Jak się okazuje, siemię lniane może być wsparciem dla kobiet cierpiących na endometriozę. Jest jednak za wcześnie, aby lekarze mogli uznać podawanie siemienia w tej chorobie za działanie lecznicze. Czy dietę w endometriozie powinno się uzupełniać w siemię lniane?

Endometrioza jest schorzeniem, które charakteryzuje się występowaniem tkanki endometrialnej poza jamą macicy. Może to prowadzić do bólu, zaburzeń miesiączkowania i trudności z zajściem w ciążę.

Spis treści:

Siemię lniane zawiera lignany, które są fitoestrogenami o właściwościach przeciwwirusowych, przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych. Odpowiadają za znikomą stymulację estradiolu, jaką wykazują naturalne estrogeny.

W dodatku fitoestrogeny, w tym zawarte w siemieniu lignany, mają dwojakie działanie. U kobiet z obniżonym poziomem estrogenów, np. w okresie menopauzy, stymulują ich produkcję, ale przy wysokim poziomie estrogenów, np. przy endometriozie, mogą obniżyć ich poziom i przyczynić się do zmniejszenia objawów endometriozy.

Badania naukowe sugerują, że siemię lniane może pomóc w zmniejszeniu bólu związanego z endometriozą oraz w poprawie jakości życia kobiet cierpiących na tę chorobę, i że warto brać pod uwagę podawanie siemienia lnianego u kobiet z endometriozą lub tych, które są nią zagrożone.

Należy jednak pamiętać, że siemię lniane nie jest lekarstwem na endometriozę i nie zastąpi właściwego leczenia, a może jedynie je wspomóc.

W badaniach naukowych głównie stosowano olej z nasion lnu, ale można stosować także same nasiona.

Kobiety z endometriozą, które zgłaszają poprawę jakości życia po przyjmowaniu siemienia lnianego, twierdzą, że w ich przypadku wystarczała łyżka nasion dziennie przyjmowana regularnie minimum przez 3 miesiące. Nasiona najlepiej zmielić lub wymieszać z wodą i pozostawić, aż powstanie „kisiel”. Wodą zalewać można także zmielone ziarna, wtedy szybciej uwolnią cenne substancje.