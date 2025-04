Sałatka ze świeżej rzodkiewki, ogórka, jajka i mozarelli

Pyszna, wiosenna sałatka z nowalijek to fantastyczny sposób na zabicie głodu i rozsmakowanie się w pierwszych młodych warzywach!



fot. Fotolia



Składniki na 2 porcje:

Pęczek świeżych rzodkiewek

1 ogórek

Pęczek szczypiorku

4 jajka

Ser mozarella w kulkach (może być z przyprawami)

Sałata lodowa

Sól i pieprz do smaku

Sos balsamico (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

1. Jajka gotujemy na twardo. Odstawiamy do ostygnięcia. Potem obieramy i kroimy w ćwiartki.

2. Rzodkiewkę i ogórka myjemy i kroimy na cienkie plasterki.

3. Kroimy szczypiorek.

4. Myjemy sałatę i rwiemy na małe kawałki.

5. Do całości dodajemy kulki sera mozarella. Można dodać sól i pieprz do smaku, lub polać sałatkę sosem balsamico.