopornością,

osobom ze stanem przedcukrzycowym,

z cukrzycą ciążową.

fot. Pigwa w cukrze jest przeciwwskazana cukrzykom i osobom z IO, ale świeża lub surowa pigwa polecana/ Adobe Stock, Maryna

Pigwa przeciwwskazana przy wysokim potasie

Poza tym pigwy w nadmiarze nie powinny jeść osoby z zaleceniem diety ubogopotasowej. To też przeciwwskazanie do jedzenia truskawek, przeciwwskazanie do jedzenia czereśni i wielu innych owoców sezonowych. 100 g pigwy to ok. 197 mg potasu. W diecie ubogopotasowej też można ją przemycić, ale nie w większych ilościach.

Pigwa przeciwwskazana przy alergiach

Oczywistym przeciwwskazaniem do picia soku pigwowego i jedzenia pigwy jest też alergia na ten owoc. Zrezygnuj z jedzenia pigwy, jeśli masz na nią alergię. Uczulenie na pigwę jest rzadkie, a owoc znany jest wręcz ze swoich hipoalergizujących właściwości, ale też jest możliwe. Są przypadki silnego uczulenia na owoce pigwy. Przy alergii kontaktowej pigwy ze skórą, może pojawić się wysypka i podrażnienie.

Reklama

Czytaj także:

Kto nie powinien pić naparów z czystka? Przeciwwskazania są rzadkie, ale występują

Awokado to superfood, ale nie każdemu służy. Kto nie powinien jeść awokado?

Szkodliwość imbiru. Kto nie powinien stosować imbiru i czy można go pić codziennie?