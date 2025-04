Sok z granatu to jeden ze zdrowszych naturalnych soków, po jakie możesz sięgnąć. Granat nazywany jest „owocem życia”, a jego korzystny wpływ na organizm znany i doceniany był już wśród starożytnych, chińskich ludów. Ile soku z granatu powinno się pić na raz, by najlepiej skorzystać z jego właściwości? Czy sok z granatu w ciąży to dobry pomysł? Czy mogą go pić cukrzycy? Sprawdzamy.

Zalecane przez producentów dzienne spożycie soku z granatu to zwykle około 150 ml dziennie.

Sok z granatu nie jest lekarstwem, dlatego nie ma ustalonych obowiązujących norm dziennego spożycia. Producenci soków zalecają zwykle spożywanie go w porcjach 50 ml, 2-3 razy dziennie. Warto przeprowadzić kilkunastodniową kurację, spożywając ustalone ilości systematycznie każdego dnia.

Na raz możesz wypić też pełną szklankę 250 ml, ale więcej korzyści przynosi rozdzielenie porcji na kilka mniejszych. Pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu antyoksydantów we krwi przez cały dzień, równomiernie.

Sok z granatu można również z powodzeniem pić jako dodatek do dań, a także dodawać go do koktajli odchudzających. Sok z granatu jest dość cierpki w smaku, dlatego warto mieszać go z innymi owocami.

Sok z granatu to przede wszystkim bogate źródło silnych polifenoli o działaniu antyoksydacyjnym. Dlaczego jeszcze warto pić sok z granatu?

Sok z granatu a nowotwory

Sok z granatu, dzięki ogromnej dawce przeciwutleniaczy, wykazuje działanie wspomagające walkę z nowotworami. Jest też wartościowym elementem profilaktyki przeciwnowotworowej, który łatwo można włączyć do codziennej diety. Sok z granatów neutralizuje wolne rodniki, dzięki czemu zapobiega mutacjom komórek i ich przemianie w komórki rakowe. Sok z granatów ma bardzo wysoki współczynnik ORAC, który obrazuje właściwości przeciwutleniające.

Sok z granatu a menopauza

Dzięki zawartości folikuliny, będącej naturalną formą estrogenu, sok z granatu łagodzi przebieg menopauzy i jest uznawany za afrodyzjak oraz symbol płodności.

Sok z granatu a zdrowie serca

Wykazuje również działanie ochronne na ściany naczyń krwionośnych, zapobiegając powstawaniu blaszki miażdżycowej. Zdrowe antyoksydanty chronią przed uszkodzeniami komórek, a sam sok z granatu może pomagać obniżać cholesterol LDL. Sok z granatu to jeden z lepszych soków na cholesterol.

fot. Sok z granatu to superfood dla zdrowia serca/ Adobe Stock, luigi giordano

Sok z granatu a wątroba

Sok z granatu ma bardzo dużo antyoksydantów. Chroni więc on wątrobę przed uszkodzeniami i procesami zapalnymi. Picie soku z granatu na wątrobę ma sens. Badania potwierdzają, że dzięki antyoksydantom w nim zawartym, można skutecznie zapobiec niealkoholowemu stłuszczeniu wątroby.

Sok z granatu a trzustka

Sok z granatu może pozytywnie działać na trzustkę, jeśli jest stosowany prewencyjnie. Zanim wystąpią jakiekolwiek problemy z trzustką, sok z granatu jest polecany. Nie powinno się go jednak pić przy schorzeniach trzustki, wymagających stosowania ścisłej diety lekkostrawnej. Zapalenie trzustki jest jednym z przeciwwskazań do picia soku z granatu.

Sok z granatu a cukrzyca

Sok z granatu jest dozwolony w cukrzycy w niewielkich ilościach, ale zdrowiej jest jeść granaty w całości, jeśli masz problemy z glikemią. Sok z granatu nie zawiera błonnika i choć ma wiele bardzo zdrowych cząstek, zawiera też cukier, który szybko się wchłania. Jak najbezpieczniej stosować sok z granatów w cukrzycy?

Dodawaj sok z granatów do owsianki po jej ugotowaniu.

po jej ugotowaniu. Sok z granatów dodaj do koktajlu i zielonego smoothie.

i zielonego smoothie. Przygotuj smaczny dressing do sałatki na bazie soku z granatów.

do sałatki na bazie soku z granatów. Korzystaj często w kuchni z pestek granatu zamiast soku.

100 ml soku z granatu to ok. 13 g cukrów prostych. To więcej niż w większości owoców. Sok z granatu ma pewne udowodnione pozytywne działanie w cukrzycy. Warto go pić, ale jeszcze zdrowiej jeść granaty.

Sok z granatu a zdrowie układu moczowego

Słyszałaś, że sok z żurawiny wspiera układ moczowy i warto go pić w infekcjach i żeby im przeciwdziałać? Takie same właściwości ma sok z granatu.

Dodatkowo sok z granatu może pomagać w pozbyciu się kamieni nerkowych. Cząstki w nim zawarte regulują stężenia cytrynianów, szczawianów i fosforu we krwi: substancji, z których mogą powstać kamienie nerkowe.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Waszyngtonie mają dla przyszłych mam dobrą wiadomość: picie soku z granatu w ciąży może wspierać rozwój dziecka i zdrowie matki. Oto wnioski, które wyciągnięto z badań:

Sok z granatu w ciąży może zapobiegać stanowi przedrzucawkowemu , zagadkowej, lecz groźnej komplikacji ciąży.

, zagadkowej, lecz groźnej komplikacji ciąży. Sok z granatu pity w ciąży może ochronić przed wczesnym porodem.

Sok z granatu ogranicza uszkodzenia w tkance łożyska.

Mam nadzieję, że podawanie soku z granatów kobietom z ciążami wysokiego ryzyka pod koniec pierwszego trymestru lub na początku drugiego trymestru pomoże im mieć zdrowsze dzieci. - komentuje dr n. med. Michael Nelson, specjalista medycyny matczyno-płodowej w Barnes-Jewish Hospital, koautor badania.

Inna grupa naukowców odkryła także, że picie soku z granatów może wspierać rozwój mózgu płodów i noworodków. Polifenole z soku z granatu mogą przekraczać barierę krew-mózg, więc taki efekt jest jak najbardziej prawdopodobny. To szczególnie obserwowalne u płodów, u których wystąpiło ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego, najczęściej spowodowane problemami z łożyskiem i dostarczaniem tlenu i składników pokarmowych. Matki, którym po zdiagnozowaniu problemu podawano sok z granatu, rodziły dzieci z lepszą funkcją mózgu.

fot. Sok z granatu w ciąży jest polecany/ Adobe Stock, Ermolaev Alexandr

Najnowsze badanie pilotażowe (opublikowane w maju 2022 roku) wskazuje też na ogromny benefit soku z granatu dla matek karmiących. Polifenole z soku z granatu mogą przedostawać się do kobiecego mleka i doskonale ochraniać mózg noworodka. Dawka polifenoli to też potencjalnie inne, wielowymiarowe korzyści zdrowotne dla dziecka.

Picie soku z granatu zmienia też profil mikrobiologiczny mleka matki. Występuje w nim więcej rodzajów zdrowych bakterii, które są bardzo pożądane w diecie niemowlaka do kształtowania zdrowej flory jelitowej i układu odpornościowego. Sok z granatu miał też bezpośredni (pozytywny) wpływ na mikroby w stolcach niemowląt.

Badanie to otwiera nowe ścieżki spojrzenia na sok z granatu, wymaga kontynuacji, ale daje naprawdę obiecujące efekty i kolejny argument za piciem soku z granatów.

Mając w domu owoce granatu, możesz przyrządzić sok własnoręcznie. Wystarczy wydostać nasionka ze środka i dokładnie je rozgnieść – na przykład umieszczając w woreczku i gniotąc tłuczkiem do mięsa lub wałkiem do ciasta. Następnie wystarczy przelać go przez sitko o drobnych oczkach, by oddzielisz miąższ i białe skórki od soku – gotowe! Najlepszy sok to ten spożywany świeżo po wyciśnięciu.

Sok z granatu możesz też wytłoczyć w sokowirówce lub wyciskarce. Możesz mieszać go też z sokiem z jabłek lub marchewki.

Z czym łączyć sok z granatu?

Sok z granatu najlepiej wypić w okolicach głównego posiłku, np. po obiedzie, na deser. Witamina C z soku z granatu wspomoże wchłanianie żelaza z posiłku. Dodatkowo sok w połączeniu z białkiem i tłuszczem, nie podniesie znacząco cukru.

Sok z granatu po prostu dla rozrzedzenia i zmniejszenia intensywności jego smaku możesz połączyć z:

świeżym sokiem z jabłek,

sokiem z marchewki,

sokiem z gruszek,

wodą mineralną,

sokiem z selera naciowego.

Gdzie kupić prawdziwy sok z granatu?

Sok z granatu można kupić w niemal każdej aptece, sklepie zielarskim czy ze zdrową żywnością. Jego cena oscyluje w okolicach kilkunastu złotych za 500 ml. Bez problemu zakupisz też sok z granatu w internecie.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 21.03.2018 przez Wiolettę Górecką.

