Składniki odżywcze ważne w diecie ucznia cz.2

Kolejne substancje, bez których codzienna praca umysłowa małego ucznia, mogłaby pójść na marne, to pierwiastki, jak magnez i potas, witaminy z grupy B oraz pozytywnie oddziałujące na układ nerwowy substancje – lecytyna i luteina.

Fot. Depositphotos

Magnez i potas

Magnez i potas to pierwiastki których działanie się uzupełnia. Obywa łagodzą negatywne skutki stresu i jednocześnie im zapobiegają. Są wskazane w okresie wytężonego wysiłku umysłowego i fizycznego. Łagodzą zmęczenie, bóle głowy i zwiększają wydajność mózgu. Dzięki nim impulsy nerwowe przebiegają prawidłowo, serce bije normalnym tempem, a kurcze mięśni zostają zażegnane. Magnez i potas chroni też przed huśtawkami nastroju i depresją. Najlepiej gdy pierwiastki te są łączone w diecie wraz z witaminą B6, ponieważ wtedy są lepiej wchłaniane.

Źródłem magnezu w pożywieniu jest kakao, czekolada, kasza gryczana, biała fasola, owsianka i płatki śniadaniowe. Potas znajdziemy w bananach, pomidorach, suszonych morelach, figach, awokado, kiwi, grejpfrutach.

Witaminy z grupy B

Cenimy je z powodu istotnego oddziaływania na układ nerwowy dziecka, a także zapobieganie anemii. Niektóre biorą udział w metabolizmie węglowodanów, kształtują odporność, biorą udział w tworzeniu krwinek czerwonych, tkanki kostnej, hormonów i enzymów. Odpowiadają też za prawidłowy wzrost i rozwój, także układu nerwowego. Biorą udział w odżywieniu neuronów – czyli komórek nerwowych. Niedobór tych witamin może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka, powodować stany depresyjne, nerwowość, bezsenność, niedokrwistość, a także stany zapalne skóry i zajady w kącikach ust.

Witaminy z grupy B obejmują substancje oznaczane symbolami od B1 do B15. Do ich źródeł zaliczamy orzechy, warzywa zielone, ziarna zbóż, pestki dyni, słonecznika, drożdże, podroby, nabiał i jaja.

Lecytyna

Lecytyna to substancja obecna we wszystkich narządach organizmu. Ceniona jest przede wszystkim z powodu protekcyjnego działania na układ nerwowy. Tworzy bowiem osłonki mielinowe neuronów, dzięki którym komórka nerwowa jest chroniona, a impulsy nerwowe szybciej przekazywane do ośrodków. Ponadto, lecytyna wspomaga procesy myślowe, uczenie się i pamięć. Wpływa na skupienie i koncentrację uwagi. Stabilizuje też samopoczucie i nastrój. Jest wskazana podczas wysiłku umysłowego i chwilach stresowych. Mnóstwo lecytyny znajduje się w żółtkach jaj, soi i rzepaku.

Luteina

Jest to żółty barwnik, należący do grypy substancji, zwanych ksantofilami. Jest pochodną beta-karotenu, czyli wartościowego przeciwutleniacza. Luteina chroni wzrok, niwelując działanie wolnych rodników tlenowych. Oczy są dobrze odżywione, nawilżone, nie męczą się szybko. Luteina powinna być nierozłącznym elementem diety moli książkowych, a także „przyszłych” komputerowców. Znajduje się w żółtku jaj, jarmużu, szpinaku, cukinia, sałacie, brukselce, dyni, pomarańczach, brokułach, marchewce, żurawinie, jagodach i zielonym groszku.

