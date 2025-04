Wydaje ci się, że doskonale znasz najlepsze źródła potasu? Ta informacja może cię mocno zdziwić. Niepozorne kiełki, które hodujesz zazwyczaj na Wielkanoc, mają go niezwykle dużo! Chodzi oczywiście o rzeżuchę. Pomidory i banany: uważane za jedne z produktów najzasobniejszych w potas, mają go mniej.

Kiełki rzeżuchy zawierają ok. 606 mg potasu w 100 g. Porcja rzeżuchy o masie 100 g dostarcza więc ok. 13% dziennego zapotrzebowania na potas dla dorosłej osoby. Garść kiełków rzeżuchy waży ok. 10 g, więc dostarcza 60 mg potasu.

Przerośnięte liście rzeżuchy zwane mikrolistkami mają w przeliczeniu na 100 g ok. 330 mg potasu.

Same nasiona rzeżuchy też są źródłem tego mikroelementu, ale ich się nie jada.

Dieta zasobna w potas (i bogata w rzeżuchę) daje wiele benefitów:

ustabilizowaną pracę serca ,

, zapobieganie skurczom mięśni,

ograniczenie nadciśnienia ,

, mniejsze narażenie na odwodnienie z niedoboru elektrolitów,

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Rzeżucha ze względu na wysoką zawartość potasu jest doskonałym składnikiem diety DASH, diety śródziemnomorskiej i wszystkich diet roślinnych.

100 g rzeżuchy to 606 mg potasu, 100 g banana to 358 mg potasu, a zawartość potasu w pomidorach to ok. 237 mg na 100 g. Czy na pewno oznacza to, że rzeżucha jest jednak najlepszym źródłem tego pierwiastka? Niekoniecznie.

Żeby wypełnić 50% dziennego zapotrzebowania na potas, czyli zjeść 2350 mg potasu, musisz spożyć:

388 g rzeżuchy - ok. 40 garści kiełków rzeżuchy;

- ok. 40 garści kiełków rzeżuchy; 656 g bananów - ok. 5,5 bananów;

- ok. 5,5 bananów; 991 g pomidorów - ok. 6 pomidorów.

Choć porównując masy produktów, rzeżucha jest najlepszym źródłem potasu, to patrząc na możliwości realnego zjedzenia porcji danego produktu, już tak nie jest. 6 pomidorów lub 5 bananów jest łatwiej zjeść, niż 40 garści rzeżuchy. Praktyczny wniosek z tego porównania jest taki, że warto wziąć pod uwagę także porcje produktu w porównaniach zawartości minerałów i witamin. Z tego samego powodu papryka jest lepszym źródłem witaminy C, niż np. dzika róża, choć zawartość witaminy C w dzikiej róży jest większa.

Potas to jeden mikroelementów, który przyswaja się bardzo dobrze i nie trzeba wspierać jego wchłaniania żadnymi sprytnymi trikami. Jest jedna zasada: by dostarczyć dużo potasu, trzeba zjeść sporo rzeżuchy. Oczywiście posypanie rzeżuchą kanapek też zapewni ci pewną dawkę potasu, ale dodanie dużej garści rzeżuchy do koktajlu, zupy lub soku to nieporównywanie większa porcja cennego minerału.

Jak jeść rzeżuchę? 5 pomysłów i przepisów na pyszne wiosenne dania z rzeżuchą - nie tylko na Wielkanoc

Choć dla większości osób wysoka zwartość potasu w rzeżusze jest zdecydowanie zaletą, dla osób, które muszą stosować dietę ubogopotasową to ogromna wada. Nie jest to bezwzględne przeciwwskazanie do jedzenia rzeżuchy, ale lepiej wykorzystywać ją wtedy w ilościach dekoracyjnych, niż jeść garściami.

Wstrzemięźliwość w jedzeniu rzeżuchy z uwagi na potas dotyczy przede wszystkim osób z chorymi nerkami i stwierdzoną hiperkaliemią. Sam wysoki potas we krwi nie musi oznaczać konieczności zmiany diety (i ograniczania rzeżuchy) - skonsultuj się w tej sprawie z lekarzem.

