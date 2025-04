Kaloryczność schabowego zależy od sposobu jego podania. Sam schab to źródło białka, ale też tłuszczu i kalorii. Obróbka, czyli smażenie, sprawia, że potrawa nasiąka tłuszczem i znacznie zwiększa się jej kaloryczność, a zmniejsza wartość odżywczą. Warto obliczyć, ile kalorii ma sam schabowy, obiad składający się ze schabowego, gotowanych ziemniaków i mizerii oraz dowiedzieć się, jak odchudzić ten posiłek.

Zakładając, że kotlet schabowy bez panierki waży 150 g, to dostarcza on 394 kcal. Natomiast jego pełne wartości odżywcze wyglądają następująco:

Kotlet schabowy prócz tego, że jest kaloryczny, zawiera też sód, który przyczynia się do nadciśnienia. W 100 gramach schabowego jest go 625 miligramów. Obliczając, że obiadowa porcja kotleta waży 150 gramów, znajdziemy w nim prawie 940 miligramów sodu (dzienna zalecana dawka to 2000 mg).

Przeciętny kotlet schabowy panierowany w bułce oraz smażony na oleju rzepakowym, waży ok. 150 gramów i zawiera 492 kalorie. Co zawiera?

Smażony kotlet schabowy w panierce jest źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, które podnoszą poziom cholesterolu LDL w organizmie. Może przyczynić się do chorób układu krążenia.

Aby spalić kcal po zjedzeniu schabowego, należy pływać przez 50 minut lub udać się na godzinną przejażdżkę rowerową.

Mamy zatem dwie wersje kotleta schabowego (150 g): bez panierki – 394 kcal, z panierką – ok. 492 kcal. Dodatek ziemniaków oczywiście podniesie kaloryczność dania. Przyjmijmy wersję ziemniaków najlżejszą kalorycznie, czyli purée bez masła czy śmietany. W porcji 300 g znajduje się 225 kcal.

Kaloryczność schabowego z ziemniakami wyniesie zatem:

schabowy bez panierki z ziemniakami kcal – 619,

– 619, schabowy w panierce z ziemniakami kcal – 717.

W tabeli widać, jakie ziemniaki zawierają wartości odżywcze w porcji 300 g:

fot. kaloryczność schabowego z ziemniakami/ Adobe Stock, Nelea Reazanteva

Porcja mizerii to 300 g, w których znajduje się 108 kcal. Dlatego danie ma:

schabowy bez panierki z ziemniakami i mizerią kcal – 727,

– 727, schabowy w panierce z ziemniakami i mizerią kcal – 825.

Oto, co znajdziemy w mizerii (300 g):

fot. Kaloryczność schabowego z ziemniakami i mizerią/ Adobe Stock, robert6666

Kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną kcal

Porcja kapusty zasmażanej to ok. 200 g i 165 kcal. Zatem całe danie ma następująca kaloryczność:

schabowy bez panierki z ziemniakami i kapustą kcal – 784,

– 784, schabowy w panierce z ziemniakami i kapustą kcal – 882.

Często porcje są jednak większe, co sprawia, że w niektórych jadłodajniach schabowy w panierce z ziemniakami i kapustą może dostarczać nawet ponad 1100 kcal.

Oto, co znajdziemy w białej zasmażanej kapuście (200 g):

Schabowego można trochę „odchudzić”, by stał się zdrowszy i niskokaloryczny. Zamiast smażonego kotleta schabowego, gotowanych ziemniaków i zasmażanej kapusty, można też przygotować kotlet grillowany, pieczone ziemniaki w mundurkach i surówkę, np. z białej kapusty i marchewki. Taki obiad będzie miał tylko 680 kcal!

Piecz, zamiast smażyć – zobacz przepis na schabowe pieczone w piekarniku lub zrezygnuj z panierki decydując się na schabowego saute,

– zobacz przepis na schabowe pieczone w piekarniku lub zrezygnuj z panierki decydując się na schabowego saute, Zrezygnuj z kalorycznych sosów , stosuj oliwę.

, stosuj oliwę. Postaw na surówki do obiadu, kiszoną kapustę, a nie zasmażaną.

Spróbuj gotować na parze i grillować mięso – nie smaż go w głębokim tłuszczu.

Dołóż do obiadu więcej warzyw , zamiast sięgać po drugiego czy ziemniaki .

, zamiast sięgać po drugiego czy ziemniaki Do obiadu pij wodę lub ziołową/zieloną herbatę (zrezygnuj ze słodkich napojów).

