Baskijski sernik z frytkownicy beztłuszczowej zawsze się uda, jeśli przypilnujesz odpowiedniego sposobu jego przygotowania. Wyjmij zawczasu jajka, ciasto opukaj przed wstawieniem do pieczenia lub odpowietrz trzepaczką. Nie wierz w 100% nastawionemu czasowi pieczenia, bo każde urządzenie działa trochę inaczej. Kontroluj, co się dzieje z ciastem, jak rośnie i czy powstaje skarmelizowana, przypieczona skórka na wierzchu.

Reklama

Przepis na baskijski sernik z frytkownicy beztłuszczowej

Sernik baskijski to kremowe ciasto o charakterystycznej, brązowej skórce. Dzięki air fryerowi możesz go przygotować szybciej i łatwiej. Oto przepis na puszysty sernik baskijski z air fryera. Składniki dobrano tak, aby ciasto mieściło się w formie o średnicy 16-18 cm. Jeśli zastosujesz ten większy wymiar, będzie mniejsze ryzyko, że ciasto będzie zbyt wysokie.

Składniki:

500 g serka kremowego (np. Philadelphia),

150 g cukru drobnoziarnistego lub pudru,

3 jajka (w temperaturze pokojowej),

200 ml śmietanki kremówki (30% lub 36%),

1 łyżka mąki pszennej lub skrobi kukurydzianej,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

fot. Baskijski serniczek z air fryera/ Adobe Stock, renipurnama

Sposób przygotowania sernika baskijskiego w air fryerze

Największe ryzyko związane z pieczeniem sernika baskijskiego we frytkownicy beztłuszczowej to zbytni wzrost ciasta. Istnieje bowiem ryzyko, że wierzch dotknie do grzałki. Dlatego niezbędne są dwa ważne kroki. Pierwszy: odpowietrzenie ciasta przed wstawieniem go do pieczenia. Drugi to sprawdzenie w czasie pieczenia, czy ciasto nie rośnie nadmiernie. Jeśli tak, trzeba je zabezpieczyć papierem do pieczenia. W poniższych krokach przygotowania wypieku, omawiamy, co należy zrobić.

Wyłóż serek do dużej miski i zasyp cukrem. Zmiksuj na niskich obrotach, aż masa stanie się gładka i jednolita. Dodawaj po jednym jajku, cały czas powoli miksując. Na koniec wlej śmietankę kremówkę, dodaj ekstrakt waniliowy oraz mąkę. Całość dokładnie wymieszaj mikserem, ale nie przedłużaj tego procesu. Formę (16-18 cm średnicy) wyłóż papierem do pieczenia, tak aby papier wystawał poza brzegi formy. Te wystające kawałki pomogą ci potem wyciągnąć sernik z formy. Wlej masę serową do przygotowanej formy i opukaj ją, aby pozbyć się z ciasta pęcherzyków powietrza. To ważne, aby ciasto nie wyrosło zbyt wysoko, bo w air fryerze nie ma na to miejsca. Rozgrzej air fryer do temperatury 200°C. Wstaw formę z masą serową do kosza urządzenia i piecz przez 35-45 minut. Po ok. 30 minutach sprawdź, czy sernik nie ma zamiaru wyjść górą. Jeśli tak, przytnij arkusz papieru do pieczenia, nasmaruj go olejem z jednej strony i tą stroną przyłóż do wierzchu ciasta. Wstaw ponownie do frytkownicy beztłuszczowej i piecz dalej. Po upieczeniu sernik powinien mieć charakterystyczną, ciemną karmelizowaną skórkę na wierzchu. Po upieczeniu uchyl szufladę i pozwól ciastu wstępnie ostygnąć. Następnie wyjmij sernik z urządzenia i pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Wyjmij formę z szuflady air fryera i wstaw do lodówki na minimum kilka godzin.

Czytaj też: