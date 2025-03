Czy ryba tołpyga jest zdrowa? Tak, pod dwoma kluczowymi warunkami. Na to musisz zwrócić uwagę

Ryba tołpyga: czy jest zdrowa? Tołpyga (Hypophthalmichthys molitrix), znana również jako amur srebrzysty, to gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych. Pochodzi z Azji, a jej naturalnym siedliskiem są rzeki i jeziora. Nie zawiera zbyt dużo tłuszczu, dostarcza białka i kwasów omega 3, nie jest też przesadnie kaloryczna. Smakuje podobnie do karpia, ale zwykle mniej w niej „mulistego” aromatu, choć różnie to bywa.