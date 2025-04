Ryba miruna zyskuje coraz większą popularność. Jej podstawową zaletą jest to, że jest pozyskiwana z naturalnego środowiska, a nie z hodowli, co sprawia, że trafiające na stół ryby są zdrowsze. Mięso miruny jest szczególnie polecane osobom na diecie, gdyż jest niskokaloryczne i mało tłuste. Można je przygotować na wiele sposobów. Miruna należy do ryb bezpiecznych do jedzenia w ciąży.

Spis treści:

Ryba miruna (Macruronus novozelandiae) jest stworzeniem morskim, zamieszkującym wody zachodniego Pacyfiku. Należy do rodziny ryb morszczukowatych. Jest drapieżnikiem, polującym na małe ryby, skorupiaki i kalmary. Żyje w ławicach na głębokości 200-500 metrów. Może wpływać na wody śródlądowe, słodkie.

Miruna ceniona jest za smaczne, chude, białe i kruche mięso, które jest dobrym źródłem białka. Jest też relatywnie niskokaloryczne i pozbawione ości.

Jak wygląda ryba miruna?

Ryba miruna nowozelandzka ma szczupłe, smukłe, wydłużone ciało zwężające się w części ogonowej. Ma duży otwór gębowy uzbrojony w ostre ząbki. Jej płetwy grzbietowa i brzuszna są długie i łączą się z płetwą ogonową. Miruna osiąga długość do 120 cm, a jej masa ciała dobija do 1,5 kg. Przeciętna złowiona miruna ma 70-80 cm długości. Całe jej ciało pokryte jest łuskami.

Ryba miruna patagońska to tak naprawdę inny gatunek – buławik patagoński, nazywany też grenadierem. Ma bardzo szpiczasty pysk, a jego żuchwa wysunięta jest przed szczękę. Jego głowa jest dość duża. Cechą charakterystyczną miruny patagońskiej jest to, że jej płetwy mają niebieski kolor, który połyskuje też a grzbiecie ryby, a jej boki są wyraźnie jaśniejsze.

Czy miruna to ryba hodowlana?

Nie. Miruny nie odławia się z hodowli, ale z naturalnego środowiska, z głębokości ok. 300 m. Ryba miruna patagońska łowiona jest u wybrzeży Chile i Argentyny, a miruna nowozelandzka – w wodach Nowej Zelandii.

fot. Jak wygląda ryba miruna/ Adobe Stock, nikolaynachkov

Miruna jest zdrową rybą, co zawdzięcza głównie temu, że nie jest rybą hodowlaną. Jej główną zaletą odżywczą jest to, że stanowi cenne źródło białka i nie dostarcza zbyt wielu kalorii.

Bardzo często o mirunie mówi się, że jest zdrowa, bo dostarcza kwasów omega-3. Niestety nie zawiera ich zbyt wiele. Zapotrzebowanie człowieka na te zdrowe nienasycone kwasy tłuszczowe wynosi 1,1-1,6 g dziennie. Tymczasem w 100 g mięsa miruny jest tylko 0,2 g tych kwasów. Dla porównania: 100 g łososia dostarcza ok. 1,7 g kwasów omega-3. Niestety łosoś ze sklepowych półek jest rybą hodowlaną.

Wartości odżywcze filetów z miruny w 100 g:

białko: 19 g,

tłuszcz: 0,7 g,

węglowodany: 0 g.

kcal: 75.

Poza tym surowe mięso miruny zawiera średnio (w 100 g):

wapń: 26,4 mg,

żelazo: 0,629 mg,

kwasy omega-3: 0,224 g,

selen: 62,1 μg,

witamina A: 17,2 μg,

cynk: 0,541 mg.

Poniżej trzy popularne sposoby przygotowywania miruny. Najzdrowsza jest w wersji pieczonej, gdyż nie ma w niej dodatku mąki ani panierki, która mogłaby wchłonąć tłuszcz. Godna polecenia jest też pod postacią tradycyjnej ryby po grecku.

Ryba miruna z piekarnika

Składniki:

2 duże filety ryby miruny,

2 posiekane ząbki czosnku,

2 łyżki masła lub oliwy,

skórka z jednej cytryny,

2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200°C. Na blachę do pieczenia lub na dno dużego naczynia żaroodporne wyłóż papier do pieczenia. Rozpuść masło w małym rondlu. Nie przegrzewaj go. Do roztopionego masła dodaj sok z cytryny, skórkę z cytryny i przeciśnięty przez praskę czosnek. Wymieszaj. Filety z miruny dopraw solą i pieprzem i ułóż na przygotowanej blasze lub naczyniu do pieczenia. Za pomocą łyżki lub pędzla do ciasta rozprowadź na rybie mieszankę maślano-cytrynową. Piecz rybę przez 10-12 minut. Podawaj ze świeżą natką pietruszki i cząstkami cytryny.

fot. Ryba miruna z piekarnika/ Adobe Stock, nikolaynachkov

Miruna smażona

Składniki:

2 filety z miruny,

sok z 1 cytryny,

jajko,

2 łyżki mąki pszennej,

łyżka tymianku,

sól, pieprz do smaku,

olej do smażenia – im mniej, tym lepiej.

Sposób przygotowania:

Podziel filety z miruny na porcje. Skrop je sokiem z cytryny, oprósz tymiankiem, solą i pieprzem. Włóż do lodówki na godzinę. Rozgrzej olej na patelni. Kawałki miruny oprósz mąką i zanurz w roztrzepanym jaju, a następnie obtocz w mące. Układaj kawałki ryby na patelni i smaż po ok. 4 minuty z każdej strony – skórka powinna stać się chrupiąca, a mąka nabrać złotego koloru. Podawaj smażoną mirunę posypaną świeżym koperkiem.

fot. Miruna smażona/ Adobe Stock, Maciej

Ryba po grecku z miruny

Składniki:

800 g filetów z miruny,

4 średnie marchewki,

duża pietruszka,

¼ średniego selera,

duża cebula,

niewielki por,

słoiczek koncentratu pomidorowego,

3-4 ziela angielskie,

listek laurowy,

½ łyżeczki pieprzu,

½ łyżeczki soli,

½ łyżeczki papryki słodkiej mielonej,

½ łyżeczki bazylii,

½ łyżeczki oregano,

0,75 l wrzątku,

natka pietruszki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Filety opłucz i bardzo starannie osusz. Pokrój na kawałki, oprósz sola i pieprzem. Marchew, seler i pietruszkę obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Włóż warzywa do garnka, zalej wrzątkiem i dodaj przyprawy. Gotuj 15 minut. W czasie gotowania warzyw oprósz mirunę mąką i obsmaż na oleju. Nabierz pół kubeczka wywaru i rozprowadź w nim koncentrat pomidorowy. Cebulę i pora pokrój w cienkie piórka i zeszklij na patelni. Dodaj warzywa, wywar i koncentrat pomidorowy. Całość wymieszaj i zagotuj. Mirunę pokładaj, kawałek przy kawałku na dość głębokim półmisku. Na wierzch wyłóż warzywa. Całość ostudź i wstaw do lodówki na noc.

fot. Ryba po grecku z miruny/ Adobe Stock, Olga

