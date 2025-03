Nasze babcie miały rację: rosół jest zdrowy, ale szykowały go w nieco innym świecie. Dzisiaj rzadko kto ma dostęp do kury biegającej po podwórku, czy mięsa i kości z wypasanej na łąkach krowy. Więc ten bulion sprzed lat z pewnością był nieco inny niż ten, który przygotowujemy na mięsie z supermarketu. Czy to oznacza, że współczesny rosół już taki zdrowy nie jest? Sprawdź!

Spis treści:

Rosół, jako tradycyjna zupa przygotowywana na bazie mięsa, kości, selera, pietruszki, marchewki, cebuli i przypraw, dostarcza organizmowi cennych składników odżywczych. Zawiera białka, witaminy, minerały (m.in. wapń, magnez, fosfor, potas) oraz aminokwasy (np. glicynę, prolinę). Jedzenie takiego bulionu może mieć działanie prozdrowotne z kilku względów.

Ale nie każdy rosół jest tak zdrowy, jak mógłby być. Jeśli jest przygotowywany na bardzo tłustym mięsie lub z dodatkiem dużej ilości soli, może niekorzystnie wpływać na zdrowie, np. podnosząc ciśnienie krwi i obciążając serce. Natomiast niesolony rosół na nadciśnienie jest zdrowy.

Kaloryczność rosołu zależy od tego, ile tłuszczu jest w zupie, ale też od dodatków. Dlatego rosół może być, w zależności od jego wersji, dobrym pomysłem na diecie odchudzającej (gdy jest niskokaloryczny), albo daniem, które odchudzanie utrudnia.

Rosół może mieć pozytywny wpływ na zdrowie wątroby, jednak zależy to od jego składu.

Glicyna, obecna w zupie, wspiera funkcje detoksykacyjne wątroby. Z kolei kolagen, żelatyna i białka z mięsa oraz kości wspomagają regenerację tkanki łącznej i mogą wspierać zdrowie wątroby, zwłaszcza w procesach odbudowy.

Niemniej jednak osoby z chorobami wątroby powinny unikać tłustych wywarów mięsnych oraz nadmiaru soli, które mogą obciążać ten narząd.

Rosół, szczególnie warzony na kościach, jest często polecany przy problemach jelitowych, ponieważ:

Tak, rosół jest uważany za zdrowy i łagodny dla żołądka. Jest lekkostrawny, a jego płynna forma sprawia, że nie obciąża tego narządu. Może być pomocny przy niestrawności, mdłościach czy podczas osłabienia układu pokarmowego lub po operacjach w obrębie żołądka czy jelit. Spożywa się go wtedy na początku w postaci klarownego bulionu.

Kolagen i żelatyna z kości wspierają regenerację błony śluzowej żołądka. Dlatego warto szykować go na mięsie z dodatkiem kości.

Unikać należy jednak bardzo tłustych wersji zupy, które mogą wywołać dyskomfort, zwłaszcza u osób z refluksem lub zapaleniem żołądka.

Domowy rosół od dawna jest uważany za naturalne lekarstwo na infekcje. I jest w tym sporo prawdy: rosół jest dobrą zupą na przeziębienie — może wspomóc leczenie, chociaż nie leczy samej infekcji wirusowej. Oto dlaczego rosół na przeziębienie to dobry pomysł:

I nie są to czysto teoretyczne domysły, bo nauka badała wpływ rosołu na przeziębienie. Oto co zaobserwowano:

Przyjrzyjmy się różnicom między rosołem szykowanym na kościach, zwanym rosołem kolagenowym, a zwykłym rosołem przygotowanym z wykorzystaniem mięsa.

Rosół na kościach:

Rosół na mięsie:

Należy jednak pamiętać, że gotowanie kości może prowadzić do uwalniania ołowiu, który jest gromadzony w kościach zwierząt. Badania wykazały, że niektóre buliony mogą zawierać znacznie podwyższone poziomy ołowiu, co może stanowić ryzyko zdrowotne.

Tu pozwolę sobie na małą dygresję. Kiedy byłam pod opieką profesora, który był gastroenterologiem, kardiologiem i diabetologiem, on zawsze powtarzał, gdy trafiałam do niego z infekcją: „konieczne rosół z wiejskiej kury gotowany minimum 2 godziny”.

To pokazuje, że znaczenie ma nie tylko czas, ale i jakość mięsa czy kości, z jakich chcemy rosół ugotować. Ale do rzeczy:

Aby rosół był zdrowy, nie przesadzaj z ilością soli. Możesz za to dodać do niego inne przyprawy, np. pieprz czy kurkumę, jeśli lekarz ci tego nie odradza.

Jeśli musisz redukować ilość tłuszczu nasyconego w diecie, możesz gotowy rosół ostudzić, wstawić do lodówki, a gdy tłuszcz stężeje na jego powierzchni, większą jego część zdjąć z zupy łyżką.

Mimo wielu korzyści, jakie może przynieść jedzenie tej zupy, istnieją pewne przeciwwskazania do regularnego spożywania rosołu:

Podsumowanie: Rosół jest zdrowym daniem, ale warto dostosować jego skład do własnych potrzeb zdrowotnych.