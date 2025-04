Czy nasiona lnu działają korzystnie, czy szkodzą przy uchyłkowatości? Lepiej zastosować siemię lniane do picia czy można jeść je w postaci całych ziarenek?

Uchyłki jelita grubego, a dokładniej uchyłkowatość lub choroba uchyłkowa jelit, to jedna z najczęstszych dolegliwości w obrębie jelita grubego. Może powodować wzdęcia, bóle brzucha, naprzemienne zaparcia i biegunki, ale też krwawienia z układu pokarmowego i niedrożność jelit. U wielu osób choroba przebiega bezobjawowo, ale u 5-30% doprowadzi prędzej czy później do przewlekłego lub ostrego zapalenia uchyłków. Na rozwój choroby i jej przebieg duży wpływ mają nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna i palenie tytoniu. I tu na scenę wkracza siemię lniane.

Siemię lniane na jelita działa korzystnie, także przy uchyłkowatości jelita grubego. Dawniej sądzono, że przy tej chorobie nie należy jeść nasion, orzechów i kukurydzy, a nawet owoców drobnopestkowych, np. truskawek, aby nie utknęły one w uchyłkach. Wiele osób całymi latami odmawiało sobie tych pokarmów. Obecnie wiadomo (badania z 2008 i 2019 r.), że nie utykają one w uchyłkach i nie powodują ich zapalenia. Wręcz mu zapobiegają! Dlatego przy uchyłkowatości można jeść siemię lniane.

Mimo to nadal niektórzy lekarze zalecają przy uchyłkach raczej jeść kisiel z nasion lnu. W tym celu wystarczy zmielić łyżkę siemienia lnianego, zalać gorącą wodą i odstawić na 5-10 minut. Powstanie rodzaj kisielu, który także można pić przy uchyłkowatości jelit.

Całe nasiona lnu warto jeść także w celach profilaktycznych, aby do uchyłkowatości jelit nie doszło. Dieta w uchyłkowości jelita grubego, a przede wszystkim zawarty w niej błonnik, obniża ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Przy diecie wysokobłonnikowej należy pamiętać o przyjmowaniu dużej ilości płynów, aby nie dochodziło do zaparć.

Jeśli dojdzie do zapalenia uchyłków, lekarz zaleci dietę ubogą w błonnik, a czasami też dietę płynną ubogobłonnikową. Wtedy należy zaprzestać stosowania siemienia lnianego nawet w postaci kisielu, gdyż nasiona lnu należą do produktów bogatych w błonnik.