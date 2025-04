Co to za ryba: zębacz? Tłumaczymy, czy zębacz jest zdrową rybą, choć urodą nie grzeszy

Ryba zębacz do ryba atlantycka, dziko żyjąca, bytująca u wybrzeży Europy, Grenlandii, Ameryki Północnej i Południowej. Charakteryzuje się białym, smacznym mięsem, które można przygotowywać na wiele sposobów. Żywa ryba ma kształt zbliżony do okonia, ale jest większa i ma potężne zęby do rozłupywania skorupiaków.