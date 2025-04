1. Otyłość

Osoba otyła nie tylko fatalnie wygląda, ale ma także kiepskie samopoczucie. Dodatkowo otyłość zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci spowodowanej rozwijającą się miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym bądź cukrzycą.

2. Zawał serca

Osoby jedzące dania typu fast-food 4 razy w tygodniu są narażone na zawał serca o 80% bardziej, niż osoby stroniące od takiej kuchni. Zastanów się nad tym! To nieprawda, że zwykle pierwszy zawał udaje się przeżyć...

3. Cukrzyca 2 typu

Wykrycie tej choroby u osoby jedzącej dotychczas "normalnie", wymusza przejście na bardzo restrykcyjną dietę. I to do końca życia.

4. Utrata masy pieniędzy

Częste stołowanie się barach serwujących jedzenie typu fast-food wcale do tanich nie należy. Powiedzmy, że 3 razy w tygodniu zamawiasz pizzę, która kosztuje ok. 30 zł. To tygodniowo generuje koszt aż 120 zł! Pomnóż to przez 4, a wtedy zobaczysz imponujący wynik 460 zł. A przecież wydajesz kasę nie tylko na takie jedzenie...

5. Utrata smaku

Nasze kubki smakowe nie są przystosowane do odczuwania takiego wachlarza... środków chemicznych! Jedząc dania, które są nimi na maksa podkręcone, po pewnym czasie przestajemy odczuwać i doceniać smak "normalnych" dań. Przez to wyłączamy z jadłospisu te mdłe, np. warzywa lub owoce. I koło się zamyka.

6. Stres

Niezdrowe jedzenie powoduje nie tylko nadciśnienie, ale również doprowadza do ogromnych wahań poziomu insuliny we krwi. Takie zmiany w organizmie prowadzą zaś do pojawienia się ogromnego stresu, który odczuwasz na każdym kroku. Właśnie przez to możesz mieć problemy z koncentracją lub zasypianiem...

