Scrambled oats to wiralowe śniadanie, które na pewno przypadnie do gustu miłośnikom płatków śniadaniowych i granoli. To banalny, a zdrowy przepis na szybkie śniadanie na słodko, które możesz zjeść np. z jogurtem i dodatkami. „Mieszane płatki owsiane” robi się tak, jak jajecznicę. Nic dziwnego, że przepis zdobywa coraz więcej wyświetleń i polubień na TikToku i jest odtwarzany na całym świecie.

Scrambled oats to inaczej "mieszane płatki owsiane". To przepis opublikowany pierwotnie na TikToku, który szybko opanował tę platformę i podbił serca internautów. Nazwa scrambled oats pochodzi od angielskiego określenia jajecznicy: scrabled eggs. Twórcy przepisu nawiązują do charakterystycznego mieszania jajek na patelni w oczekiwaniu na ich zetniecie się. W podobny sposób traktuje się tu mieszankę płatków owsianych z bananem, jajkiem i dodatkami. W mig powstaje pożywne i zdrowe słodkie śniadanie.

Jeśli chcesz zrobić scrambled oats, potrzebujesz tylko kilku składników: banana, płatków owsianych, jajka i dodatków (np. kakao, cynamonu). To przepis podobny do zdrowych placuszków owsianych, tylko nie ma w nim znaczenia kształt twojego wyrobu.

Składniki:

60 g płatków owsianych,

banan,

jajko,

łyżka jogurtu greckiego,

opcjonalnie: łyżeczka kakao, cynamon, kardamon, kurkuma.

Sposób przygotowania:

Przełóż do miski lub na talerz: jajko, płatki owsiane, jogurt, banana i wybrane dodatki smakowe. Rozgnieć banana widelcem i dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Rozgrzej patelnię i wyłóż na nią masę z płatków owsianych. Możesz dodać też łyżeczkę oleju. Wymieszaj płatki owsiane i podziel na kawałki tak, jak smażyłabyś jajecznicę. Gdy płatki się przyrumienią, scrabled oats jest gotowe.

Scrabled oats możesz podać z dowolnymi dodatkami, np. z mlekiem, jogurtem lub roślinnym zamiennikiem nabiału. Żeby posiłek był lepiej zbilansowany, dodaj do niego też owoce leśne i orzechy.

Wątek scrambled oats ma na TikToku już prawie 285 mln wyświetleń, ten przepis zdecydowanie zdobył więc status wiralowego. Użytkownicy cenią go za prostotę i ciekawy smak. Licznie nazywają "scrabled oats" prostszą, domową granolą.

