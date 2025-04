Spis treści:

Jedzenie siemienia lnianego na surowo ma wiele zalet. W przeciwieństwie do prażonych czy pieczonych, surowe nasiona zawierają więcej składników odżywczych, które nie zostały zniszczone przez obróbkę cieplną (mają więcej witamin i kwasów omega-3).

Siemię lniane jedzone na surowo dostarcza dużą ilość kwasów omega-3, a także białka, błonnika i lignanów. Zawiera witaminy (E, A, C i z grupy B) oraz składniki mineralne (m.in. potas, magnez, fosfor, cynk, żelazo i mangan).

Jedzenie siemienia lnianego w formie surowej jest powszechnie stosowane w celu poprawy funkcjonowania układu trawiennego. Badania dowodzą, że włączenie do diety lnu pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi, co redukuje ryzyko chorób serca. Składniki nasion zmniejszają ryzyko cukrzycy, nowotworów, zapalenia stawów, osteoporozy, chorób autoimmunologicznych i neurologicznych. Wspierają też układ odpornościowy. Nasiona lnu powinny znaleźć się w jadłospisie każdej osoby, której zależy na zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Jedzenia siemienia lnianego na surowo ma mało ewentualnych wad. Całe nasiona mają twarde otoczki, które są odporne na działanie enzymów trawiennych, przechodzą też przez układ pokarmowy w niezmienionej postaci, a zawarte w nich składniki odżywcze nie są efektywnie wchłaniane przez organizm. W takiej formie surowe siemię lniane może powodować:

Jest na to prosta rada. Aby temu zapobiec, dobrze jest zmielić nasiona lnu przed spożyciem. Można je też wcześniej namoczyć przez co najmniej 2 godziny w zimnej wodzie, co sprawi, że wydzielą substancje śluzowe, dzięki czemu będą łagodniejsze dla układu pokarmowego. Przy tym nadal poprawiają trawienie i wchłanianie odżywczych składników lnu.

Inną wadą jedzenia siemienia lnianego na surowo może być fakt, że w tej formie nasiona zawierają związki cyjanogenne, które w dużych dawkach są trujące. Prażenie, gotowanie i pieczenie niszczy te toksyny. Przy czym jedzenie surowych nasion w umiarkowanych ilościach (

Jedzenie całych nasion lnu na surowo jest korzystniejsze, gdy stosujemy ten produkt na zaparcia i problemy jelitowe. W takiej postaci siemię lniane działa łagodnie przeczyszczająco. Najlepiej zalać je chłodną wodą na co najmniej 2 godziny, aby wypuściło charakterystyczny śluz. Dowiedziono, że len łagodzi wrzody żołądka, poprawia perystaltykę jelit i pomaga na refluks. Przeczytaj też: Siemię lniane na jelita i zaparcia

Jeżeli zależy nam na dostarczeniu składników odżywczych, to lepiej jest zmielić surowe siemię lniane i dodać do jogurtu, wody lub koktajlu. W takiej formie wykorzystamy cenne witaminy, minerały i kwasy tłuszczowe, które lepiej przyswoimy. W przeciwnym razie nasiona pokryte twardymi łuskami zostaną wydalone niemal w nienaruszonej postaci wraz ze swoim ukrytym bogactwem. Rozdrabniając je wcześniej, poprawiamy biodostępność składników.

Co istotne, najlepiej zmielić nasiona samodzielnie w domu bezpośrednio przed jedzeniem. Mielone siemię lniane dostępne w sklepach ma mniej walorów zdrowotnych, a zawarte w nim kwasy omega-3 uległy rozpadowi.

Według dietetyków, gdy stosujesz nasiona lnu bez konkretnego celu: dla zdrowia, urody, by zapobiec chorobom, wybieraj świeżo mielone siemię lniane.

Chociaż nie ma konkretnych zaleceń dotyczących optymalnej dawki surowego siemienia lnianego, to 1-2 łyżki stołowe dziennie uważa się za właściwą ilość. Taka porcja oferuje korzyści zdrowotne, a przy tym nie obciąży układu pokarmowego.

Siemię można spożywać regularnie bez konieczności robienia przerw. Przestrzegając zalecanej dawki, można jeść nasiona lnu codziennie przez długi czas bez obaw o negatywny wpływ na organizm. Zatrucie siemieniem lnianym należy do rzadkości i może przytrafić się wyłącznie wtedy, gdy nasiona są spożywane w dużych porcjach.

Podsumowując, siemię lniane warto jeść na surowo, ale w umiarkowanej ilości i najlepiej po zmieleniu. Jeżeli zależy nam na zredukowaniu potencjalnie szkodliwych związków w nasionach, to można je zalać ciepłą wodą, sparzyć albo spożywać w formie kisielu.