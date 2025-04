Wszystkim skutkom ubocznym picia wody z miodem można zapobiegać, wypijając napój w ograniczonych ilościach, w odpowiednim momencie dnia oraz odpowiednio przygotowując napój. Kluczowe jest unikanie rozpuszczania miodu w zbyt wysokiej temperaturze, gdyż praktyka ta stosowana długoterminowo może zdrowiu zaszkodzić.

Spis treści:

Choć woda z miodem jest uznawana za napój, który może przynieść wiele korzyści, to trzeba jednak pamiętać, że przy regularnym jej spożywaniu, można narazić się na niepożądane skutki uboczne.

Częste oddawanie moczu lub wybudzanie się w nocy na wizytę w toalecie to efekt uboczny picia dużych ilości wody z miodem. Nie wynika to z właściwości samego miodu, lecz po prostu z wypijania dużych ilości płynu.

Picie ciepłej wody z miodem według medycyny ajurwedyjskiej nie jest dobrym pomysłem, gdyż podgrzany miód zmienia się wtedy, wywołując nadmierną produkcję śluzu, co może być przyczyną różnych chorób. Jeszcze raz zaznaczmy – to zgodnie z ajurwedą, a nie medycyną konwencjonalną.

Konwencjonalna nauka natomiast nie zaleca podgrzewać miodu lub dodawać go do wody czy innych napojów, jeśli mają temperaturę powyżej 60 stopni Celsjusza. Powstaje wtedy szkodliwy dla zdrowia HMF (5-hydroksymetylfurfural), który jest podejrzewany o rakotwórczość.

Woda z miodem na noc – skutki uboczne

Picie wody z miodem na noc już po umyciu zębów podnosi ryzyko próchnicy. Miód jest słodki i może być pożywką dla bakterii psujących zęby oraz tych, które tworzą kamień nazębny. Najgorsza pod tym względem jest woda z miodem i cytryną, gdyż sok z cytryny dodatkowo zwiększa podatność szkliwa na działanie bakterii.

Woda z miodem na czczo – skutki uboczne

Woda z miodem pita na czczo może gwałtownie podnieść poziom cukru we krwi i spowodować wyrzut insuliny. Nawet spożyte po niej śniadanie może nie być w stanie zapobiec późniejszemu gwałtownemu spadkowi poziomu cukru. To z kolei przyczynić się może do napadu głodu i sięgnięcia po dodatkową przekąskę, która zwiększy kaloryczność diety. Powtarzanie tego mechanizmu dzień po dniu to prosta droga do przytycia lub nieudanego odchudzania.

Dlatego wodę z miodem lepiej pić po śniadaniu obfitującym w białko i błonnik. Takiego skutku ubocznego nie daje woda z cytryną.

fot. Picie wody z miodem — skutki uboczne/ Adobe Stock, jayk67

Wody z miodem nie należy podawać:

diabetykom – miód zawiera cukry proste, które gwałtownie podnoszą poziom cukru we krwi, dlatego cukrzycy nie powinni pić wody z miodem, zwłaszcza na czczo. Miód i cukrzyca nie idą niestety w parze.

– miód zawiera cukry proste, które gwałtownie podnoszą poziom cukru we krwi, dlatego cukrzycy nie powinni pić wody z miodem, zwłaszcza na czczo. Miód i cukrzyca nie idą niestety w parze. dzieciom poniżej 2. roku życia – układ pokarmowy dzieci przed ukończenie 2. Roku życia nie jest w pełni rozwinięty, dlatego istnieje ryzyko botulizmu po spożyciu miodu. Botulizm to zatrucie toksynami wytwarzanymi przez bakterie, które mogą być obecne w miodzie.

– układ pokarmowy dzieci przed ukończenie 2. Roku życia nie jest w pełni rozwinięty, dlatego istnieje ryzyko botulizmu po spożyciu miodu. Botulizm to zatrucie toksynami wytwarzanymi przez bakterie, które mogą być obecne w miodzie. osobom uczulonym na miód – nawet rozcieńczony w wodzie miód może wywołać objawy alergii u osób uczulonych na produkty pszczele.

– nawet rozcieńczony w wodzie miód może wywołać objawy alergii u osób uczulonych na produkty pszczele. zespół jelita drażliwego – miód zawiera fruktozę, która potrafi u niektórych osób z IBS wywołać objawy choroby (gazy, wzdęcia, bóle brzucha itp.).

nietolerancja fruktozy – osoby z nietolerancją fruktozy nie powinny spożywać miodu ani wody z miodem, aby nie wywołać objawów ze strony układu pokarmowego.

Generalnie woda z miodem nie jest specyfikiem, którego przyjmowanie trzeba ograniczać w czasie. Jeśli jest spożywana rozsądnie przez osoby bez przeciwwskazań do jedzenia miodu, może być pita codziennie przez długi czas.

Ponieważ jednak w pewnych okolicznościach mogą wystąpić skutki uboczne picia wody z miodem, o czym pisaliśmy wyżej, warto ją pić w określony sposób, tak aby ich nie wywoływać.

